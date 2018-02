LKL skyrė baudą „Vytauto“ klubui

Lietuvos krepšinio lyga (LKL) priėmė sprendimą paskirti piniginę baudą Prienų-Birštono „Vytauto“ klubui už LKL nuostatų pažeidimus, įvykusius per rungtynes vasario 4 d. rungtynes su Kauno „Žalgirio“ klubu.

„Vytauto“ klubas neužtikrino saugumo, todėl „Žalgirio“ aistruoliai į areną įsinešė ir po rungtynių panaudojo dūminius įrenginius, dūmai sukėlė chaosą arenoje ir nebuvo sudarytos sąlygos vykdyti spaudos konferenciją.

Dėl LKL nuostatų punkto 64.20 pažeidimo (saugumo užtikrinimas) „Vytauto“ klubui skirta 300 eurų bauda.

Anksčiau šį sezoną dėl sirgalių naudojamų dūminių įrenginių nuobaudos taip pat buvo skirtos Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ir „Žalgirio“ klubams.

Be to, „Vytauto“ klubui skirtos drausminės nuobaudos dėl dar dviejų pažeidimų, fiksuotų per vasario 4 d. rungtynes: „Vytauto“ komandos suolo zonoje buvo registruota LKL licencijos neturinti kineziterapeutė (nuostatų punktas 68.3), taip pat nebuvo sudarytos sąlygos vykdyti spaudos konferenciją (nuostatų punktas 68.3). Už abu pažeidimus klubui skirta po 300 eurų bauda.

„Vytauto“ klubui skirta bendra 900 eurų bauda.

LKL dalyviui nesutikus su LKL varžybų direktoriaus sprendimais, jis gali pateikti apeliacinį skundą LKL drausmės komisijai LKL nuostatų 56 punkto atitinkamuose papunkčiuose numatyta tvarka.