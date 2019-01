Pasaulio čempionato normatyvą įvykdžiusi A. Palšytė pasikėsino į Lietuvos rekordą

Šeštadienį Vilniaus lengvosios atletikos manieže sportininkė įveikė 194 cm ir realiai pasikėsino į 202 cm aukštį. Įvykdžiusi pasaulio čempionato normatyvą (194 cm), A.Palšytė kartelę pakėlė į aukštį, kurį įveikus tektų koreguoti Lietuvos rekordų knygą. O antras bandymas peršokti 202 cm buvo artimas – lengvaatletė kartelę prilietė nežymiai.

„Iš tiesų manau, kad pasirodžiau gerai. Viskas galėjo baigtis daug geriau ir galėjau nudžiuginti ne tik save, bet ir kitus, bet, kaip minėjau prieš varžybas, tai yra pirmas mano sezono startas ir praleidus praėjusią žiemą yra šiek tiek sunkoka, – pasakojo A.Palšytė. – Techninių treniruočių pritrūko, tas labai matėsi. Viskas yra neblogai, pradžia padaryta, normatyvą į pasaulio čempionatą taip pat pasidariau ir dabar tereikia tęsti toliau.“

2017-aisiais šuolininkė buvo pripažinta geriausia metų Lietuvos sportininke: LLAF taurės varžybose žiemą pirmą kartą peršoko du metrus, Europos čempionate iškovojo auksą, įveikusi 201 cm, o planetos pirmenybėse buvo septinta. Tačiau pernai įvairios traumos išmušė sportininkę iš ritmo – žiemos sezoną ji praleido, o vasarą apribojo varžybų skaičių iki minimalaus.

„Sezoną pradėti su 202 cm būtų buvę fantastika, bet pasvajoti ir pabandyti galima. Matosi, kad tai nėra neįmanoma. Trečiadienį turiu startą su labai stipriomis varžovėmis, tad psichologiškai ten būsiu nusiteikusi, – šypsojosi A.Palšytė. – Europos čempionatas vyks kovo pradžioje ir ten norėtųsi būti tokioje formoje ar net geresnėje nei buvau Belgrade. Tikiuosi, kad per tiek laiko man pavyks pasiruošti, pavyks atsikratyti skausmų. O jei tą padarysiu, tai tikrai kovosiu iki galo.“

LLAF taurės varžybose keli sportininkai bandė įvykdyti Europos uždarų patalpų čempionato normatyvus. Arčiausiai to buvo sprinteris Kostas Skrabulis, kuriam iki 60 m rungties normatyvo pritrūko penkių šimtųjų sekundės dalių.

Distanciją sporto klubo „Cosma“ lengvaatletis įveikė per 6,83 sek. ir užėmė antrą vietą – nugalėjo „Be1“ ekipos atstovas Alexas Murdockas iš Didžiosios Britanijos.

„Penkios šimtosios iš dalies yra nemažai ir iš dalies – pasiekiama. Su kiekvienu startu yra lengvas progresas, tikrai bandysime normatyvą įvykdyti. Šiandien norėjosi gal šiek tiek geriau, bet tikriausiai iš didelio noro gal ir gavosi prasčiau. Mėnesį kiekvieną savaitgalį turėsime varžybų ir šiuo atveju tos 0,05 sek. nėra daug, kiek kartais jos gali būti“, – sakė K.Skrabulis.

Lengvaatletis didžiausią rezervą mato antroje distancijos pusėje, o įvykdyti normatyvo nepadeda ir pernelyg didelis noras.

„Šiek tiek galvoje reiktų nuimti ir būtų geriau. Turbūt antroje bėgimo pusėje pats finišas ne visada pavyksta, nes iš to didelio noro per anksti pradedu finišuoti. Jau vien finiše kelios šimtosios nusiima, dėl to būtų dar arčiau tų 6,78 sek. Rezervo yra, tik reikia jį išnaudoti“, – tikino K.Skrabulis.

Tuo tarpu barjerininką Rapolą Saulių nuo normatyvo į Europos pirmenybes Glazge skyrė 0,10 sek. 60 m barjerinio bėgimo nuotolį jis įveikė per 7,98 sek. bei dviem šimtosiomis pranoko latvį Kristapą Sietiną. Beje, atrankoje lietuvis distanciją įveikė 0,01 sek. greičiau.

