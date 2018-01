V. Švedas ralio sezoną pradeda technikos rokiruote

„Pardavinėjome abudu automobilius: vieną nupirko pirmiau, o kitu startuosime patys. Su senuoju N4 grupės „Evo IX“ lenktyniavome dar prieš dešimtmetį. Nemažai nuveikta, tik pastaruoju metu jam šiek tiek trūko meilės, ištisus metus nebuvo naudojamas, todėl teko paskutinėmis minutėmis imtis neatidėliotinų darbų, kad automobilis taptų kiek galima patikimesnis. Antraip jo variklis būtų tiesiog „nusprogęs“ pačiu netikėčiausiu momentu“, – apie pokyčius ir dėl to kilusius rūpesčius kalbėjo V. Švedas.

Praėjusį savaitgalį V. Švedas su ilgamečiu šturmanu Žilvinu Sakalausku dalyvavo Latvijoje vykusiame Alūksnės ralyje. Tai buvo proga išbandyti senąją techniką ir pačiam ekipažui po bemaž keturių mėnesių pertraukos atgaivinti sportinio važiavimo pojūčius. Be to, nuo pernykščio žiemos ralio lenktynininkai visus metus nebuvo važiavę dygliuotomis padangomis, tad vertėjo prisiminti ir šias lenktynių subtilybes.

„Testai pavyko puikiai. Važiuojant sportiniu režimu išlindo tam tikri defektai. Variklio blokas, cilindrai, vožtuvų ertmės paveikta korozijos. Dėl to motoras prarado nemažai galios. Be to, išaiškėjo problemos su stabdžiais ir turbinos slėgiu. Alūksnėje finišavome treti savo N4 klasėje ir patekome į greičiausiųjų dešimtuką bendroje įskaitoje. Žinant mūsų automobilio būklę ir šimtą perkopusį dalyvių skaičių, nepasirodėme labai silpni“, – pasakojo V. Švedas.

Ši savaitė V.Švedo ekipos bazėje buvo ypač įtempta. Komandos mechanikams teko skubiai atlikti kalną užduočių. Pirmiausia užsakyta ir skubos tvarka gauta visa eilė atsarginių detalių – nauja turbina, variklio dalys. Galiausiai vos per naktį perrinktas bolido motoras. V. Švedas dėkojo savo pagalbininkams už itin operatyvų ir entuziastingą darbą, kuris įprastame automobilių servise būtų užtrukęs mažiausiai kelias savaites.

Iškart po skubios technikų invazijos lenktyninis automobilis išvežtas į Estiją. Čia jis stojo ant specialaus stendo, kad būtų sureguliuotas variklio darbas ir sugrąžintos „išsilaksčiusios arklio galios“.

Ketvirtadienio vakarą V. Švedo lenktyninė technika dar buvo Estijoje, bet penktadienį jau grįžo į Lietuvą ir buvo nuvežta tiesiai į Uteną, kur laukia techninė komisija bei bandomasis greičio ruožas.

Kaunietis lenktynininkas neabejoja, kad į „Winter Rally“ startą šeštadienio rytą stos dinamiškesniu ir patikimesniu automobiliu.

„Tikimės būti gerokai šviežesni, nors dėl laiko stokos ne visas smulkmenas išsprendėme iki galo. Pirmas startinis numeris čia nereiškia didelio privalumo ir gali pateikti staigmenų, nes kol kas visiškai neaišku, su kokia kelio danga susidursime. Jei bus puresnio sniego, šlapia ir slidu, mūsų startinė pozicija rikiuotės priekyje tikrai nebus pati dėkingiausia“, – ralio išvakarėse prognozavo V. Švedas.

Jis teigia į šių metų Lietuvos ralio čempionatą žvelgiantis realistiškai. Esą pirmauti ir laimėti lenktynes absoliučioje įskaitoje su gerokai silpnesne technika – vilčių nedaug. Pagrindinis tikslas – kovoti savo klasėje ir užtikrinti konkurenciją varžovams. A grupės, nacionalinės L8 klasės atstovai daugeliu parametrų akivaizdžiai pranoksta N grupės automobilius. Šiemet ekipažas kelia tikslą išlaikyti gerą sportinę formą, o ateityje tikisi su komandos bei partnerių palaikymu savo aistruoliams dar pateikti staigmenų.