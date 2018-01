„Lietuviškasis“ Milano klubas Eurolygoje šventė dramatišką pergalę

Ketvirtajame kėlinyje Milano ekipa pirmavo 72:59, bet paskutinę minutę šeimininkai sugebėjo išsiveržti į priekį. Vis dėlto pergalingą dvitaškį paskutinę sekundę pataikė Milano ekipos žaidėjas Jordanas Theodore'as.

Nugalėtojams Artūras Gudaitis per 22 min. pelnė 12 taškų (dvitaškiai 3/3, baudos 6/8), atkovojo 7 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, 1 kartą suklydo ir 3 sykius prasižengė. Mindaugas Kuzminskas per 23 min. surinko 10 taškų (dvitaškiai 2/6, tritaškiai 1/3, baudos 3/3), atkovojo 2 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir 1 kartą prasižengė. Mantas Kalnietis per 7 min. pelnė 2 taškus (dvitaškiai 1/1), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, po 1 sykį suklydo bei prasižengė.

Po 16 taškų svečiams pelnė J. Theodore'as ir Andrew Goudelockas.

Vitorijos ekipoje 17 taškų surinko Tornikė Šengelija (12 atk. kam.), 15 - Jaysonas Grangeris, 13 - Rodrigue Beaubois, 10 - Johannes Voigtmann.

„AX Armani Exchange Olimpia“ (6 pergalės/13 pralaimėjimų) turnyro lentelėje užima 15-ąją vietą, o „Baskonia“ (8/11) - devintąją.