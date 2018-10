FIBA Čempionų lyga: „Neptūnas“ paguldė ant menčių prancūzų klubą

Trečiadienį FIBA Čempionų lygoje antrą pergalę iškovojo Klaipėdos „Neptūno“ (2-2) krepšininkai, savoje aikštėje paguldę ant menčių be pralaimėjimų žengusį Strasbūro SIG (3-1) klubą iš Prancūzijos – 92:83 (23:25, 29:19, 19:15, 21:24).

Nors ilgą laiką „Neptūnas“ turėjo saugią persvarą, prasidėjus priešpaskutinei minutei SIG deficitą pavertė vienaženkliu po Ludovico Beyhursto tritaškio ir Florento Pietruso metimo, sekusio po Osvaldo Olisevičiaus klaidos – 79:85.

Įtampa buvo išaugusi, kai Jeremy Nzeulie pataikė tritaškį su pražanga (83:87), tačiau Tomas Delininkaitis įtvirtino pergalę „Neptūnui“ baudų metimais bei tritaškiu.

Susitikimo pradžioje SIG buvo išsiveržusi į priekį 17:10, bet Jerai Granto ir Osvaldo Olisevičiaus vedami klaipėdiečiai labiau iniciatyvos neatidavė, o nuo antrojo ketvirčio ją perėmė patys.

„Neptūnas“ išnaudojo baudų metimus, legionierių dėka atitolo ir Gytis Masiulis skirtumą pavertė jau dviženkliu – 43:33. Jį pavyko laikyti gana stabilų net nepaisant žaidimo kone be Simo Galdiko: aukštaūgis per tris kėlinius aikštėje praleido 49 sekundes, per kurias surinko 4 pražangas. Darkart į aikštę jis žengė įpusėjus ketvirtam ketvirčiui ir pirmaujant 82:69.

SIG bandymai priartėti ilgai buvo bevaisiai: dar ketvirtojo kėlinio pradžioje per keturias minutes „Neptūnas“ varžovams leido pelnyti vos tašką.

Šiame susitikime pirmaisiais savo šio sezono tritaškiais Čempionų lygoje pasižymėjo net keli „Neptūno“ nariai: Lorenzo Williamsas, Laimonas Kisielius ir Gytis Masiulis.

J.Grantas, surinkęs 30 naudingumo balų, sužaidė geriausią sezono mačą (18 tšk., 12 atk. kam.).

Kyle’as Weaveris rungtynes baigė prabėgus trims ketvirtojo kėlinio minutėms, kadangi susižeidė čiurną. Iki tol jis pelnė 10 taškų, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Kokia yra legionieriaus būklė, paaiškės po išsamesnės medikų apžiūros.

„Neptūnas“: Jerai Grantas 18 (12 atk. kam.), Tomas Delininkaitis 17, Osvaldas Olisevičius ir Lorenzo Williamsas (6 rez. perd.) po 13, Kyle’as Weaveris 10.

SIG: Jeremy Nzeulie 22, Florentas Pietrusas 13, Michaelas Greenas 12, Youssoupha Fallas 10.