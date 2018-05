Prieš vandens formulių pasaulio čempionato startą – geros žinios lietuviui

Nuotaika – kur kas geresnė

Pasiruošimo naujam sezonui metu, varžybose Vokietijoje, dėl gedimo užsidegė E. Riabko formulės variklis, o kilus gaisrui vos nesudegė ir pati formulė.

Sugedus varikliui, E. Riabko teko montuoti senąjį agregatą, tačiau kaunietis spėjo iki svarbiausio metų starto įsigyti visiškai naują motorą. Antradienį pilotas naująją techniką jau spėjo išbandyti Kauno mariose.

„Plaukiau kiek daugiau nei valandą. Viskas gerai, o dabar jau reikia didinti apsukas, tačiau kol kas nėra gelbėtojų, tad šiek tiek ankstoka“, - šypsosi E. Riabko.

Sportininkas planuoja, kad iki šeštadienio kvalifikacijos agregatas jau veiks pilnu pajėgumu.

„Iš Alytaus atveža naują sraigtą. Labai norime jį išbandyti. Jis bus labai svarbus starte. Dabar pagal visas taisykles plaukiau valandą laiko ir viskas tvarkoje. Viskas dirbo, užsikūrė iš pusės pasukimo. Na, variklis naujas, bet jam dar reikia laiko, kad įsidirbtų. Kuo labiau variklis įsidirba, tuo labiau ir kompresija pakyla, ir gaunama daugiau galios. Šeštadienį dar turėsime pusantros valandos treniruotes, tai variklis bus atidirbęs jau dvi valandas. Kvalifikacijos metu jau matysime tikrą galią“, - teigia pilotas.

Sudegęs variklis gerokai sujaukė E. Riabko pasiruošimo sezonui planus. Dabar, gavus naują motorą, nuotaikos visai kitos.

„Žinoma, nuotaika kur geresnė, kai žinau, kad naujas motoras po dangčiu. Dabar gedimų galimybė labai smarkiai sumažėjo. Jei būčiau naudojęs seną variklį, būtų tekę jį labai smarkiai tausoti. Dabar galėsime drąsiai per treniruotes išbandyti sraigtus. Be to, ir visas čempionatas visai kitaip atsiveria, kai turi naują motorą. Dabar su šiuo varikliu galėsiu lenktyniauti ir kituose keturiuose etapuose, o dar turėsiu ir atsarginį“, - džiaugėsi E. Riabko.

Į Kauną gegužės 26-27 dienomis atvyks daugiau nei 30 pilotų iš viso pasaulio. Įdomu, kad naujame čempionate bus kaip niekada daug naujų pilotų, kurie sieks sudaryti konkurenciją patyrusioms F2 žvaigždėms.

„Pagrindinių varžybų starte bus tik 20 pilotų. Tai reiškia, kad 10 lenktynininkų jau po kvalifikacijos važiuos namo. Bus labai labai didelė konkurencija. Pernai nebuvo Australijos komandos, kuri šiemet atvyksta. Taip pat įspūdinga turėtų būti JAV ekipa, kuri visas paslaugas ir laivą išsinuomojo iš Švedų ekipos, kuri kelerius metus diktavo sąlygas čempionate. Taip pat bus JAE gamyklinė komanda“, - sako E. Riabko.

Žiūrovams bus patogiau

F2 lenktynės Kauno mariose pernai vyko pirmą kartą.

„Šiemet geriau pasirūpinsime žiūrovų automobilių statymu. Suderinta, jog automobilius bus galima parkuoti T. Masiulio gatvėje, iš abiejų pusių pirmoje eismo juostoje lygiagrečiai. Belieka sugalvoti kitus sprendimus, kurie padės jaustis smagiau - žiūrovai su vaikais galės pramogauti specialiai varžybų teritorijoje įrengtame batutų ir atrakcionų parke, planuojamos kitos smagios pramogos. Dėkojame Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui (Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LR Vyriausybės), Kauno miesto savivaldybei, visiems rėmėjams už pasitikėjimą ir skirtą finansavimą“, - teigia lenktynių organizatorius Mindaugas Mačiulaitis.

Nors šiemet automobiliams bus skirta daugiau vietų, organizatoriai į renginį rekomenduoja atvykti viešuoju transportu. Specialiai šio renginio metu pratęsti 5, 9 ir 12 numerių troleibusų maršrutai, kurie kursuos iki T. Masiulio gatvėje esančios aikštelės.

„Troleibusai nuveš tiesiai į renginio vietą“ - sako M. Mačiulaitis.

Pernai F2 čempionatą organizuojanti Tarptautinė Motorlaivių Federacijų Sąjunga (Union Internationale Motonautique) jokių priekaištų lietuviams neturėjo.

Šiemet be vandens formulių lenktynių vėl veiks įvairios pramogos žiūrovams, kurie turės galimybę ir patys išbandyti vandens formulę.

Be to, šiemet bilietai į lenktynes bus gerokai pigesni – vienos dienos bilietas kainuos 7 Eur, dviejų dienų – 12 Eur. Vaikai iki 10 metų su suaugusiais bus įleidžiami nemokamai.