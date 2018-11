Rinktinę surikiavęs D. Adomaitis: apie intriguojančius naujokus ir senbuvių svarbą

Kandidatų sąraše 15 žaidėjų pavardžių. Adomaitis į nacionalinę ekipą kvies 12 žaidėjų, tačiau dėl kai kurių iš 15-os šiuo metu yra neaiškumų, todėl strategas nutarė apsidrausti.

Bene įdomiausias pasirinkimas – Utenos „Juventus“ gretose rungtyniaujantis ir pirmą sezoną profesionalo karjeroje žaidžiantis Martinas Gebenas.

LKL pirmenybėse M. Gebenas vidutiniškai renka po 7,3 taško, atkovoja po 5,5 kamuolio ir fiksuoja vidutinį 7,9 naudingumo balo vidurkį.

Sąraše – ir jaunųjų Gyčio Masiulio bei Arnoldo Kulbokos pavardės.

„Vadovavomės tokiu principu, kad norime pamatyti ir keletą naujų veidų, kurie jau atstovavo savo amžiaus rinktinėms bei žino savo vaidmenis. Nesinori visko daryti dirbtinai, norisi balanso tarp patyrusių ir jaunų žaidėjų. Nusprendėme į sąrašą dėti 15 pavardžių ir į rinktinę kviesti 12 vaikinų“, – spaudos konferencijoje pasakojo D. Adomaitis.

Krepšininkai į treniruočių stovyklą rinksis lapkričio 26 dieną, tačiau jos pradžioje pasirodys dar ne visi. Dalis žaidėjų dar dieną prieš žais rungtynes išvykoje ir prie rinktinės prisijungs praleidę 1-2 treniruotes.

– Treneri, esate minėjęs, kad rinktinėje norėtumėte išmėginti ir Egidijų Mockevičių, kuris dabar rungtyniauja Italijoje, bet dabar sąraše jo nėra.

– Svarstėme tą kandidatūrą ir galiu pasikartoti, kad turėsime 3 treniruotes, nesinori visų naujų žmonių. Bus dar ir kitas, naujas langas su kitomis pavardėmis.

– Įdomus sąraše atrodo Martino Gebeno pasirinkimas. Kaip jūs matote jo progresą debiutiniame LKL sezone?

– Tai pirmas profesionalus jo sezonas Martiną tikrai stebime. Jis neblogai žaidžia ir manome, kad tai žaidėjas, kuris kiekvienais metais darys pažangą. Būtų įdomu jį pamatyti

– Jaunasis Deividas Sirvydis atsiskleidžia jūsų komandoje, bet tarp tų jaunųjų sąrašo žaidėjų jo nematome.

– Galima daug paminėti pavardžių, bet supraskite, kad laiko yra tik tiek ir sukviesti naują komandą yra neįmanoma. Pasirinkome tokias pavardes, yra vienas langas, kur tikrai bus kitų pavardžių.

– Kviečiamas ir Rokas Giedraitis, Vokietijoje žaidžiantis karjeros sezoną. Kaip matote jo progresą ir ar galima vertinti sprendimą pakeisti aplinką kaip pasiteisinusį?

– Džiaugiamės tokiu jo sezonu ir tuo, kad rodo tokį žaidimą labai geroje komandoje, stiprioje lygoje. Visi dėl to džiaugiamės. Ir treneriai, ir sirgaliai.

– Kaip vyks visas pasirengimas atrankos kovoms? Ar nenukentės „Ryto“ treniruočių procesas?

– Svarstėme variantus ir jau turime planus. Žiūrėsime, kiek „Ryto“ žaidėjų iš viso atstovaus rinktinėms. Dėl Roko žaidimo Kroatijoje taip pat vis dar yra klausimas. Jis prie mūsų tik prisijungė ir nėra dar pasiekęs geros formos, kokios pats nori ir visi nori. Kažkiek treniruočių procesas bus kitoks nei sezono metu bet planai jau yra ir klube. Kalbant apie rinktinę, 26-ą dieną pradedame, tik dalis žaidėjų 25-ą dieną dar turi rungtynes, kai kas ir svečiuose. Kiekviena brangi treniruotė ir dabar aišku, kad kai kas bent vienoje nespės sudalyvauti. Gal kai kas ir dvejose.

– Teko girdėti informaciją, kad Edgaras Želionis turi sveikatos bėdų Turkijoje.

– Kiek teko bendrauti, jis problemų neturi, Turkijoje nežaidžia dėl limitų. 6 legionieriai, klubas turi dabar ir Elegerą, tai ne visi žaidžia. Informacija dėl sveikatos yra neteisinga.

– Kaip tobulėti sekasi Gyčiui Masiuliui?

– Manau, jo didžiausia pažanga, kad jis tame lygyje nedingo. Gytis duoda naudą komandai, turi savo vaidmenį, kai kada maloniai stebino. Jaunam žaidėjui tai yra svarbiausia, svarbu ir duoti komandai naudą.

– Ar tai bus pajėgiausia rinktinė per sezono langus, atsižvelgiant į tai, kad joje bus ir M. Kalnietis su J. Mačiuliu?

– Manau, kad svarbu, kaip apie žaidėją veržiasi į rinktinę, jie yra žmonės, kurie rodo pavyzdį rūbinėje, aikštėje ir tai, kas yra rinktinė ir atmosfera. Jų buvimas yra svarbus.

– Kaip vyks darbas „Ryte“ be jūsų? Praėjusio lango metu dirbote ir su klubu, ir su rinktine vienu metu.

– Šiuo laikotarpiu man bus tik darbai su rinktine. Klube lango metu klube bus skiriamas dėmesys fiziniam pasirengimui, Evaldui bus daug treniruočių ir jų pobūdis bus kitoks.

– Kokia, jūsų nuomone, bus įžaidėjų grandis?

– Mindaugui banguota buvo pradžia klube, bet tai yra ne tik jo kaltė. Jis žaidžia per daug ne toje pozicijoje, kurioje mes planavome. Pasikeitė rolė ir po to keletą traumų komandoje viską pakeitė. Jis prisitaiko, to reikia, bet komandai nėra lengva. Šarūną (Vasiliauską) vertinti sunkiau, matome jo žaidimo ištraukas. Jis turi svarbų vaidmenį, žaidžia, o mums reikės apsispręsti, kokio tipo įžaidėjo reikia tiksliai.

– R. Seibutis praėjusiame lange jautė skausmus, buvo pavargęs po sunkaus fizinio pasirengimo Saragosoje. Ar dabar nebuvo problemų jį kviečiant į komandą?

– Jis visada nori atvykti, klube rungtyniauja vienas rungtynes per savaitę. Prieš sezoną krūviai buvo vieni, dabar – kiti. Forma, kurią jis rodo, yra labai gera. Renalda pats pasakė kad sveikatos problemų jokių neturi.