Trišuolininkė D. Dzindaletaitė pasiekė Lietuvos uždarų patalpų čempionato rekordą

Praėjusią savaitę Lietuvos rekordą (14 m 13 cm) pasiekusi lengvaatletė dar kartą parodė tolimus šuolius, tačiau pagrindinio tikslo - įvykdyti pasaulio čempionato normatyvą (14 m 30 cm) - sportininkei įgyvendinti nepavyko. Geriausiu, antruoju, bandymu D. Dzindzaletaitė nušoko 13 m 99 cm.



„Pasiekiau Lietuvos čempionatų rekordą, prieš tai buvo 13 m 98 cm, o dabar - 13 m 99 cm. Tikėjausi Lietuvos rekordo ir įvykdyti pasaulio čempionato normatyvą, nes fizinė forma yra gera, o pasirodymą vertinu gana gerai, - startą apibendrino D. Dzindzaletaitė. - Dalyvavau po ilgos pertraukos, gal dėl to ir jaučiau spaudimą iš visų, nes visi atvažiavo pažiūrėti. Šiaip smagu“.



Pasaulio uždarų patalpų čempionatas kovo 1-4 dienomis vyks Didžiojoje Britanijoje. Būtent šioje šalyje gyvenanti lietuvė viliasi, kad galimybę sudalyvauti pirmenybėse ji turės. Kol kas geriausių pasaulio trišuolininkių sąraše ji rikiuojasi aštunta, o varžybose dalyvauti galės 16 sportininkių. Beje, kiekviena šalis gali deleguoti po vieną sportininką ir be normatyvo.



„Federacija turi vietą pasaulio čempionate ir tikiuosi, kad išsiųs mane“, - svajonės nelaidojo D. Dzindzaletaitė.



Itin aukšti rezultatai buvo užfiksuoti sportinio ėjimo rungtyse. Jose puikiai pasirodė iš treniruočių stovyklos Australijoje sugrįžę atletai. Moterų 3000 m ėjimo distancijoje greičiausia buvo Brigita Virbalytė-Dimšienė.



„Šiandien jaučiausi taip gerai, kaip net Australijoje paskutinėmis dienomis nesijaučiau. Turbūt buvo ir tas sentimentų nuopelnas, nes visada mėgau tris-penkis kilometrus - čia mano distancija ir norėjau laimėti, - šypsojosi B. Virbalytė. - Ėjome pastoviu tempu ir jaučiau, kad jėgų paskutiniam kilometrui pasilikau, džiugina, kad sugebėjau pagreitinti paskutinį kilometrą“.



Živilė Vaiciukevičiūtė nugalėtojai ant kulnų „mynė“ daugiau nei du trečdalius distancijos. Čempionė finišavo per 12 min. 19,15 sek., o Europos jaunimo (iki 23 metų) čempionato prizininkė Ž. Vaiciukevičiūtė pagerino asmeninį rekordą, bet atsiliko 10,62 sek.



„Džiugu, kad tai turbūt greičiausias laikas, kurį esu pasiekusi Lietuvos maniežuose, nors problemų turėjau su abiem kojomis - tiek su kairės kojos Achilu, tiek su dešinės kojos raumenimi. Tų bėdų šiemet yra, dėl to turbūt nepavyko Australijoje pademonstruoti tokio laiko, kokio tikėjausi, bet viskas eina gera linkme ir tikiuosi, kad visas sezonas bus be skausmų“, - vylėsi B. Virbalytė.



Vyrų 5000 m sportinio ėjimo rungtį laimėjo Marius Žiūkas. Jis distanciją įveikė per 18 min. 58,27 sek. bei pasiekė asmeninį rekordą. Geriausią karjeros rezultatą jis prieš savaitę Australijoje pasiekė ir kitoje rungtyje - 20 km nuotolyje.



„Grįžus iš Australijos prisikabino peršalimas, bet kažkaip pavyko jį nugalėti, nors dvi dienas jaučiausi prastai. Pavyko išsimiegoti, susireguliavo laiko skirtumas, tačiau savijauta vis tiek dar keista. Buvo sunku prognozuoti kažką rezultato prasme, bet žinoma, kad tikėjausi nugalėti, - sakė M. Žiūkas. - Rezultato irgi norėjosi gero, nes žinojau, kad per savaitę sportinė forma neturėtų išnykti. Labai norėjau iš 19 min. „išeiti“, tad pradžiugino laikas ir dar vienas asmeninis rekordas“.



