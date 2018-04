Pasaulio čempionato antroji diena: NHL žaidėjų šou „Žalgirio“ arenoje

Ukraina 0:2 Estija

Pirmoji pirmadienio akistata pateikė iki šiol didžiausią čempionato staigmeną. Estai pratęsė savo fantastišką pirmenybių startą iškovodami pergalę prieš Ukrainos rinktinę. Nuostabiai startavę ir jau pirmą minutę įvartį pelnę Estijos atstovai pirmajame kėlinyje pelnė ir antrąjį savo įvartį, po kurio jie įgijo dviejų įvarčių persvarą, kurią išlaikė iki pat susitikimo pabaigos. Ketvirtą tašką iškovoję Jussi Tupamaki auklėtiniai jau dabar viršijo jiems skirtus lūkesčius, o po dviejų turų jie aplenkę įveiktus ukrainiečius pakilo į trečiąją poziciją IB grupėje.

Japonija 4:3 Kroatija

Pirmajame ture su estais problemų turėję ir juos tik po pratęsimo įveikę japonai ne ką lengviau dėl pergalės turėjo kautis ir antrajame ture. Antrajame kėlinyje jie atsiliko 1:3, tačiau per likusį mačo laiką jie pelnė tris įvarčius be atsako ir iškovojo jiems taip reikalingą pergalę per pagrindinį laiką ir 3 taškus. Dėl pergalės Azijos atstovai turėtų dėkoti du įvarčius pelniusiam ir vieną rezultatyvų perdavimą atlikusiam gynėjui Ryo Hashimoto. Tuo tarpu kroatai į poilsio dieną keliauja be taškų, tačiau kaip minėjo jų lyderis Borna Renduličius, šiai rinktinei čempionatas prasideda tik penktadienį, kai jų lauks paskutinės dvi rungtynės su Estija bei Rumunija.

Lietuva 8:3 Rumunija

Paskutinėse dienos rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą įvarčių fiestą, per kurią iš viso buvo įmušta vienuolika įvarčių. Šeimininkų gerbėjų laimei, aštuonis iš jų pelnė lietuviai, kurie po šio mačo įsitvirtino pirmoje pozicijoje. Šiame mače pirmuosius savo taškus pirmenybėse pelnė ir dvi ryškiausios rinktinės žvaigždės – Dainius Zubrus ir Darius Kasparaitis, o pastarajam tai buvo pirmieji oficialūs taškai atstovaujant Lietuvos rinktinei. Negana to, 45-erių metų veteranas turėjo tiesiog pasakišką +/- rodiklį (+5), o po mačo jis prisiminė, kad tokį rodiklį paskutinį kartą turėjo dar žaisdamas Niujorko „Rangers“ klube. Gynėjas taip pat atskleidė, jog jo nebekankina trauma, tad ateityje jį aikštėje galime išvysti dar dažniau.

Įdomiausi pirmos dienos faktai:

Daug laiko neprireikė. Pirmąjį mačą praleidęs Estijos lyderis Robertas Rooba čempionate debiutavo antrajame susitikime, kuriame jam prireikė vos 39 sekundžių, kad jau pirmuoju smūgiu nuginkluotų iki tol nepramuštą Ukrainos vartininką Sergejų Gaiduchenko.

45-eri – tai tik skaičius. Pirmose rungtynėse prieš Kroatiją pasaugotas D. Kasparaitis susitikime su Rumunija aikštėje praleido kur kas daugiau laiko, o jis savo žaidimu įrodė, kad solidus amžius jam netrukdo. Jėgos veiksmai, solidus žaidimas ir puiki statistika (2 rezultatyvūs perdavimai, +5 rodiklis), visa tai leido įsitikinti, jog D. Kasparaitis vis dar gali žaisti aukšto lygio ledo ritulį.

„Hat-trickas“. Pasaulio ledo ritulio čempionato IB divizione užfiksuotas pirmasis „hat-trickas“. Tiesa, jo autorius nustebino ne vieną – tris įvarčius į Manto Armalio ginamus vartus pelnė rumunas Gergo Biro. Toks šio žaidėjo pasirodymas tikrai nebuvo pranašautas: iki tol per 11 mačų rinktinėje, jis nebuvo pelnęs nė vieno įvarčio.

Nepriekaištingas „specialiųjų komandų“ žaidimas. Lietuvos rinktinė po dviejų turų savo kiekybinės daugumos ir mažumos brigadoms gali rašyti tik pačius aukščiausius pažymius. Per 10 kartų turint žaidėjų deficitą jie nė karto nepraleido įvarčio, o įgiję daugumą tris iš aštuonių situacijų jie pavertė įvarčiais. Nenuostabu, kad pagal abu rodiklius jie pirmenybėse žengia pirmi.

Pelenės istorija. Į čempionatą atvykę be didelių tikslų estai pirmą poilsio dieną pasitiko kaip labiausiai lūkesčius viršijusi rinktinė. Mačuose prieš dvi geriau vertinamas rinktines jie iškovojo 4 taškus ir ne tik žengė tvirtą žingsnį link išlikimo grupėje, tačiau ir gali pradėti galvoti apie tai, kaip iškovoti medalius.

