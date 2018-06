Lietuvos čempionate orientacininkai brido per pelkynus

Vyrams reikėjo įveikti 6,3 km distanciją su 22 kontrolės punktais. Orientacininkams varžybas labai apsunkino specifinė vietovė – kone per visą žemėlapį telkšo didžiulė pelkė, kuri kai kur buvo ganėtinai sausa, o vietomis teko bristi.

Greičiausiai distanciją tarp vyrų įveikęs J. V. Gvildys užfiksavo 34 min. 2 sek. rezultatą. Antrąją vietą užėmė „Versmės“ klubo atstovas Leonas Mockūnas (36 min. 30 sek.), o trečias buvo Kauno „Tako“ orientacininkas Simonas Krėpšta (36.46).

Čempiono titulą iškovojęs orientacininkas sakė, kad orientavimasis tokioje vietovėje buvo išskirtinai įdomus – kai kurių punktų teko ieškoti mažose pelkės salelėse.

„Pelkėje buvo daug mažų salelių, kuriuose – kontroliniai punktai. Tai tikrai buvo įdomi ir nauja patirtis. Nesame mes pratę prie tokių vietovių, čia išskirtinis atvejis“, – sakė J. V. Gvildys.

Specifinėje vietovėje klaidų nepavyko išvengti net greičiausiam orientacininkui.

„Viena didžiausių mano orientavimosi klaidų buvo į pirmąjį punktą. Priskaičiuočiau maždaug minutę klaidų trasoje“, – teigė J. V. Gvildys.

Iš viso vyrų elito grupėje varžėsi 52 orientacininkai.

Moterims reikėjo įveikti 5,1 km distanciją su 18 kontrolės punktų. Čempionės titulą apgynė Alytaus „Dainavos“ atstovė S. Paužaitė, kuri trasą įveikė per 37 min. 22 sek. Antrąją vietą užėmė Šiaulių „Igtisos“ sportininkė Gabija Ražaitytė (38.21), o bronza atiteko Šiaulių „Sako“ atstovei Vestai Ambrazaitei (42.08).

Moterų elito grupėje varžėsi 18 orientacininkių.

Vaikinų iki 20 metų grupėje greičiausias buvo „Šiaulių JTC“ atstovas Rokas Vaitkus, kuris 5 km distanciją su 15 kontrolės punktų įveikė per 33 min. 55 sek. Tarp to paties amžiaus merginų greičiausia buvo Kauno „Tako“ atstovė Ugnė Gineikaitė, kuri 4,3 km trasą įveikė per 39 min. 50 sek.

Iš viso įvairiose amžiaus grupėse Lietuvos čempionate varžėsi 512 orientacininkai. Kandidatams į Lietuvos rinktinę tai buvo atrankos varžybos į rugpjūčio mėnesį Latvijoje vyksiantį pasaulio čempionatą.