„Matau labai daug rezervo. Šiandien per atranką buvo false startas (pakartotinis startas – lengvoji.lt) ir dėl to antrą kartą gal kiek sunkiau sekėsi išbėgti. Jutau, kad bėgau tik pusę distancijos ir vis tiek sugebėjau subėgti 7,97 sek. – tai rodo, kad tikrai galiu bėgti greičiau. O finale antrame žingsnyje kiek suklupau ir dėl to nebegalėjau parodyti geresnio laiko“, – paaiškino R.Saulius.

Dėl normatyvo galvos sukti nebereikia trišuolininkei Dovilei Dzindzaletaitei – lengvaatletė jį įvykdė dar vasarą. Į LLAF taurės varžybas sportininkė atvyko iš treniruočių stovyklos Tenerifėje, o Vilnių ji pasiekė po parą trukusios kelionės penktadienį.

„Vakar grįžau iš treniruočių stovyklos, kadangi atidėjo skrydį ir naktį praleidau Stokholme. Iš Tenerifės keliavau 24 valandas, – šyptelėjo D.Dzindzaletaitė. – Buvo gerų žengtų šuolių, bet esu neišsilaksčiusi, tai žengiu, tai dar kažkas. Jaučiasi, kad esu po stovyklos, po krūvio ir reikia išsilakstyti.“

Du sėkmingi bandymai iš šešių – taip varžybos susiklostė D.Dzindzaletaitei. Geriausiu paskutiniu mėginimu ji nušoko 13,81 m, o trečiuoju – 13,76 m. Jos praėjusią žiemą pasiektas uždarų patalpų trišuolio Lietuvos rekordas lygus 14,13 m.

„Man patinka dalyvauti Lietuvoje, savo publika visada gerai palaiko. Patinka, kad šeima gali pažiūrėti iš arti, tėtis mano fanas numeris vienas visada. Pirmos sezono varžybos daug nereiškia – tiesiog pasižiūriu, kur esu. Pernai sudalyvavau rimtose komercinėse varžybose, nušokau 13,70 m, o kitu startu – jau 14,13 m. Turėjau gerą galimybę pasižiūrėti, kokioje būsenoje esu ir dabar gerų rezultatų galėsiu siekti kitose komercinėse varžybose“, – teigiamai pirmą sezono startą įvertino D.Dzindzaletaitė.

Intrigą kėlė moterų 60 m barjerinio bėgimo rungtis, kurioje dalyvavo geriausia Latvijos lengvaatletė, pasaulio čempionato septynkovės varžybų prizininkė Laura Ikauniecė – nuotolį ji įveikė per 8,43 m. 3000 m bėgime penktą vietą užėmė šiuolaikinės penkiakovės planetos čempionas Justinas Kinderis (8 min. 57,28 sek.).

O vyrų 1500 m varžybose aukšto rezultato laukta iš praėjusių metų sensacijos Simo Bertašiaus. Triskart šalies rekordą pernai gerinęs sportininkas Vilniuje distanciją nubėgo per 3 min. 51,33 sek. ir penktą kartą triumfavo LLAF taurės varžybose.

„Tikėjausi prabėgti šiek tiek greičiau, nes savijauta prieš bėgimą buvo gera. Rezultatu nesu patenkintas, bet džiaugiuosi savijauta. Visada keliu maksimalius tikslus, pradžioje laikyti artimą asmeniniui rekordui tempą. Šiandien išlaikyti to tempo nepavyko, tai šiek tiek nuvylė, bet dėl to tragedijos tikrai nedarau“, – sezono krikštą apibūdino S.Bertašius.

Lietuvos sporto klubų žiemos taurę iškovojo „Cosma“ (10465 taškai). Už sostinės klubo išsirikiavo „Kauno maratono klubas“ (9256 tšk.) bei antroji „Cosma“ komanda (9188 tšk.). Tarp miestų nepralenkiamas buvo Vilnius – 32845 tšk.

LLAF taurės varžybos daliai sportininkų buvo pirmosios 2019 metais. Svarbiausias žiemos sezono startas Lietuvoje bus vasario 14-15 d. Šiauliuose vyksiantis šalies čempionatas. Europos pirmenybės kovo 1-3 dienomis vyks Glazge (Škotija).