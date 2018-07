Iš Palangos – į olimpinę areną

A.Gudžius planą įvykdė

Palangoje surengto Lietuvos lengvosios atletikos čempionato aukso medalius iškovojo disko metikas Andrius Gudžius, šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, bėgikė Agnė Šerkšnienė.

Pasaulio čempionas kaunietis A.Gudžius numetė diską 67 m 21 cm.

"Prieš varžybas sakiau, kad 67 m. ir daugiau būtų gerai, tad planą įvykdžiau. Sąlygos buvo labai sudėtingos, kai atvykau į stadioną, maniau, kad bus prasčiau. Tai buvo mano paskutinė repeticija prieš Europos čempionatą ir ja esu labai patenkintas", – džiaugėsi A.Gudžius.

Iš dešimties toliausių šiemetinių metimų pasaulyje lietuviui priklauso net šeši, toliau už trenerio Vaclovo Kidyko auklėtinį nemetė kol kas nė vienas europietis.

"Berlyno stadionas didelis ir uždaras, ten vėjo gūsių greičiausiai nebus, tad ir rezultatai bus tikresni. Galima tikėtis to, kas pavyksta per treniruotes", – teigė A.Gudžius, per pratybas ne kartą diską nusviedęs už 70 m ribos.

Lietuvos vicečempionu tapo vilnietis Domantas Poška (59 m 67 cm), o bronzos medalį iškovojo asmeninį rekordą pagerinęs legendinio Virgilijaus Aleknos sūnus Martynas (54 m).

A.Palšytė vėl čempionė

Šiemet net septynis kartus Lietuvos rekordus pagerinusi kaunietė A.Šerkšnienė laimėjo 400 m bėgimą (52,03 sek.).

"Rezultatą vertinu gerai, nes varžybos Palangoje turbūt buvo labiausiai vėjuotos šį sezoną. Be to, per pastarąsias dvi savaites krūviai buvo dideli", – kalbėjo jau šešisart Lietuvos čempionė A.Šerkšnienė.

Sidabro medalis įteiktas vilnietei Modestai Justei Morauskaitei (52,74 sek.), bronzos – kaunietei Evai Misiūnaitei (54,16 sek.).

Aštuntą kartą (septintą iš eilės) šalies čempione tapo vilnietė A.Palšytė – šįkart ji į aukštį iššoko 1 m 91 cm.

Kitos prizininkės pasirodė gerokai kukliau: šiaulietės Urtės Baikštytės rezultatas – 1 m 80 cm, palangiškės Gintarės Tirevičiūtės – 1 m 70 cm.

"Su trenere iš anksto sutarėme: kai čia pasieksiu Europos čempionato kvalifikacinį normatyvą, varžybas baigsiu ir aukštesnio rezultato nešturmuosiu. Taip ir pasielgiau, nors jaučiau, kad tikrai būčiau iššokusi dar aukščiau", – sakė A.Palšytė.

Sprinteriai – tėvo pėdomis

Net du aukso medalius Palangoje per kelias valandas iškovojo Ieva Zarankaitė: uteniškė toliausiai nustūmė rutulį (15 m 96 cm) ir toliausiai numetė diską (55 m 62 cm).

JAV studijuojanti 23-ejų metų I.Zarankaitė šias rungtis išmėgins ir Europos čempionate.

Septintą kartą Lietuvos čempionais tapo 3 000 m kliūtinio bėgimo meistrai, šiauliečiai Eva Miltenė (10 min. 39,61 sek.) ir Justinas Beržanskis (8 min. 49,32 sek.).

21-mą medalį iškovojo antrą vietą užėmusi ieties metikė Indrė Jakubaitytė (55 m 59 cm). Dabar kaunietės sportinių trofėjų kolekcijoje 7 aukso, 10 sidabro ir 4 bronzos medaliai.

Vyrų 100 m bėgimo finalą laimėjo vilnietis Kostas Skrabulis (10,49 sek.). 2010-aisiais šią rungtį Lietuvos čempionate laimėjo Kosto brolis Martas (10,70 sek.), o 1985-aisiais, 1987-aisiais ir 1990-aisiais – sprinterių tėtis, nūnai Lietuvos lengvosios atletikos federacijai (LLAF) vadovaujantis Eimantas Skrabulis.

