Pirmoji lietuvių varžovė – Japonija

Jei „Turkish Airlines Baltic Challenge Cup“ turnyras būtų įvykęs prieš kiek daugiau nei porą mėnesių, galima neabejoti, jog Vilniuje būtume išvydę visus garsiausius Japonijos ledo ritulininkus ir pačią pajėgiausią šios šalies rinktinę. Visgi, rugsėjo pradžioje vakarinę Japonijos dalį nusiaubęs taifūnas savo padarinių paliko ne tik baisios nelaimės sukrėstai šaliai, tačiau ir Japonijos ledo rituliui. Didžiausia audra per pastaruosius 25-erius metus mėnesiui be namų ir galimybių varžytis paliko „Oji Eagles“ ir „Nippon Paper Cranes“ komandas.

Šios dvi ekipos sudaro lygiai pusę profesionalių Japonijos klubų, kurie su kaimyninių šalių komandomis varžosi bendroje Azijos lygoje. Mėnesį praleidę be ledo ritulio, šie klubai dabar turi rungtyniauti beprotišku tempu tam, kad pagal sužaistus susitikimus pasivytų kitas lygos komandas, o tam joms reikia aukoti ir rinktinių langus bei jų metu varžytis savo lygoje.

Akivaizdu, jog lygoje svarbius mačus žaidžiantys klubai savo didžiausių žvaigždžių į rinktinę išleisti nesiryžo, o tai reiškė, kad Japonija dėl stichinės nelaimės šiame turnyre negalėjo į savo gretas pasikviesti net 10 praėjusiame pasaulio čempionate Kaune rungtyniavusių žaidėjų. Prie jų pridėjus NCAA besimokantį Yuki Miura, kuris taip pat neturi galimybių padėti rinktinei „Turkish Airlines Baltic Challenge Cup“ turnyre, gauname lygiai pusę Japonijos rinktinės, kuri bus priversta geriausiu atveju savo rinktinę palaikyti atsikeldami naktį ir stebėdami rungtynes internetu.

Visgi, japonai gali džiaugtis tuo, kad sunkiu metu rinktinei neatsisakė padėti likę nacionalinės rinktinės senbuviai, iš kurių nebus tik poros traumuotų ledo ritulininkų, iš kurių vienas – Takuma Kawai, traumą patyrė jau su rinktine besiruošdamas „Turkish Airlines Baltic Challenge Cup“ turnyrui, o didžiausią „ačiū“ už išgelbėtą rinktinę Japonijos ledo ritulio federacija ištars „Tohoku Free Blades“ klubui, kuris į rinktinę išsiuntė devynis savo ledo ritulininkus.

Suprantama, kad iš priverstinai rinktinę papildžiusių naujokų sunku tikėtis to, kad jie iškart taps rinktinės lyderiais, tačiau ir be jų japonai turi pakankamai aukšto lygio žaidėjų, kurie jau puikiai žino, kaip reikia vesti Japonijos nacionalinę ekipą į pergales. Vilniuje vartus gins NHL patirties turintis Yutaka Fukufuji, gynybos grandį rikiuos vokalinis rinktinės lyderis Ryuichi Kawai, o puolime bet kurį varžovą nubausti bus pasiruošę Mukuru Furuhashi ir Tanaka Go. Pastarasis jau daugiau nei dešimt metų gina Japonijos garbę ir per šiuos metus yra ne kartą pridaręs problemų ir lietuviams, o M. Furuhashi ne tik yra vienas iš pastarųjų metų Azijos atstovų lyderių, tačiau ir šiemet yra įsitaisęs rezultatyviausių Azijos lygos žaidėjų viršūnėje.

Nepaisant netekčių ir pasikeitusios rinktinės, iš japonų niekas negali atimti jų greičio, drausmės ir aiškiai matomos žaidimo struktūros, o būtent tai kalbėdamas apie varžovus pabrėžė ir lietuvių treneris Danielis Lacroix. Per visą tarpusavio istoriją Japonijos rinktinė lietuviams nusileido vos kartą, o tai įvyko šių metų pasaulio čempionate Kaune, tad Azijos atstovai prieš būsimą dvikovą turės ir papildomos motyvacijos nuskriausti šeimininkus bei žengti tvirtą žingsnį kovojant dėl „Turkish Airlines Baltic Challenge Cup“ nugalėtojų titulo.

Dviejų greičiu varžovus pranokti norinčių ekipų akistata tarp Lietuvos ir Japonijos – jau ketvirtadienį 19:00 val. Priminsime, jog vis dar galite įsigyti pigesnius bilietus tiek į šias, tiek ir į kitas turnyro rungtynes įsigydami juos bilietai.lt. Rungtynių dieną bilietai brangs.

Turnyro tvarkaraštis:

Savaitės diena Data Laikas Grupė Rungtynės Ketvirtadienis Lapkričio 8 15:30 B Latvija – Estija Ketvirtadienis Lapkričio 8 19:00 A Lietuva – Japonija Penktadienis Lapkričio 9 15:30 B Estija – Rumunija Penktadienis Lapkričio 9 19:00 A Baltarusija – Japonija Šeštadienis Lapkričio 10 15:30 B Rumunija – Latvija Šeštadienis Lapkričio 10 19:00 A Lietuva – Baltarusija Sekmadienis Lapkričio 11 12:00 Rungtynės dėl 5-os vietos Sekmadienis Lapkričio 11 15:30 Rungtynės dėl 3-ios vietos Sekmadienis Lapkričio 11 19:00 Rungtynės dėl 1-os vietos (finalas)*

*nepriklausomai nuo rezultatų, paskutines turnyro rungtynes lapkričio 11 dieną žais Lietuvos ledo ritulio rinktinė