Itin atkakli kova vyko vyrų 60 m barjerinio bėgimo finale. Ten triumfavo iš Klaipėdos kilęs Martynas Vrašinskas. Distanciją jis įveikė per 8,08 sek. Antras likęs sezono lyderis Rapolas Saulius atsiliko vos 0,02 sek.



„Vėl nejaučiau, kelintas finišavau, pirmas ar antras. Yra toks triukas, kada finišuojant lenkiesi vienu petimi į šoną ir kaip tik žiūrėjau nuo Rapolo priešinga kryptimi į šoną, - pasakojo M. Vrašinskas. - Pusė tikslų yra įvykdyta - laimėjau varžybas. Kita pusė buvo „išlipti“ iš 8 sek. ir pagerinti Rapolo geriausią sezono rezultatą. Nepavyko, bet bandysime, nes dar yra varžybų“.



Kaune studijuojantis Ninos Gedgaudienės auklėtinis šią žiemą triumfavo dviejose svarbiausiose varžybose Lietuvoje - ne tik šalies čempionate, bet ir LLAF taurės varžybose.



„Žiemos sezonas neblogas, lyginant su praeita žiema, tai esu toje pačioje formoje, bet kažkiek neišeina išpildyti techninių elementų. Dar toms kelioms likusioms varžyboms pasiruošus, galbūt pavyks pagerinti rezultatą“, - sakė M. Vrašinskas.



Devintą medalį Lietuvos čempionatuose iškovojo Vaida Žūsinaitė. Maratonininkė varžėsi 3000 m bėgime, kuriame finišavo antra. Tik ką iš treniruočių stovyklos Ispanijoje sugrįžusią sportininkę 3,94 sek. pranoko Loreta Kančytė (9 min. 46,10 sek.).



„Stovykloje padirbėjau labai gerai, nustebinau save, nes pagaliau dingo kojos skausmai ir galėjau šimtu procentų dirbti. Grįžau pavargusi ir prieš startą Lietuvos čempionate galvojau, kad bus blogiau, bet prabėgau 9 min. 50 sek. - gana neblogai, - sakė V. Žūsinaitė. - Ar čempionatuose dalyvauju dėl nostalgijos buvusioms rungtims? Tai viena iš priežasčių, nesuvesti santykiai su tuo takeliu. Nostalgija ir noras pasitikrinti atveda į tokias varžybas“.



Jauniausiais Lietuvos čempionais tapo 17-mečiai daugiakovininkė Urtė Bačianskaitė (3371 tšk.) bei 800 m bėgęs Eduardas Survilas (1 min. 52,74 sek.). Tuo tarpu „Kauno maratono klubo“ įsteigtą 250 eurų prizą geriausiam jaunajam sportininkui laimėjo 60 m rungtyje sidabrą iškovojusi Akvilė Andriukaitytė.



Iš viso Lietuvos čempionate buvo pasiekta 11 geriausių sezono rezultatų, dar trys pakartoti.



Šeštadienio varžybų nugalėtojai:



800 m: Vytautė Pabiržytė (Kaunas/Kaišiadorys) - 2 min. 13,65 sek. ir Eduardas Rimas Survilas (Vilnius) - 1.52,74;



3000 m: Loreta Kančytė (Kaunas) 9.46,10 ir Simas Bertašius (Vilnius/Raseiniai) 8.12,26;



60 m barjerinis bėgimas: Irma Mačiukaitė (Pasvalys) 8,70 sek. ir Martynas Vrašinskas (Kaunas/Klaipėda) 8,08 sek.;



trišuolis: Dovilė Dzindzaletaitė (Šiauliai) 13,99 m ir Dominykas Petrosevičius (Kaunas/Kėdainiai) 15,14 m;



3000 m sportinis ėjimas: Brigita Virbalytė-Dimšienė (Vilnius) 12.19,15;



5000 m sportinis ėjimas: Marius Žiūkas (Vilnius/Jonava) 18.58,27;



penkiakovė: Urtė Bačianskaitė (Panevėžys) 3371 tšk.;



septynkovė: Matas Adamonis (Kaunas) 5406 tšk.;



rutulio stūmimas (jaunimas): Naubartas Stripeikis (Šiauliai) 16,50 m.