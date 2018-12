„Žiemos ralis“ grįžta į dviejų dienų formatą

Varžybų direktorius Ramūnas Kliunka teigė, kad žiemos festivalyje tradiciškai planuojama įrengti žiūrovų miestelį, tik šį kartą jis atvykusiuosius pasitiks atsinaujinęs ir pasiūlys dar daugiau veiklų.

Tai ne vienintelė naujiena apie artėjantį renginį. Pagal taisykles, tuo pačiu greičio ruožu sportiniai automobiliai gali pravažiuoti ne daugiau dviejų kartų, tačiau pašalui paveikus žemę, ji tampa ypač kieta ir žiemos ralio metu bendrojo naudojimo keliai, tapę varžybų greičio ruožais, nėra sugadinami. Siekiant suteikti kiek įmanoma daugiau įspūdingų vaizdų žiūrovams, planuojama, kad lenktynininkai greičio ruožu, kuris bus įrengtas prie žiūrovų miestelio, pravažiuos net keturis kartus.

Negana to, žiemą vykstantys raliai ypatingi tuo, kad šiose lenktynėse išvystomas didesnis greitis nei šiltuoju metų laiku. Taip įvyksta dėl specialiais dygliais padengtų padangų, kurios turi geresnį sukibimą su pašalo sukietinta žeme arba ledu, nei vasarinės sportinės padangos su slidžiu žvyrkeliu. Didesnis greitis žiemos metu tolygu ne tik įspūdingesniems vaizdams žiūrovams, bet ir pačių lenktynininkų meistriškumo išbandymui. Sausio 25 dienos vakarą Utenos apskrityje nusities naktiniai greičio ruožai, reikalaujantys ypatingai gero šturmano ir piloto bendradarbiavimo. Naktines trasas sudarys beveik 40 km. Antrąją žiemos ralio dieną lenktynininkų iš Lietuvos ir užsienio šalių laukia virš 80 km greičio ruožų.

Abi dienas norintieji taip pat bus laukiami ir prie Utenos daugiafunkcinio sporto centro, šalia kurio ralio komandos įsirengs serviso erdves. Ten susidomėjusieji galės stebėti technikų pasiruošimą lenktynėms, pabendrauti su komandos nariais ar išvysti kitas ralio užkulisių detales. Organizatoriai neslėpė, kad tikisi pateikti ir daugiau staigmenų žiūrovams, pavyzdžiui, ralio reido bolidų išvažiavimą į trasas. Be to, sausio 26 dieną be Lietuvos ralio čempionato vyks ir ralio sprinto čempionatas.