Vandens formulės Kauno mariose skries 190 km/val. greičiu

Lenktynės Kauno mariose vyks jau gegužės 26-27 dienomis. Planuojama, kad į laikinąją sostinę atvyks apie 30 pilotų iš visos Europos, JAV, Australijos, Jungtinių Arabų Emiratų (JAE). Kartu su F2 vandens formulių lenktynėmis vyks ir gliserių „FR-1000” Europos čempionato pirmasis etapas, kuriame dalyvaus ir lietuvis Tomas Marcinkus.

Trasa bus ilgesnė

Šiemet trasos konfigūracija bus panaši, kaip ir pernai, tačiau yra vienas esminis skirtumas.

„Šiemet bus prailgintos trys tiesiosios. Trasos konfigūracija bus panaši, bet tiesiosios bus ilgesnės. Iš esmės trys tiesiosios pailgės po 100 metrų. Pernai trasos ilgis buvo 1690 m, o šiemet bus lygiai 2000 m. Daugiau nieko nekeisime – trasa ir toliau bus maksimaliai arti krantų, kiek tai leidžia saugumo reikalavimai. Norime, kad trasa būtų kuo geriau matoma žiūrovams. Pagal teisėjų reikalavimus bus atitolinti vandens ženklai“, - sako E. Riabko.

Ilgesnės tiesiosios reiškia, kad Kauno mariose vandens formulės skries dar greičiau, o didesnis greitis lemia sudėtingesnė valdymą.

„Trasa bus ne tik greitesnė, bet ir sudėtingesnė. Kuo ilgesnės tiesiosios, tuo didesnis greitis prieš posūkius, o kuo didesnis greitis, tuo įveikti posūkį yra sudėtingiau. Jei tiesioji nėra ilga, laivas įsibėgėja iki 165 km/val. ir posūkį įveikti nėra sudėtinga. Kaune ilgiausia tiesioji bus net 690 metrų ir tokioje tiesiojoje labai realu išvystyti ir 190 km/val. greitį. Ši tiesioji bus arčiausiai žiūrovų, kur pernai įvyko didelė avarija, kurios metu susižeidė Suomijos pilotas. Dabar ši tiesioji bus ilgesnė 90 metrų – šis posūkis bus labai sudėtingas ir klastingas. Ties šiuo posūkiu bus išvystytas pats didžiausias greitis“, - sako E. Riabko.

Įspūdingas greitis

Pernai pilotas naudojo sraigtą, kuris vandens formulei leidžia įsibėgėti iki 182 km/val. greičio. Šiemet greičiausiai bus naudojamas naujas sraigtas, kuris padės pasiekti net 192 km/val. greitį.

„Bus treniruotės ir žiūrėsiu, kaip laivas su greitesniu sraigtu elgiasi trasoje. Jei rato įveikimo laikas nepagerės, naudosiu tą patį sraigtą, kaip ir pernai. Įdomu, kaip bus su naujuoju sraigtu, kuris skirtas trasoms su ilgesnėmis tiesiosiomis. Manau, kad greitas sraigtas turėtų tikti, tačiau viskas paaiškės po treniruočių. Greitas sraigtas lemia didesnį greitį, tačiau prastesnę dinamiką, todėl reikia ieškoti aukso viduriuko. Kauno trasa sudėtinga tuo, kad bus dvi trumpesnės tiesiosios, kur reikia dinamikos ir didelio pagreičio. Bus viena ilga tiesioji, kur reikia didelio greičio. Sportininkas bus labai sunku pataikyti su sraigtais, kad būtų greiti visose trasos dalyse“, - prognozavo pilotas.

E. Riabko teigia, kad didelę įtaką lenktynėms daro ir oro sąlygos.

„Pernai buvo ramus vanduo, nesudėtinga plaukti, tačiau marios yra nenuspėjamos ir gali pakilti labai nemažos bangos. Jei bus pietvakarių vėjas, tai tada bus sudėtinga, pakyla bangos. Dideliu greičiu plaukti per bangas yra sudėtinga ir dar sudėtingiau atlikti posūkius. Manau, šiemet trasa dalyviams bus sudėtingesnė ir pavojingesnė, o žiūrovams – patrauklesnė“, - sako E. Riabko.

Priekaištų nebuvo

F2 lenktynės Kauno mariose pernai vyko pirmą kartą. Dabar organizatoriai žino, ką darys kitaip.

„Pernai pasitaikė vaikiškų klaidų, kurios gali būti tik pirmą kartą organizuojant lenktynes naujojoje vietoje. Šiemet reikės geriau pasirūpinti žiūrovų automobilių parkingu, sugalvoti kitus sprendimus, kurie padės jaustis smagiau - žiūrovai su vaikais galės pramogauti specialiai varžybų teritorijoje įrengtame batutų ir atrakcionų parke, planuojamos kitos smagios pramogos. Dėkojame Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui (Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LR Vyriausybės), Kauno miesto savivaldybei, visiems rėmėjams už pasitikėjimą ir skirtą finansavimą“, - teigia lenktynių organizatorius Mindaugas Mačiulaitis.

Pernai F2 čempionatą organizuojanti Tarptautinei Motorlaivių Federacijų Sąjunga (Union Internationale Motonautique) jokių priekaištų lietuviams neturėjo.

Šiemet be vandens formulių lenktynių vėl veiks įvairios pramogos žiūrovams, kurie turės galimybę ir patys išbandyti vandens formulę. Be to, šiemet bilietai į lenktynes bus pigesni.