Lavrinovičiai pluša prieš kameras: įtemptai filmuojama aukščiausių dvynių dokumentika

Prienų komandoje šį sezoną startuojančiais aukščiausiais pasaulyje dvyniais krepšininkais susidomėjo JAV televizijos laidų gamybos kompanija, kurios vedlys – „Emmy“ apdovanojimą pelnęs prodiuseris Gary Waksmanas.

„Atvykstame į Prienus tikėdamiesi sukurti pasaulinio populiarumo sulauksiančias serijas apie Kšyštofo ir Darjušo gyvenimo istoriją. Esame kino kūrėjai, o šie nešlifuoti deimantai, aukščiausi broliai dvyniai žaidžiantys profesionalų krepšinį – būtent tai, ko ieškome. 1988 m. Arnoldas Švarcnegeris ir Denis De Vito prikaustė visus prie ekranų su komedija „Dvyniai“. Šį kartą turime tikrų brolių porą, kuri ne ką mažiau charizmatiška, be to gali įdėti į krepšį!“ – teigė Waksmanas.

Rugsėjo 23 d. į Lietuvą atvykusios filmavimo komandos grafikas – įtemptas. Trumpiau nei savaitę truksiančio vizito metu filmavimai suplanuoti ne tik krepšinio aikštelėje ir Lavrinovičių namuose, bet ir įspūdingiausiuose Lietuvos kampeliuose. Spalio mėnesio viduryje pasirodysiantys epizodai žada nustebinti. Pasirodo, kad broliai turi ne tik krepšininkų, bet ir dizainerių, gamtininkų bei dainininkų gyslelę.

„Esame klubas, kuris nebijo eksperimentuoti. Lavrinovičiai – žinomi ir savo profesionalumą įrodę sportininkai, kuriuos Lietuvos krepšinio fanai vertina ne tik dėl rezultatų, bet ir charizmatiškų asmenybių. Šmaikštūs ir geranoriški broliai lengvai prajuokina net ir didelę publiką, o profesionalių krepšininkų karjerai einant į pabaigą, pasaulinis pripažinimas yra būtent tai, ko norisi jiems palinkėti“, – žinomų prodiuserių dėmesį Lavrinovičiams komentavo Prienų „Skycop“ direktorius Andrius Kubilius.

Waksmanas JAV žinomas kaip dokumentinių serialų ir filmų apie įvairias sporto šakas ir jų atstovus kūrėjas. Jo filmografijoje – ilgametražiai dokumentiniai filmai apie pasaulio beisbolo čempionatą, Amerikos beisbolo legendos Tedo Viljamso biografija, dokumentika „Chasing Miracles: The Making of the US Men‘s Olumpic Hockey Team“ apie JAV vyrų ledo ritulio komandą ir kiti. Prodiuseris dirba su tokiomis didžiosiomis televizijos kompanijomis kaip „ESPN“, „Showtime“, „Smithsonian Channel“, „Fox Sports“ ir kitomis.

Kubiliaus teigimu, nors pasikartojantis Holivudo dėmesys Prienų klube žaidžiantiems broliams – kurioziškas sutapimas, į tolimesnius palyginimus leistis nereikėtų: „Svarbu atskirti pelus nuo grūdų. Ballai – LKL lygio nesiekiantys sportininkai, kurių tėvas čia atvažiavo daryti šou, o apie pasaulyje žinomų, kaip aukščiausių dvynių krepšininkų Lavrinovičių pasiekimus ir profesionalumą man pasakoti nereikia.

Tai jau tarptautinės karjeros aukštumas pasiekę žaidėjai, kuriems Holivudo dėmesys – užtarnautas malonumas ir, manau, jie puikiai jį išnaudos.“