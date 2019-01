Rankinio lygoje – sostinės derbis ir dzūkų antausis „Granitui-Kariui“

Šis susitikimas nuo pat pradžių žadėjo būti intriguojantis. Kauno „Granitas-Karys“ yra lentelės viršuje, o alytiškiai turi tenkintis tik penktąja lentelės vieta. Kita vertus, dzūkai sezoną pradėjo nugalėję aukščiau buvusius KTU rankininkus ir dabar sustoti neketina. Taip nutiko ir šįkart.



Pirmasis kėlinys prasidėjo akivaizdžiu dzūkų dominavimu ir kėliniui įpusėjus, „Varsa-Stronglasas“ jau pirmavo 9:4. Po kelių minučių komandas jau skyrė 10 įvarčių (15:5), tačiau ir šios persvaros dzūkams nepakako ir jie kėlinį užbaigė pirmaudami dviženkle persvara - 20:8.



Antrasis kėlinys čempionato lyderiui „Granitui-Kariui“ buvo palankesnis, tačiau vis tiek nerezultatyvus. Nors kauniečiai ir stengėsi tirpdyti dzūkų persvarą, tačiau pastarieji arčiau nei 8 įvarčiais varžovų neprisileido. Kėlinys baigėsi užtikrinta Alytaus „Varsos-Stronglaso“ pergale - 29:18.



Nugalėtojams 8 įvarčius pelnė Deivas Eidukonis, 6 - Nedas Buronko, 5 - Tautvydas Petrušauskas. Kauno ekipoje 7 sykius pasižymėjo Modestas Štarolis.



„Įvykdėme tai, ką planavome, ypač gynyboje, tai ir buvo pagrindinis raktas į sėkmę. Nugalėjome lyderį, sveikinu savo komandą pasiekus svarbią pergalę“, - komandos pasirodymu džiaugėsi Alytaus klubo treneris Robertas Paužuolis.



„Pralaimėjome ir, matyt, dėl psichologinių priežasčių. Buvau perspėjęs komandą, tačiau tai nepadėjo. Per pirmą kėlinį įmetėme vos 8 įvarčius. Ką galiu daugiau pasakyti? Prie patyrusių priešininkų prisijungė jaunimas ir tai gera komanda„”, - po rungtynių teigė Kauno„Granito-Kario“ vyr. treneris Valdemaras Novickis.



Kitose rungtynėse Šiauliuose „SM Dubysa“ 20:40 (13:20) nusileido Klaipėdos „Dragūnui“.



„Rungtynes vertinu prastai, padarėme daug klaidų puolime. Gynyba buvo kaip ir neprasta, tačiau antrame kėlinyje pritrūko jėgų“, - nusivylimo neslėpė Šiaulių „SM Dubysos“ žaidėjas Aivaras Budrys.



„Kaip visada Šiauliuose buvo sunki rungtynių pradžia, vėliau pavyko atitrūkti. Antroje rungtynių pusėje dar labiau padidinome skirtumą ir sėkmingai baigėme rungtynes“, - nedaugžodžiaudamas rungtynių eigą apibūdino Klaipėdos „Dragūno“ rankininkas Benas Butkus.



Uostamiesčio ekipai 7 įvarčius pelnė B. Butkus, 6 - Laurynas Simonavičius. Šiaulių komandoje rezultatyviausiai žaidusio Tomo Baliutavičiaus sąskaitoje - 6 tikslūs metimai.



Sostinės derbyje „Šviesa“ įrodė savo pranašumą prieš „Vilnių“ 30:22 (16:9).



„Šviesa“ jau pirmosiomis minutėmis rodė savo norą atsirevanšuoti - pradėjo spurtu. Kėliniui įpusėjus komandas skyrė 6 įvarčiai - 9:3. Vos vienu įvarčiu didesnę persvarą aikštelės šeimininkai išlaikė iki kėlinio galo (16:9).



Antrasis kėlinys buvo įtemptas dėl komandų žaidimo įvartis į įvartį. Vis dėlto „Vilnius“ neįstengė priartėti, o „Šviesai“ nepavyko dar labiau atitolti. Visą kėlinį komandas skyrė 7-8 įvarčiai. Tokiu skirtumu „Šviesa“ ir šventė pergalę - 30:22.



Nugalėtojams 8 įvarčius pelnė Karolis Antanavičius, 7 - Valdas Drabavičius. „Vilniaus“ ekipoje 5 kartus pasižymėjo Martynas Žala.



„Pagrindinis tikslas buvo tik pergalė, bent 8 įvarčiais, nes pirmose pralaimėjome 7 įvarčiais. Įvykdėme abu planus. Ruošėmės varžovo 6-0 gynybai, kad būtų mūsų tolimi metimai, taip pat iš kraštų metimai. Minusas šiandien, kad nesustabdėme Martyno Žalos, jo įlindimų, metimų, kas buvo tikrai akcentuota. Kai kuriose situacijose neapgynėme Martyno Lapinsko. Vienas iš pliusų - kad susitvarkėme su Vaidu Drevinsku“, - pasiektais tikslais džiaugėsi „Šviesa“ žaidėjas Karolis Antonovičius.



„Šiandien mums pritrūko taiklių metimų. Mes prametėme žiauriai daug iš 6 m, 7 m. Prieš tokią komandą tiek prametus būtų stebuklas, jeigu būtume laimėję. Manau, tai buvo pagrindinė priežastis. Nors ir susidarėme progų, ir metėme, ir „ant greito“ užbėgome, kas buvo labai super, net to nesitikėjome, bet nepataikėme. Prieš rungtynes tikėjomės greito žaidimo, nes jie greitai bėga. Nelabai buvo gera pradžia, nesisekė jų sustabdyti. Po to lyg ir susitvarkėme. Pradžia buvo prasta, o tada sunku grįžti į rungtynes su tokia stipria komanda“, - teigė M. Žala.



Artimiausios Lietuvos rankinio lygos rungtynės vyks jau šį šeštadienį - „Utena“ namuose priims Panevėžio „KKSC-RSSG-Grifo“ rankininkus.