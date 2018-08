Plaukikas S. Bilis išplėšė kelialapį į Europos pirmenybių finalą

24-erių lietuvis perplaukime trečiadienį aplenkė pajėgų ukrainietį Andrejų Govorovą. Lietuvis finišavo per 21,70 sek, o ukrainietis - per 21,74 sek.



Perplaukimo prireikė, nes lietuvis su ukrainiečiu pusfinalyje finišavo per 21,42 sek. ir pasidalino 8-9 vietas.



Atrankos varžybose S. Bilis (22,42 sek.) buvo 15-as.



Šios rungties finalas vyks ketvirtadienį 18.50 val.