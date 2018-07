Atkaklioje 1006 km lenktynių kvalifikacijoje greičiausias buvo R. Kupčikas

Esminis skirtumas - visa kvalifikacija tetrunka 45 min., o pati jos kulminacija - penkiolika minučių, tačiau tos minutės kiekvienais metais padovanoja gausybę atkaklių sportinių emocijų tiek lenktynių dalyviams, tiek jas stebintiems žiūrovams. Šie metai - ne išimtis.



Liepos 20-osios pavakarę trasoje išsirikiavę vairuotojai užkūrė tokią pirtį, kuri žiūrovams padovanojo visą valandą nenutrūkusį emocijų srautą. Greičiausi dalyviai keitėsi kas porą minučių, o iki pat paskutinės kvalifikacijai skirto laiko sekundės nebuvo žinoma, kuri gi komanda gaus prestižinį apdovanojimą.



Paskutiniam dalyviui kirtus finišo liniją, tapo aišku - „Promo events“ įsteigtą taurę parsiveš „Palanga Spa Hotel by EMG Motorsport“ komanda su „Porsche 911 GT3 Cup“.



Geriausią laiką - 1 min. 10,18 sek. - pasiekė komandos lenktynininkas Robertas Kupčikas. Šeštadienį jis startuos kartu su Nemunu Dagiliu bei Steve'u Vanbellingenu. Tai yra geriausias kada nors kvalifikacinėse varžybose pasiektas rezultatas.



Kaip ir treniruotėse, taip ir kvalifikacijoje didžiausia kova virė tarp dviejų „Porsche 911 GT3 Cup“ ir „BMW M3 V8 BigDaddy“ automobilių. Prie jų vairo sėdintys lenktynininkai kiekviename rate vis gerino savo rezultatą ir keitėsi pozicijomis kone kas minutę.



Keitėsi tol, kol iki kvalifikacijos pabaigos liko kelios minutės - tuomet teisėjai buvo priversti rodyti raudoną vėliavą, nes „Skuba Racing Team“ BMW sustojo viduryje trasos ir į techninio aptarnavimo zoną grįžo ant autovežio.



Vienas komandos vairuotojų Rokas Kvaraciejus teigė nežinantis tikslios sustojimo priežasties. Spėjama, kad problema elektroninėse sistemose, tačiau iki šeštadienio ji turėtų būti išspręsta.



Nepaisant šio nesklandumo, automobilį vairavęs Marius Slaboševičius spėjo užfiksuoti antrą geriausią vieno rato įveikimo laiką ir likus tik minutei iki priverstinio sustojimo jį aplenkė Jonas Gelžinis, o paskutinėmis kvalifikacijos akimirkomis - dar ir Robertas Kupčikas, užfiksavęs absoliučiai geriausią rezultatą.



„Pirmiausia noriu padėkoti šiai komandai, pakvietusiai dalyvauti lenktynėse. Važiavau savo malonumui - automobilis paruoštas puikiai. Mechanikai vis klausė, gal ką reikia keisti, tačiau nieko jiems pasakyti negalėjau. Kelerius metus nesu vairavęs „Porsche 911 GT3“ automobilio, tad kiekvienoje treniruotėje greitėjau ir kvalifikacijoje pavyko užfiksuoti geriausią savo rezultatą“, - po kvalifikacijos vykusioje spaudos konferencijoje sakė geriausią ratą užfiksavęs R. Kupčikas, komandoje su N. Dagiliu ir S. Vanbellingenu atsidūręs tik prieš porą dienų.



„Aurum 1006 km lenktynių“ kvalifikacija suskirstyta į dvi dalis. Pirmoji truko 30 minučių ir joje visos 38 komandos varžėsi dėl kuo geresnio vieno rato įveikimo laiko - pagal šį rezultatą šeštadienio lenktynėse viena paskui kitą bus išrikiuotos visos komandos.



Antroji dalis - tik 15 minučių trukmės. Joje dešimt pirmoje dalyje geriausiai pasirodžiusių komandų turi antrą šansą - trasoje esant tik 9 varžovams, užfiksuoti dar geresnį vieno rato įveikimo laiką ir kovoti dėl prestižinio apdovanojimo.



Kvalifikacijos rezultatas maratoninėse bemaž 10 valandų trunkančiose lenktynėse turi mažą įtaką galutiniam rezultatui, bet tai intrigos nemažina. „Aurum“ lenktynių istorijoje yra buvę atvejų, kuomet kvalifikacijoje stengdamiesi užfiksuoti kuo geresnį laiką vairuotojai padarydavo klaidą, nuslysdavo nuo trasos ir pabaigdavo visą komandos savaitgalį pagrindinėms lenktynėms net neprasidėjus. Šiemet tokių prastai pasibaigusių avarijų nebuvo, tačiau intrigos ir netikėtumų netrūko.



Kvalifikacijos nugalėtojai, „Palanga Spa Hotel by EMG Motorsport“ komanda, tik 0,197 sek. aplenkė antroje vietoje likusią „Circle K milesPLUS racing team“ komandą.



Trečioje vietoje likusi „Skuba Racing Team“ komanda nuo nugalėtojų atsiliko tik 0,295 sek. Per plauką į dešimtuką nepateko Ramūnas Čapkauskas su „Cupra TCR“ - jam pritrūko vos 0,067 sek. Dar šeši sportininkai už jo „tilpo“ į vieną sekundę, o toks rezultatas leidžia prognozuoti labai atkaklias ir apylyges varžybas.

