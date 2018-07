Olimpinis vicečempionas sės ant vandens motociklo

Netrukus Zarasai taps vandens motociklų sporto sostine – jau rugpjūčio pradžioje Zaraso ežere vyks Rytų Europos taurės varžybose, kuriose laukiama daugiau nei šešių dešimčių pilotų. Į Zarasus atvyks ne tik geriausi Lietuvos sportininkai, bet ir tituluoti lenktynininkai iš 8 šalių.

Rugpjūčio 4–5 d. Zaraso ežero pakrantėje ir jos prieigose bei Zaraso ežero Didžiojoje saloje vyks UIM Rytų Europos vandens motociklų čempionatas („UIM Aquabike International Ordinary“).

Visas lenktynes žiūrovai galės stebėti nemokamai, o savo jėgas galės išmėginti ne tik profesionalai, bet ir mėgėjai – tarp jų greičiausiai bus ir J. Šuklinas. Šios minties neišsižada ir Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas.

Sena svajonė

Profesionaliems sportininkams nerekomenduojama rinktis ekstremalių pramogų, tačiau baigus karjera galia įgyvendinti ir senas svajones.

„Tiesą pasakius, neturiu galimybės išbandyti vandens motociklų Lietuvoje, bet visada apie tai svajojau – vandens motociklas visada buvo mano svajonė. Kai nuskrendu pas sesę į Ameriką, tai visuomet išbandau. Man visas sportas, kur tik yra sveika konkurencija, patinka. Man patinka greitis, o jei tai dar susiję ir su vandeniu, tai dar geriau“, - šypsosi J. Šuklinas.

Rytų Europos taurės varžybos yra dar vienas ženklas, kad Zarasų – Visagino regionas išgyvena atgimimą.

„Labai džiaugiamės, kad mūsų krašte rengiamos tokio netradicinio sporto varžybos. Mūsų kraštas, mūsų regionas atsigauna. Zarasai žengia pramogų ir renginių organizavimo keliu. Visaginas sulaukia vis daugiau investuotojų, organizuojame stovyklas, varžybas. Kitą savaitę vyks „Drakonų valčių“ varžybos, kuriose varžysis apie 700 dalyvių. Tai tikrai didelis, ketvirtą kartą organizuojamas renginys. Be to, įsteigėme SUP federacija. Todėl viskas, kas susiję su vandeniu, mums yra priimtina. Visa tai vyksta Visagino ir Zarasų regione. Pas mums yra virš 300 ežerų, todėl pas galėtų būti visas vandens sportas“, - juokiasi Visagino tarybos narys J. Šuklinas.

Zarasų-Visagino dvimiestis

Zarasus ir Visaginą skiria vos 25 km, o miestų vadovai kalba apie dar glaudesnį bendradarbiavimą.

„Mes turime tokią idėją. Daug kalbėjome su Zarasų meru. Kalbėjome apie perspektyvas, kaip galima mūsų miestus sujungti, o ne konkuruoti. Manau, kad ateityje taip ir bus. Aš pats asmeniškai dalyvauju visuose Zarasuose vykstančiuose sporto renginiuose, todėl būsiu ir vandens motociklų čempionate“, - sako J. Šuklinas.

„Zarasai – renginių miestas, o ypač vasarą. Pas mus organizuojamas ne vienas didelis festivalis, sporto renginiai. Ne išimtis, kad ir artėjantis renginys susijęs su vandeniu bei vandens transporto priemonėmis ir tokie renginiai pritraukia daug sportininkų bei minias žiūrovų, šio sporto entuziastų. Mes turime 300 ežerų, tai vietos pakaks visiems. Be to, turime ir leidimą rengti renginius didžiajame Zaraso ežere. Be jokios abejonės, tokie renginiai mūsų kraštui labai reikalingi“, - sako N. Gusevas.

J. Šuklinas tikina, kad esant galimybei tikrai sės ant vandens motociklo. Tokios galimybės neatmeta ir Zarasų rajono savivaldybės vadovas.

„Labai puiku, kad varžybose dalyvaus ne tik profesionalai, bet ir mėgėjai. Bendravau su varžybų organizatoriais ir jų teigimu, bus rungtis, kurioje galės dalyvauti pilnamečiai vandens motociklų entuziastai. Bus suteikta galimybė įveikti trasą su vandens motociklu. Ar išbandysiu pats? Na, tai tikrai vienas iš variantų. Esu bandęs vandens motociklą. Man tikrai patiko, bet reikia pripažinti, kad suvaldyti motociklą reikia nemažų pastangų“, - neslepia N. Gusevas.

Iš Elektrėnų į Zarasus

Iki šiol Rytų Europos čempionatas ketverius metus iš eilės vyko Elektrėnų mariose. Šiais metais reginys pirmą kartą bus surengtas vaizdingose Zarasų apylinkėse.

„Šiais metais bus jau penktosios varžybos. Per ketverius metus, kai varžybos vyko Elektrėnuose, užsitarnavome vardą ir šis čempionatas tapo vienomis iš rimčiausių varžybų mūsų regione. Šiemet nusprendėme, kad atėjo laikas pakeisti lokaciją ir iš Elektrėnų keliamės į Zarasus. Būtent Zarasuose vyks jubiliejinis penktasis čempionatas“, - sako Lietuvos vandens motociklų federacijos prezidentas Tomas Gurkšnys.

Be to, pasikeitus lokacijai keičiasi ir čempionato formatas.

„Visuomet rengdavome trijų dienų varžybas, bet šiemet perėjome į UIM organizaciją ir varžybos vyks kiek kitaip. Profesionalų varžybos vyks šeštadienį, o sekmadienį varžysis mėgėjai bei vyks enduro varžybos. Po kelerių metų pertraukos Lietuvoje vyks enduro ištvermės lenktynės. Planuojame, kad sportininkai plauks du kartus po 45 minutes. Dabar pasaulyje taikoma būtent tokia praktika, nes neretai plaukiant ilgiau neatlaiko technika“, - teigia varžybų organizatorius Deivis Zizas.

Dalyvaus elitas

Žiūrovai pirmąjį rugpjūčio savaitgalį Zaraso ežere galės išvysti besivaržančius itin pajėgius pilotus.

Planuojama, kad dalyvaus labai pajėgūs Lenkijos sportininkai. Bus ir tokia žvaigždė, kaip Andrzejus Wisniewskis. Tai pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas. Visuomet dalyvauja ir pajėgūs Estijos sportininkai. Tarp jų bus ir Marten Manni, kuris yra keturis kartus stovimų motociklų pasaulio čempionas. Atvyks ir Mattias Siimann. Bus ir geriausi Lietuvos sportininkai – Mindaugas Jačiauskas, Gediminas Leonas, Tomas Gurkšnys ir kiti.

Skaičiuojama, kad varžybose iš viso dalyvaus apie šešios dešimtys sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Suomijos, Ukrainos, Rusijos.

Iš viso sportininkai varžysis net 9 klasėse – 6 iš jų bus sėdimų motociklų, 3 – stovimų.

Renginių pradžia rugpjūčio 4 d., šeštadienį ir rugpjūčio 5 d., sekmadienį nuo 12 val.