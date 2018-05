Legendinis žalgirietis: ši pergalė prieš CSKA įsirašo auksinėmis raidėmis

– Kaip jūs vertinate „Žalgirio“ pergalę Eurolygos mažajame finale?

– Norėčiau padėkoti ir pagirti trenerių komandą, kuri sugebėjo nuteikti žaidėjus. Po, sakykim, ne tragiško, bet tiesiog po pralaimėjimo pusfinalyje nuotaikos buvo truputį nekokios, tiek žaidėjų, tiek gerbėjų. Tačiau šioms rungtynėms treneriai sugebėjo komandą paruošti ypatingai gerai. Tik vienas niuansas – mes tris kėlinius žaidėme puikiai – puikiai puolėm, gynėmės, aktyviai žaidėm po varžovų krepšiu, atkovojom žymiai daugiau kamuolių, ir tai davė rezultatą, bet trečias kėlinys – per jį teko truputį panerimauti.

Bet iš praktikos galiu pasakyti, kad dažnai būna – komanda, kai pirmauja 20 taškų ir ateina į ketvirtą kėlinį, žaidimas sustoja, o kiti įgauna sparnus. Ir jų treneriai ypatingai įdomiai pasielgė, kai ketvirtame kėlinyje išleido kone antros sudėties žaidėjus. Ypač pasižymėjo jaunasis Michailas Kulaginas, kuris per tą kėlinį sugebėjo pelnyti 14 taškų. Tai įvedė mums truputį baimės, tačiau rezultatas yra mūsų ir mes džiaugiamės šia pergale. Noriu palinkėti komandai kuo greičiau atsistatyti ir sėkmingai sužaisti finalinį etapą LKL varžybose.

– Ką „Žalgiriui“ reiškia įveikti CSKA klubą, būtent šį, su 45 milijonų eurų biudžetu, kai „Žalgirio“ biudžetas siekia 8,5 milijono eurų, nežiūrint i kitus parametrus?

– Čia, žinote, yra krepšinio istorija. Šie laimėjimai įsirašo auksinėmis raidėmis. Mes puikiai žinome Arvydo Sabonio laikus, kai mes tris metus iš eilės buvome Sovietų Sąjungos čempionai ir pagrindinės rungtynės vykdavo su CSKA. Žinome šių rungtynių prasmę, kainą ir svarbą. Taip kad į šias rungtynes abi komandos, ypač mes, eina su ypatingu pasiryžimu. Turime džiaugtis, kad pergalių prieš CSKA skaičius jau šiek tiek artėja prie pralaimėjimų jiems skaičiaus.

– Daug specialistų gyrė komandą ir trenerį įvardijo kaip puikų strategą. Kai pavyko visiems taip viską tobulai sustyguoti?

– Be abejo, pirmiausia tai yra trenerių, visų pirma Šarūno Jasikevičiaus nuopelnas, kuris sugebėjo nuteikti komandą, kas ne visada pavyksta. Žinote, 12 žaidėjų ir 12 įvairių charakterių tipų, reikia visus suvesti į vieną puokštę. Be abejo, tai ir pačių žaidėjų nuopelnas. Man dažnai tenka būti „Žalgirio“ arenoje, tenka bendrauti su specialistais, „Žalgirio“ klubo vadovais – komandoje tvyro ypatingai gera atmosfera. Mes matome – po bet kurios klaidos mūsų žaidėjai nepuola viens kito, nesmerkia, prieina, patapšnoja per petį, viens kitą pagiria. Tai duoda vaisių.