Mechanikų bėgimas

Dar vienas renginių, kasmet randančių vietą itin gausioje „Aurum 1006 km lenktynių“ programoje – komandas aptarnaujančių mechanikų bėgimas.

Penktadienio popietę mechanikai bėgo itin tvankiu oru, todėl niekas nesistebėjo, jog vieną iš gautų prizų mechanikai beregint suvartojo.

Tai lenktynių gėrimo statusą turintis Rokiškio Naminis pienas, kuris, pasak bėgikų, beregint leido jiems atstatyti jėgas.

1006 metrų distancijos finišą pirmasis kirto „Igorio lankų“ ekipos mechanikas Augustinas Baltramiejūnas, pranokęs antruoju finišavusį kolegą iš „Tarzanijos“ Edvardą Barisą ir trečiąją vietą užėmusį „Diesel Animals - Vilkas Racing“ atstovą Andžej Vasilevski.

Nugalėtojus ir prizininkus pasveikinęs pagrindinis „Aurum 1006 km lenktynių“ organizatorius Darius Jonušis apdovanojo juos „Prolong Super Lubricants“, „H2auto“ ir kitų rėmėjų įsteigtais prizais.

Paskutinė repeticija

Ketvirtadienį ir penktadienio rytą „Aurum 1006 km lenktynių“ dalyviai treniravosi suskirstyti į dvi grupes pagal greitį. Penktadienio popietę vyko generalinė repeticija prieš didžiąsias šeštadienio lenktynes – visi 38 sportiniai automobiliai trasoje pasirodė vienu metu. Vairuotojai turėjo progą priprasti ne tik prie savo automobilių, trasos, bet ir prie varžovų, jų demonstruojamo greičio.

Lenktynėse varžosi labai skirtingi automobiliai – greičiausi BMW ir „Porsche“ vieną ratą įveikia per 1 min. 12 sek., o lėtesni modeliai užtrunka apie 15 sek. daugiau. Skirtumai tarp automobilių dideli tiek tiesiosiose, tiek posūkiuose, tad visiems sportininkams labai svarbu yra adaptuotis prie važiavimo didelėje grupėje.

Paskutiniosiose penktadienio treniruotėse greičiausios buvo tos pačios trys komandos, kurios pirmaujančias pozicijas užėmė ir anksčiau: „Skuba Racing Team“, „Circle K milesPLUS racing team“ ir „Palanga Spa Hotel by EMG Motorsport“. Tiesa, jų vairuotojai viename rate buvo bent sekunde lėtesni nei anksčiau – juk važiuoti su 37 varžovais vienu metu sudėtingiau nei su 18.

Puikų tempą demonstravo ir TCR klasės automobiliai. „Hegelmann Transporte By Algirdai @nebankruruok.lt“ („Hyundai i30 N“) bei „ALM Motorsport“ („Cupra“) lenktynininkai demonstravo pavyzdinius vieno rato įveikimo laikus ir nedaug atsiliko nuo lyderių.

Lenktynes nušviečia 119 žurnalistų

„Aurum 1006 km lenktynių“ spaudos centre karšta beveik taip pat, kaip ir lenktynių trasoje, kur treniruočių procesą jau vainikavo kvalifikacinės varžybos, išaiškinusios šeštadienio lenktynių starto tvarką.

Devynioliktą kartą pamečiui Palangoje surengtas didžiausias Baltijos šalyse „Aurum 1006 km lenktynes nušviečia 119 spaudos, radijo ir televizijos, informacinių agentūrų, naujienų portalų žurnalistai.

„Gausiausia, beveik 20 žurnalistų, TV operatorių bei komentatorių komanda dirba nušviesdama lenktynes per televiziją ir radiją, - sakė „Aurum 1006 km lenktynių“ spaudos centro vadovas Juozas Mažeikis. - Šiemet lenktynes galima stebėti per TV6, „Viasat Sport Baltic“ ir Viasat bei TV3.lt interneto portalus, linksmas, nuotaikingas transliacijas rengia „Power Hit Radio“, o reportažus apie lenktynes ir kitą itin gausią renginio programą žinių laidose transliuoja praktiškai visos televizijos ir radijo stotys“.

Vaizdus iš šalia Palangos esančios lenktynių trasos žiūrovams skraidina praktiškai moderniausia Baltijos šalyse TV transliavimo technika, atgabenta iš Estijos, o lenktynes aptarnaujančioje TV inžinierių, montažo ir kitų specialistų, kartu su žurnalistais ir TV operatoriais, komandoje dirba apie 50 žmonių.

Daugiausia akreditacijų išduota fotografams, televizijų bei interneto portalų vaizdo operatoriams.

Didžiausią, net 10 žurnalistų grupę į lenktynes delegavo portalas 15min., 5 – „Lietuvos rytas“, 4 – „Vakarinė Palanga“, po 3 „Delfi“ ir žurnalas „Žmonės“.

„Aurum 1006 km lenktynes“ nušviečia visų trijų Baltijos šalių ir pirmą kartą kaimyninės Baltarusijos žurnalistai, akredituoti lenktynių spaudos centre.

Daugiausia žurnalistų lenktynių spaudos centre – 122 - buvo akredituota prieš dvejus metus.