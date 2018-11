Tailande 13-mečio sportininko mirtis išprovokavo debatus apie vaikų boksą

Anucha Tasako (Anuča Tasakas) mirė po muai tai varžybų, kurios šeštadienį vyko Tailando sostinės priemiestyje Samut Prakarne.

Šiai sporto šakai skirtame socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje „Muaythai Krobwongjorn“ rašoma, kad berniukas mirė kraujui išsiliejus į smegenis.

Muai tai kovose paprastai nenaudojamos apsaugos. Socialiniuose tinkluose paskelbtame šeštadienio kovos vaizdo įraše matyti, kad Anucha Tasako taip pat yra be apsaugos priemonių.

Tailande vaikų boksas itin populiarus, ypač kaimo vietovėse. Anot šio sporto šalininkų, tai suteikia paaugliams galimybę prisidėti prie šeimos aprūpinimo ir ilgainiui išbristi iš skurdo.

Tačiau oponentai tvirtina, kad šis sportas yra labai pavojingas. Jie savo poziciją grindžia įvairiais tyrimais, pavyzdžiui, praėjusį mėnesį Tailando Mahidolo universiteto paskelbta studija, kurioje teigiama, kad užsiimdami šia sporto šaka jaunesni nei 15 metų amžiaus vaikai rizikuoja patirti įvairių smegenų pažeidimų.

Šiuo metu Tailando įstatymų leidėjai svarsto praėjusį mėnesį pateiktą teisės akto projektą, kuriuo siūloma uždrausti jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams dalyvauti bokso varžybose. Projektas buvo perduotas Turizmo ir sporto ministerijai, kuri jau pasiūlė savo pataisas.

Kikboksas yra viena populiariausių sporto šakų Tailande, o jos propaguotojai pasisako prieš bet kokį įstatyminį reguliavimą.

„Tai turėtų didžiulį poveikį visai šakai“, – apie siūlomą teisės aktą sakė advokatas Sukritas Parekrithawetas (Sukritas Parekritavetas), atstovaujantis kelioms bokso mokykloms.

„Šį įstatymo projektą parengę žmonės nieko nenutuokia apie Tailando boksą ir tai sunaikins muai tai“, – kalbėjo jis.

„Jei nebus leista jaunesniems sportininkams mokytis, kaip jie sutvirtės ir įgis kovoti reikalingos patirties? – klausė advokatas. – Vadiname tai „bokso griaučiais“. Bokso griaučius stiprinti reikia nuo mažų dienų.“

Anot Sukrito Parekrithaweto, šalį sukrėtusi 13-mečio kovotojo mirtis yra vienetinis atvejis, nutikęs dėl to, kad renginys buvo prastai organizuotas.

„Anksčiau to nėra buvę, tai beprecedentis įvykis, – kalbėjo jis. – Būta kelių veiksnių, tačiau jie neturi nieko bendra su amžiumi. Teisėjas per vėlai sustabdė kovą, be to, ten nebuvo budinčio mediko, o taip neturėtų būti.“

Visuomeninė televizija „ThaiPBS“ nurodė, kad Anucha Tasako kikboksu užsiėmė nuo aštuonerių metų ir iki nelaimės buvo dalyvavęs daugiau nei 170-yje kovų. Pastaruoju metu jis dalyvavo kovose svorio kategorijoje iki 41 kilogramo. Po tėvų skyrybų vaikiną augino dėdė, kuris yra bokso treneris.

Anuchos Tasako dėdė Damrongas Tasako televizijai sakė, kad vaikino mirtis buvo nelaimingas atsitikimas, tačiau jis norėtų, kad būtų priimtas įstatymas, kuris įpareigotų jaunesnius nei 15 metų amžiaus vaikus kovose dėvėti apsaugos priemones.