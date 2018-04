Pirmoji „Dragūno“ pergalė pusfinalyje

„Dragūnui“ 7 įvarčius pelnė Lukas Vanagas, po 5 – Lukas Juškėnas ir Modestas Vaitekūnas, po 4 – Alain Romeo Eyebe II, Benas Butkus ir Karolis Bliuvas, po 3 – Laurynas Simonavičius ir Gabrielius Virbauskas, 1 pridėjo Laurynas Palevičius.

KTU ekipoje 10 kartų pasižymėjo Karolis Jankauskas, po 6 įvarčius įmetė Algirdas Lazauskas ir Vilius Juozaitis, 3 – Aurimas Balčiūnas, 2 – Edvinas Balčiūnas, po 1 – Arminas Stankūnas ir Donatas Pocius.

Po rungtynių „Dragūno“ vyriausiasis treneris Artūras Juškėnas teigė, kad svarbiausia buvo pasiekti pergalę.

„Tikėjausi pergalės, pergalė yra – ir gerai. Čia neturi reikšmės, ar rungtynės laimėtos dvidešimt įvarčių, ar vienu, ar po pratęsimo. Žaidžiame iki dviejų pergalių. Rungtynės klostėsi sunkiai, po įspūdingos pradžios pradėjome vaikiškai klysti ir negalėjome laimėti lengvai, bet galbūt taip geriau. Manau, kad antrose rungtynėse bus sunku. Komplimentai varžoams – jie yra pasiruošę rungtynėms. Jeigu jie sezono pradžioje fiziškai „lūždavo“ po pirmų dvidešimties minučių, tai dabar nieko panašaus – jie išlaikė mūsų pasiūlytą tempą iki rungtynių pabaigos. Manau, kad turime labai rimtai ruoštis trečiadienio rungtynėms“, – komentavo klaipėdiečių strategas.

KTU komandos treneris Darius Talačka pripažino, kad varžovai šįkart buvo stipresni.

„Gal ir ne be reikalo mes šitame pusfinalyje esame. Kovoti tikrai galime. „Dragūnas“ yra čempionas, to niekas tikrai nepaneigs, jis yra poros favoritas, to irgi niekas nepaneigs, na, o mes neturime ką prarasti. Sužaidėme neblogas rungtynes, žinoma, kai kuriais momentais galėjome ir geriau, bet nugalėjo geresni. Buvo silpnų vietų ir vienur, ir kitur: tiek metimų nepataikėme, tiek metimų neišmetimas apskritai, gynėmės kaip galėjome. Ar namuose galėsime gintis geriau, pamatysime greitai“, – reziumavo D. Talačka.

Antrosios pusfinalio rungtynės vyks trečiadienį Garliavoje.