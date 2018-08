Lietuvės patyrė pralaimėjimą, bet išsaugojo pirmą vietą grupėje

Lietuvės prastai pradėjo rungtynes ir jau po dviejų kėlinių turėjo 20-ies taškų deficitą (26:46). Lietuvėms pralaimėjimas didesniu nei 24-ių taškų skirtumu reiškė, jog jos grupėje užims tik trečią vietą ir toliau kausis dėl 9-16 vietų. O pralaimėjimas daugiau nei 12-os taškų skirtumu būtų nustūmęs lietuves į antrą turnyro lentelės vietą.

Vis dėlto merginos antroje susitikimo pusėje pradėjo mažinti deficitą (51:63), o likus iki rungtynių dviems minutėms, komandas skyrė jau tik 6 taškai (66:72). Per likusį laiką varžovės padidino persvarą iki dešimties taškų ir iškovojo pergalę.

Lietuvės čempionate ketvirtfinalyje ketvirtadienį susitiks su Portugalijos rinktine.

LIETUVA: K.Masionytė 16 tšk. (8 at. kam., 8 rez. perd.), G.Šegždaitė 10 tšk. (9 at. kam.), P.Sribikytė 9 tšk.

IZRAELIS: L.Garzon 18 tšk. (8 at. kam.), D.Karsh 15 tšk. (8 at. kam., 7 rez. perd.), R.Levi 14 tšk., G.Eisner 13 tšk. (8 at. kam., 8 rez. perd.).

Pirmose čempionato rungtynėse lietuvės 84:67 įveikė Bulgarijos ekipą, taip pat nugalėjo Graikijos rinktinę – 83:67 bei užtikrintai – 130:38 sutriuškino Albanijos ekipą. Antradienį aštuoniolikmetės nugalėjo ir Šveicarijos krepšininkes – 92:62.