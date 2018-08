Jaunosios Lietuvos krepšininkės pralaimėjo Prancūzijos rinktinei

Prancūzijos krepšininkės viso susitikimo metu turėjo žaidimo kontrolę savo rankose, tačiau aikštelės šeimininkės neleido varžovėms nutolti (11:14, 26:29).

Viešniomis pavyko atitrūkti tik ketvirto kėlinio pradžioje (37:46), bet likus trims minutėmis Urtė Čižauskaitė tolimu metimu, o Klaudija Janionytė – baudų metimais, priartino lietuves (49:52). Varžovės per likusį laiką išlaikė persvarą ir iškovojo pergalę.

„Rezultatas neigiamas, bet nuoširdžiai sakau, kad džiaugiuosi, nes tikėjomės blogesnio rezultato. Mūsų problemos aiškios ir naujų neatsirado, jos senos ir jas bandome išgyvendinti. Nėra lengva, žaidėjos nėra pratę prie tokių tempų, prie tokių greičių, prie tokio spaudimo. Buvo didelė agresija gynyboje, buvo sunku, bet merginos labai stengėsi. Tikiuosi, kad didelę naudą gausime iš to, kad davėme kovą vienoms iš pagrindinių čempionato favoričių. Mane džiugina, kad merginos neatidavė rungtynių, aš labai išgyvenu dėl to, kad mes galime žaisti iki to momento, iki kol pasipila klaidos ir komanda žlunga. Šiandien to nebuvo. Rungtynes tikrai galima įvertinti teigiamai, nepaisant to, kad pralaimėjome“, – sakė Lietuvos jaunučių merginų rinktinės vyr. treneris T. Stankevičius.

Lietuva: S.Visockaitė 15 tšk. (13 at. kam.), U.Čižauskaitė ir A.Zdanevičiūtė po 10 tšk.

Prancūzija: S.Kessler 14 tšk., B.Moctar 12 tšk. (11 at. kam.), A.Detchart 8 tšk.

Rugpjūčio 17-25 dienomis Kaune varžysis 16 stipriausių Europos komandų, kurios rungtyniaus Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ salėje (Naglio g. 4a) ir Kauno sporto halėje. Lietuvos jaunučių merginų rinktinė kausis D grupėje kartu su Danijos, Vokietijos ir Rusijos rinktinėmis. Lietuvės grupės ir aštuntfinalio rungtynes žais Kauno sporto halėje. Įėjimas į visas rungtynes nemokamas.