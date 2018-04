Pasaulio ledo ritulio čempionato pirmosios dienos apžvalga

Sekmadienio rungtynės:

Estija 1:2 Japonija (po pratęsimo)

Pirmoje dienos akistatoje užfiksuotas netikėtas rezultatas: Estijos rinktinė per pagrindinį laiką nenusileido Japonijai, o tai Azijos atstovams kainavo tašką. Galiausiai pratęsimo metu jiems pavyko įrodyti savo pranašumą, tad šis kluptelėjimas vieniems iš pirmenybių favoritų vis dar nesugadino vilčių pasidabinti aukso medaliais.

Rumunija 0:3 Ukraina

Vos su 16 žaidėjų likę rumunai, metė rimtą iššūkį kur kas labiau vertinamiems varžovams, tačiau galiausiai po mačo džiaugėsi varžovų vartininkas Sergejus Gaiduchenko ir jo į priekį vedama Ukrainos rinktinė. Pergalės trijų įvarčių skirtumu ukrainiečiams pakako, kad po pirmojo turo jie su lietuviais dalintųsi pirmąją poziciją pasaulio ledo ritulio čempionato IB divizione.

Lietuva 3:0 Kroatija

Nors pirmasis mačas lietuviams nebuvo lengvas, varžovams minčių apie pergalę Mantas Armalis ir jo kompanija nebuvo linkusi suteikti. Lietuvos rinktinės vartininkas įvarčių taip ir nepraleido, o Tado Kumeliausko, Emilijaus Krakausko ir Ilja Četvertako įvarčiai atnešė pergalę ir pirmuosius tris taškus lietuviams.

Įdomiausi pirmos dienos faktai:

Mėgėjai irgi gali kovoti. Savo rinktinę mėgėjų rinktine praminęs Estijos treneris Jussi Tupamaki po pirmojo mačo su japonais galėjo tik didžiuotis savo auklėtiniais. Be savo lyderio Roberto Roobos rungtyniavę estai per pagrindinį laiką nenusileido savo oponentams ir į savo sąskaitą įsirašę pirmąjį tašką perspėjo visus varžovus, jog iš anksto prieš mačą su šia rinktine niekas trijų taškų įsirašyti negali.

Taisyklės galioja visiems. Keturi natūralizuoti ukrainiečiai, atvykę į čempionatą su Rumunijos rinktine, turėjo anksčiau laiko susikrauti daiktus ir grįžti namo. Atkreipus dėmesį į jų natūralizavimo procesą, paaiškėjo, jog jis buvo atliktas netaisyklingai ir visi šie žaidėjai šiame čempionate debiuto nesulauks. Rumunams tai sukels ir papildomų problemų, nes jų sudėtyje liko vos 16 aikštės žaidėjų.

Klubinė praktika nereikalinga. Be klubo šį sezoną praleidęs Ukrainos vartininkas S. Gaiduchenko, kuris per pastaruosius tris metus sužaidė vos aštuonis mačus, šiame susitikime įrodė, kad net ir be žaidybinės praktikos klube jis gali rodyti aukščiausio lygio žaidimą. Nė vieno praleisto įvarčio ir 39 atremti smūgiai – tai statistika, kurios gali pavydėti bet kuris šios pozicijos žaidėjas.

Rekordininkas. Pirmą kartą oficialiame mače Lietuvos rinktinės gretose pasirodęs Darius Kasparaitis nuo šiol bus daugybės rekordų autorius, kuriuose skaičiuojami vyriausi planetos pirmenybių žaidėjai. Nors smulkias traumas besigydantis žaidėjas ant ledo daug laiko nepraleido, iškovojus pergalę 45-erių metų gynėjas pernelyg skųstis savo debiutu negalėtų.

Rezultatyviausi. Po pirmojo turo, rezultatyviausių žaidėjų sąraše pirmauja po du taškus surinkę keturi žaidėjai. Šios statistinės kategorijos viršūnėje įsitaisė trys ukrainiečiai – Nikita Butsenko, Dmytro Nimenko ir Sargejus Babynetsas, o su jais viršūnėje ir du rezultatyvius perdavimus atlikęs Lietuvos rinktinės gynėjas Mindaugas Kieras.

Įvarčių stoka. Daug įvarčių pirmajame ture laukę gerbėjai turėjo susitaikyti su vos devyniais įvarčiais per visą dieną. Visose trejose rungtynėse mačai pasibaigė į vartus pasiuntus po tris tikslius smūgius.