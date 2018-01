„Neptūnas“ Graikijoje neatsilaikė prieš PAOK krepšininkus

Tačiau nepaisant šio pralaimėjimo neptūniečiai dar turi galimybių B grupėje užimti trečiąją vietą ir žengti į FIBA Čempionų lygos turnyro atkrintamųjų varžybų etapą.

Viskas spręsis paskutiniajame FIBA Čempionų lygos B grupės ture, kuriame vasario 6 dieną (trečiadienį) Kazio Maksvyčio auklėtiniai Klaipėdoje susikaus su „Iberostar“ ekipa. Pergalės atveju klaipėdiečiai išsaugotų trečiąją vietą, tačiau ir nesėkmės atveju „Neptūnas“ gali prasibrauti į atkrintamąsias varžybas.

Rungtynių pradžia Salonikuose klostėsi permainingai - iš pradžių PAOK krepšininkai po Phillipo Gosso tritaškio ir Katsivelio taiklaus baudos metimo išsiveržė į priekį 4:0, tačiau netrukus po Renaldo Seibučio, Edgaro Želionio ir Jerry Johnsono taiklių atakų klaipėdiečiai persvėrė rezultatą - 9:6. Pirmmasis kėlinys baigėsi 19:16 graikų ekipos naudai.

Antrajame kėlinyje PAOK snaiperiai išsišaudė ir dvyliktą dvikovos minutę po dar vieno Phillipo Gosso taiklaus tolimo šūvio komandas skyrė dviženklė persvara - 28:16. Neptūniečiams sunkiai sekėsi stabdyti PAOK ekipos lyderius ir iki didžiosios pertraukos skirtumas išaugo iki 26 taškų - 58:32.

Klaipėdiečiai vien per antrąjį kėlinį PAOK ekipai leido pelnyti net 39 taškus, o patys surinko tik 16 taškų.

Antroje rungtynių pusėje neptūniečiai dar bandė kabintis, buvo sumažinę atsilikimą iki 18 taškų - 51:69, tačiau nieko pakeisti jau nebepavyko.

Neptūniečių nuotaikas šek tiek būtų pagerinęs ir pralaimėjimas mažesniu nei 13 taškų skirtumu, kadangi Klaipėdoje prieš PAOK ekipa buvo iškovota pergalė būtent tokiu skirtumu - 82:69, tačiau Salonikuose klaipėdiečiams krepšys buvo lyg užkeiktas ir to padaryti nepavyko.

Visgi reikia pripažinti, kad graikų krepšinio lygis - aukštas, o PAOK ekipos autoritetas yra neabejotinas.

PAOK klubas buvo įkurtas beveik prieš 90 metų – 1928-aisiais. Per tą laikotarpį Graikijos krepšinio grandai iškovojo daugybę titulų: ne kartą tapo Graikijos čempionais ir Graikijos taurės laimėtojais. Salonikų PAOK aukso amžius buvo maždaug prieš du su puse dešimtmečio. 1991 m. ši komanda laimėjo Saportos taurę, 1992 m. - Graikijos čempionatą, 1994 m. - Koračo taurę. Be to, 1993 m. PAOK užėmė trečiąją vietą prestižiškiausiame senojo žemyno turnyre - Eurolygoje.

Nepaisant pralaimėjimo Graikijoje, „Neptūnas“ su 7 pergalėmis ir 6 pralaimėjimais B grupėje užima trečiąją vietą. PAOK ekipa su 6 pergalėmis ir 7 pralaimėjimais žengia ketvirtoje pozicijoje. Viskas spręsis paskutiniajame ture, kuriame PAOK ekipai teks susigrumti su „Ventspils“ ekipa. Galimas ir toks variantas, kad į atkrintamąsias rungtynes pateks ir „Neptūno“, ir PAOK krepšininkai.