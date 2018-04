Lietuvos rankininkai sužinojo varžovus

Praėjusioje atrankoje per plauką nuo patekimo į finalinį etapą likę lietuvaičiai šįkart ir vėl jėgas išmėgins su prancūzais, taip pat toje pačioje grupėje žais Portugalijos ir Rumunijos nacionalinės rinktinės.

Iš viso atrankoje varžysis 32 nacionalinės rinktinės, o šios atrankos metu bus išdalinta 20 kelialapių (trys šeimininkų rinktinės bei čempionų titulą ginsiantys ispanai jau užsitikrinę patekimą) į kol kas didžiausias Europos pirmenybes.Visos rinktinės suskirstytos į 8 grupes po 4 rinktines, o patekimą į Europos čempionatą garantuotų bent antroji vieta grupėje, tačiau kelialapiai atiteks ir 4 geriausioms trečiosioms grupių rinktinėms.

Vyriausiasis rinktinės treneris Artūras Juškėnas burtų per daug nesureikšmino: „Norint žaisti Europos čempionate turi įrodyti, jog esi to vertas. Tekę varžovai tikrai pajėgūs, tačiau turime norėti ir žaisti, viskas tikrai įmanoma.“ Vis tik, labiausiai trenerį nuvylė iš ketvirtojo krepšelio mums tekę rumunai: „Iš paskutinio krepšelio gavome neabejotinai stipriausią varžovą, tai šiek tiek komplikuoja visą situaciją. Be abejo, prancūzai taipogi vis dar viena stipriausių rinktinių Pasaulyje, tačiau jeigu norime žaisti Europos čempionate tiek rumunus, tiek portugalus turime bandyt įveikti.“

Atranka į 2020 metų Europos čempionatą prasidės jau šio spalio pabaigoje ir tęsis iki 2019 metų birželio mėnesio. Finalinis Europos čempionato etapas 2020 metų sausį vyks Švedijoje, Austrijoje bei Norvegijoje. Pirmą kartą istorijoje Europos čempionatą vykdys net trys skirtingos šalys.

Iki šio atrankos ciklo pradžios mūsų nacionalinės rinktinės dar laukia pasaulio čempionato atrankos paskutiniojo etapo kova su islandais. Pirmoji kova su šios šalies nacionaline rinktine „Siemens“ arenoje įvyks birželio 8 dieną, o birželio 13 dieną bus žaidžiamos atsakomosios rungtynės jau varžovų aikštėje.