Čempionai

100 m bėgimas – Karolina Deliautaitė (Kaunas, 11,54 sek.) ir Kostas Skrabulis (Vilnius, 10,49 sek.).

200 m bėgimas – Eva Misiūnaitė (Kaunas, 24,17 sek.) ir Gediminas Truskauskas (Vilnius, 20,98 sek.).

400 m bėgimas – Agnė Šerkšnienė (Kaunas, 52,03 sek., Lietuvos čempionatų rekordas) ir Danielis Golovackis (Kaunas / Švenčionys, 48,92 sek).

800 m bėgimas – Eglė Balčiūnaitė (Šiauliai, 2 min. 04,22 sek.) ir Benediktas Mickus (Klaipėda, 1 min. 50,46 sek.).

1 500 m bėgimas – Monika Elenska (Vilnius, 4 min. 23,53 sek.) ir Simas Bertašius (Raseiniai / Vilnius, 3 min. 09,78 sek., Lietuvos čempionatų rekordas).

5 000 m bėgimas – Loreta Kančytė (Kaunas, 16 min. 40,87 sek.) ir Simas Bertašius (Raseiniai / Vilnius, 13 min. 57,94 sek.).

10 000 m bėgimas – Monika Bytautienė (Vilnius, 35 min. 02,58 sek.) ir Egidijus Adomkaitis (Vilnius, 31 min. 58,92 sek.),

100 m barjerinis bėgimas – Greta Plečkaitytė (Kaunas, 14,32 sek.).

110 m barjerinis bėgimas – Rapolas Saulius (Vilnius, 13,95 sek.).

400 m barjerinis bėgimas – Gabija Galvydytė (Panevėžys / Jonava, 58,29 sek.) ir Artūras Janauskas (Vilnius / Klaipėda, 52,10 sek.).

3 000 m kliūtinis bėgimas – Evelina Miltenė (Šiauliai, 10 min. 39,61 sek.) ir Justinas Beržanskis (Šiauliai, 8 min. 49,32 sek.).

Šuoliai su kartimi – Judita Kazlauskaitė (Šiauliai, 3 m 40 cm) ir Osvaldas Gedrimas (Klaipėda, 4 m 60 cm).

Šuoliai į tolį – Augustė Regalaitė (Kaunas, 6 m 01 cm) ir Marius Vadeikis (Kaunas, 7 m 48 cm).

Trišuolis – Dovilė Dzindzaletaitė (Šiauliai, 13 m 86 cm) ir Paulius Svarauskas (Vilnius / Švenčionys, 15 m 76 cm).

Rutulio stūmimas – Ieva Zarankaitė (Utena, 15 m 96 cm) ir Šarūnas Banevičius (Klaipėda, 19 m 35 cm).

Disko metimas – Ieva Zarankaitė (Utena, 55 m 62 cm) ir Andrius Gudžius (Kaunas, 67 m 21 cm).

Kūjo metimas – Ugnė Butėnaitė (Panevėžys-Rokiškis, 53 m 68 cm, Lietuvos čempionatų rekordas) ir Tomas Vasiliauskas (Marijampolė, 63 m 82 cm).

Ieties metimas – Liveta Jasiūnaitė (Kaunas, 61 m 53 cm) ir Edis Matusevičius (Vilnius, 81 m 70 cm, Lietuvos čempionatų rekordas).

Šuoliai į aukštį – Airinė Palšytė (Vilnius, 1 m 91 cm) ir Adrijus Glebauskas (Kaunas / Kėdainiai, 2 m 23 cm).

Dešimtkovė – Edgaras Benkunskas (Kaunas, 6 936 tšk.).

Bėgimo estafetė 4 po 100 m – Kaunas (Karolina Deliautaitė, Augustė Regalaitė, Aistė Staurylaitė ir Aistė Unskinaitė, 47,68 sek.) ir Kaunas / Panevėžys (Kristupas Seikauskas, Gabrielius Bžeskis, Einius Trumpa ir Domantas Dobrega, 42,71 sek.).