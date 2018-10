Tauragėje – Lietuvos bekelės lenktynių čempionato finalas

Artėjantį savaitgalį Tauragėje vyks Lietuvos bekelės lenktynių („rally-raid“) čempionato finalas: ketvirtasis etapas „Tourism“, „Extreme“ bei motociklų klasėms bei penktasis – „Sport“. Varžybose dalyvaus per tris dešimtis ekipažų, kovosiančių dėl Lietuvos čempiono vardo.

„Dar neprasidėjus finaliniam etapui norisi pasidžiaugti – tokio bekelės lenktynių čempionato, kaip šiemet, dar nebuvo. Kiekviename etape turėjome keliolika turistinių ekipažų, iki dešimties ekstremalų ir sportininkų – tai skaičiai, kurie neprilygsta 2006 ar 2007 metams, tačiau po krizės pirmą kartą matome tokį dalyvių skaičiaus augimą. Be to, šiemet prisijungė motociklininkai – pirmą kartą jie Lietuvoje turi varžybas, kuriose reikia važiuoti pagal kelio knygą. Bene svarbiausia dalis – greičio ruožų ilgis. Šiemet pavyko pasiekti, kad greičio ruožai etapuose būtų po keliasdešimt kilometrų, o rekordinis vyko Druskininkų apylinkėse – 50 km. To Lietuvoje taip pat nėra buvę“, – puikiu 2018 m. sezonu, kuriame beliko finalinis akordas, džiaugėsi Lietuvos bekelės lenktynių čempionato organizatorius Gediminas Grigaitis.

Mėgėjų klasėse intrigos daugiausia

Pačioje gausiausioje Lietuvos bekelės lenktynių čempionato klasėje „Tourism“ sezono įskaitos nugalėtojas dar nėra aiškus, tačiau didžiausius šansus pirmąją vietą užimti turi „Stihl“ ekipažas su „Nissan Navara“ pikapu – Darius Kasakaitis, Kęstutis Juškevičius ir Jurgis Vosylius. Nuo jų gerokai atsilieka, tačiau šansų dar neprarado bent trys ekipažai, kurių kova orientaciniuose etapuose (šios mėgėjų įskaitos dalyviai greičio ruožuose nesivaržo) bus labai atkakli ir menkiausia klaida naviguojant gali lemti prizinės pozicijos praradimą 2018 m. sezone.

Kiti ekipažai, pretenduojantys į aukščiausias pozicijas 2018 m. „Tourism“ klasėje – Virginijus Liepis su Dovydu Jasaičiu, Darius Vagonis su Tomu Dapkumi ir Nerijus Liutkauskas su Erik Vilkanec bei Arminu Varpuliu.

Kai kurie „Tourism“ įskaitos ekipažai pasinaudojo techniniame reglamente numatyta galimybe ekipaže turėti daugiau nei 2 žmones. Kadangi tai mėgėjams skirta įskaita, ekipaže gali būti tiek žmonių, kiek automobilyje telpa keleivių.

Kiek sportiškesnėje „Extreme“ klasėje kova dėl pirmos vietos toli gražu nebaigta. Į ją pretenduoja trys ekipažai: Egidijus su Andriumi Puidokai, Agnius Abraškevičius su Argintu Berlinsku ir Raimondas Greičius su Vitalijumi Trakšeliu.

Sportinėse klasėse – kova dėl prizinių vietų

Varžybose Lietuvoje dalyvauja vienas sportinių visureigių ekipažas, kurio pajėgumas šiuo metu gerokai didesnis nei konkurentų – tai Vaidotas Paškevičius ir Darius Leskauskas. Jie laimėjo visus tris įskaitinius 2018 m. Lietuvos bekelės lenktynių čempionato etapus ir prieš ketvirtąjį gali būti nusiteikę gana ramiai – Lietuvos čempiono titulą jie praktiškai turi.

Tačiau dėl antrosios vietos šioje klasėje virs įnirtinga kova. Dėl kiekvienos greičio ruožo sekundės kovoti turėtų Merkio Saukevičiaus su Mindaugu Vasiliausku ir Virginijaus Narausko su Gyčiu Jackūnu ekipažai. Po trijų etapų juos skiria tik 17 taškų – tokia persvara gali būti panaikinta akimirksniu.

Motociklų klasėje nugalėtojas taip pat iš esmės aiškus – tai Irmantas Bražiūnas, dviejuose ligšioliniuose etapuose šventęs pergales, o viename likęs antroje vietoje. Dėl antros-trečios pozicijų sezono įskaitoje kausis bent penki dalyviai, kuriems kortas turėtų pamaišyti ir į varžybas grįšiantis Aidas Bubinas. Pirmame Lietuvos bekelės lenktynių čempionato etape jis užėmė trečią vietą, du etapus praleido ir vėl dalyvaus finaliniame. Vasarą jis neatostogavo – užėmė trečias vietas 9 dienų trukmės „Breslau rallye Poland“ ir 8 dienų „Balkan offroad rallye“, tad Lietuvos čempionato lyderiams bus geras konkurentas ir lengvai ant podiumo užlipti neleis.

Finalinis Lietuvos bekelės lenktynių čempionato etapas vyks Tauragės apylinkėse spalio 13 d. Penktadienį, spalio 12-ąją, Taurų parke vyks visureigių ir jų ekipažų techninės bei administracinės komisijos, o pačios varžybos vyks šeštadienį. Tos pačios dienos vakarą, apie 20.30 val., Taurų parke numatytas ir nugalėtojų apdovanojimai. Nugalėtojai išsiveš ne tik čempionų titulus, bet ir renginio rėmėjų prizus – daug „Valvoline“ alyvos, plovyklos kuponus, „high-lift“ keltuvus ir kitus naudingus dalykus.