Naujų taisyklių auka. Lietuvos rinktinės gynėjas Nerijus Ališauskas rungtynėse su Rumunija atsidūrė nemalonioje situacijoje. Už pavojingą žaidimą aukštai iškelta lazda jis jau buvo linkęs priimti 2+2 nuobaudą, tačiau rungtynių arbitrai pareiškė, jog pasikeitė šio veiksmo traktavimas ir vietoj to jam skyrė 5+20 nuobaudą. Lietuvio laimei, mačas jau artėjo prie pabaigos, o kitų rungtynių praleisti jam nereikės.

Daug kainavusi pergalė. Po rungtynių su kroatais, nepaisant iškovotos pergalės, japonai sulaukė nemalonių naujienų. Su varžovu susidūręs vienas šios komandos žaidėjas – Taiga Irikura, dėl peties traumos šiame turnyre veikiausiai nebežais. Negana to, problemų turi ir rezultatyviausias viso turnyro žaidėjas Ryo Hashimoto, bet jį japonai per poilsio dieną vis dar gali pastatyti ant kojų ir parengti bene svarbiausiai turnyro akistatai su Lietuva.

Priminimas apie amžių. Po dvikovos tarp Lietuvos ir Rumunijos, vienas iš svečių komandos žaidėjų pasiteiravo, ar galėtų gauti D. Kasparaičio autografą, nes jo tėtis yra didžiulis lietuvio gerbėjas. Lietuvos ledo ritulio rinktinės narys nedvejodamas sutiko ant kortelės perteikti rašytinius linkėjimus rumuno tėčiui, tačiau išgirdęs apie tai jis laidė juokus: „Tai ne tu esi mano gerbėjas, o tavo tėtis? Tai tik parodo, koks aš esu senas“ – šmaikščiai rumunui rėžė 45-erių metų amžiaus gynėjas.

Buvusių NHL žaidėjų šou. Trys į šį čempionatą atvykę buvę NHL žaidėjai, primose rungtynėse grumdamiesi vienas prieš kitą protokole savo pavardės neįrašė, tačiau antrajame ture įrodė, kad šioje lygoje jie buvo ne veltui. Kroatas Borna Renduličius pelnė du įvarčius, o lietuviai Dainius Zubrus ir Darius Kasparaitis atliko po du rezultatyvius perdavimus bei buvo vieni iš labiausiai pastebimų antrojo turo žaidėjų.

Efektyvumo pavyzdys. Dar prieš šias pirmenybes Ugnius Čižas ne be pagrindo buvo vadintas efektyviausiu lietuvių žaidėjų, o šį titulą jis patvirtino ir šio čempionato pradžioje. Pirmuoju savo smūgiu į vartus jis pelnė įvartį, taip po dviejų turų, kartu su kroatu Josipu Jazbecu, būdamas vienu iš dviejų, kurie šiame turnyre savo smūgius realizavo 100% taiklumu. Beje, itin efektyviai į vartus pirmadienį metė visa lietuvių rinktinė, kuri per pirmus 24 bandymus aštuonis kartus pasiuntė ritulį į rumunų vartus. Nors vėliau jų pataikymo procentas kiek suprastėjo, nepagirti jų efektyvumo būtų tiesiog negarbinga.

Įvarčių fiesta. Jei per pirmuosius keturis čempionato mačus iš viso buvo pelnyti vos 11 įvarčių, tai Lietuvos ir Rumunijos rungtynes stebėję gerbėjai tiek tikslių smūgių pamatė per vienintelį šių komandų susidūrimą. Šeimininkų gerbėjų džiaugsmui, 8 iš 11 pelnytų įvarčių pelnė Lietuvos rinktinė, kuri po pirmų dviejų turų užtikrinai pirmauja rezultatyviausių komandų rikiuotėje.

Gynėjas darantis puolėjų darbą. Japonijos rinktinės narys Ryo Hashimoto, net ir žaisdamas gynėjų grandyje, jau per pirmuosius du turus visiems įrodė, kad jis puolime gali būti ne ką mažiau pavojingesnis už puolėjus. Visą tai įrodo ir 2 įvarčiai bei 2 rezultatyvūs perdavimai, su kuriais gynėjas pirmauja rezultatyviausių turnyro žaidėjų rikiuotėje.

Nedrausmingiausi. Lietuvos rinktinės žaidėjai po dviejų turų yra dažniausiai laiką ant nubaustųjų suolelio leidžiantys ledo ritulininkai. Dešimt kartų jie buvo nubausti dviejų minučių nuobauda, o dar dvi 5+20 nuobaudos pakėlė bendrą rinktinės baudos minučių kiekį iki 70. Artimiausius varžovus ukrainiečius pagal šį rodiklį mūsų šalies atstovai lenkia daugiau nei dvigubai.