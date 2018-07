Lietuviai su varžovais kovojo ir skausmu

Per kelias pastarąsias dienas Lietuvos sportininkai blykstelėjo ne vien bokso, bet ir kitų kovos sporto šakų ringuose bei arenose – šventė pergales Amerikoje, Europoje, Azijoje.

Praliejo kraują

30-metis Lietuvos boksininkas Egidijus Kavaliauskas antrą kartą apgynė Šiaurės Amerikos bokso federacijos (NABF) pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą.

Kaunietis laimėjo Fresne (JAV) surengtą mačą su 31 metų Dominikos Respublikos atstovu Juanu Carlosu Abreu – įveikė jį po dešimties raundų kovos. Lietuviui pergalę skyrė visi trys teisėjai (97:93, 97:93, 96:94).

Ringe buvo pralietas kraujas: po netyčinio susidūrimo galvomis E.Kavaliauskui buvo prakirstas dešinysis antakis, o J.C.Abreu – kairysis, tačiau boksininkai tęsė dvikovą.

Lietuvis smūgiavo 373 kartus (tikslą pasiekė 119 smūgių, arba 32 proc.), jo varžovas – atitinkamai 402 kartus (72, arba 18 proc.).

"Dvikova susiklostė ne taip, kaip planavau. Juanas ringe buvo labai greitas ir vikrus. Iš pradžių prireikė bent poros raundų, kad prisitaikyčiau prie jo kovos stiliaus", – sakė E.Kavaliauskas.

Tai buvo 20-oji iš eilės kauniečio pergalė profesionalų ringe.

Pasak agentūros "Top Rank" prezidento Bobo Arumo, Egidijus – vienas pagrindinių pretendentų susikauti su amerikiečiu Terence'u Crawfordu dėl Pasaulio bokso organizacijos (WBO) čempiono diržo.

Muai tai rinktinė – devinta

Prahoje (Čekija) surengtame Europos muai tai (Tailando bokso) čempionate Lietuvos atletai iškovojo keturis medalius.

Vyrų varžybose triumfavo kaunietis Mindaugas Narauskas (svorio kategorija iki 71 kg, Kauno klubas "Titanas") – jis finale 29:28 palaužė Izraelio atstovą Roie Ullmaną.

Jaunių (16–17 metų) merginų varžybose sėkmė lydėjo Gabiją Morkūnaitę (iki 57 kg) – panevėžietė privertė kapituliuoti vengrę Eniko Toth, kuri per antrą raundą patyrė traumą.

Europos vicečempionu tapo Ovidijus Jurginas (iki 86 kg, Kauno klubas "Otso Gym"), finale 27:30 pralaimėjęs turkui Cengaverui Kemikui.

Kitas "Otso Gym" kovotojas Mantas Rimdeika (per 91 kg) pusfinalyje susižeidė koją ir negalėjo visa jėga pasipriešinti rusui Maksimui Sazoncevui, tad pelnė bronzos medalį.

"Toks jau tas sportas, visada nelaimėsi... Pikčiausia, kad pirmą raundą prieš rusą laimėjau, tačiau išsisukau kelio sąnarį ir teko nutraukti kovą. Išslydo galimybė kovoti dėl aukso... Vis dėlto Europos čempionato A klasės bronza Lietuvai ir mano dukrytei, manau, nėra prastas trofėjus", – teigė M.Rimdeika.

Tarp nacionalinių rinktinių Lietuvos komanda, aplenkusi Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Švedijos, Austrijos ekipas, užėmė aukštą 9-ąją vietą. Sėkmingiausiai pasirodė rusai (12 aukso, 11 sidabro ir 7 bronzos medaliai), turkai iškovojo 6 aukso, 8 sidabro ir 7 bronzos medalius, prancūzai – atitinkamai 6, 3 ir 1.

"Dar vienas mūsų kokybinis žingsnis į priekį", – pabrėžė Lietuvos muai tai federacijos vadovas Edvardas Norkeliūnas.

Europos čempionate teisėjavo kaunietis Saulius Šeškevičius ir trakiškis Robertas Šiuška.

Sugrįžo į Tailandą

Bankoke (Tailandas) įvykusiame turnyre "MAX Muay Thai Ultimate Fights" pergalę iškovojo Sigitas Gaižauskas.

33-ejų kaunietis svorio kategorijos iki 75 kg kovoje teisėjų sprendimu nugalėjo tailandietį Kongą Wayhą Sitpoopanuaną. Kova truko tris raundus po 3 min.

Tailando ringe S.Gaižauskas kovojo po daugiau nei metų pertraukos – pernai birželį jam per dvikovą su šios šalies atstovu Silathongu Numponthepu lūžo žandikaulis.

Nepasisekė kauniečiui Deividui Danylai – klubo "Titanas" kovotojas Kinijoje įvykusiame muai tai turnyre "One: Battle for the Heavens" nusileido tailandiečiui Saemapetchui Fairtexui.

Azijoje jėgas išmėgino ir Lietuvos dziudo meistras Rokas Nenartavičius, dalyvavęs Taivane surengtose "Asian Judo Open" varžybose.

22-ejų alytiškis (svorio kategorija iki 90 kg) ketvirtfinalyje nugalėjo taivanietį Shen Chao Eną, pusfinalyje – korėjietį Kim Hyensiką, tačiau finale pralaimėjo turkmėnui Tejenui Tejenovui.

Kreipėsi į medikus

Kovos sporto turnyre "KOK’58 World GP" turnyre Londone (Anglija) iš Marijampolės kilusiam Henrikui Vikšraičiui varžovas sužeidė skruostikaulį, tačiau lietuvis vis tiek iškovojo pergalę.

Svorio kategorijos iki 77 kg atletų dvikovoje pagal kikbokso taisykles H.Vikšraitis įveikė Anglijos ir Senegalo pilietybes turintį Nicolasą Mendesą.

Deja, Lietuvos kovotojui dėl skruostikaulio lūžio teko apsilankyti ligoninėje.