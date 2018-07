Lengvosios atletikos čempionate – A. Palšytės sezono rekordas

Antrąją varžybų dieną buvo pasiekti aštuoni geriausi šalies sezono rezultatai.

Moterų 800 m bėgime triumfavo Eglė Balčiūnaitė. Praėjusių metų pasaulio čempionato pusfinalio dalyvė nuotolį įveikė per 2 min. 4,22 sek. bei pasiekė Lietuvos sezono rekordą. Didžiąją dalį distancijos lengvaatletė bėgo už Monikos Elenskos nugaros, o į priekį išsiveržė atlikdama spurtą, likus 100 m iki finišo tiesiosios.

„Konkrečios strategijos neturėjau, tiesiog laikiausi iki galo ir bėgau maksimalius 800 m. Su kiekvienu startu norisi bėgti vis greičiau ir rodyti geriausią sezono rezultatą, šiandien tą pavyko padaryti, - džiaugėsi E. Balčiūnaitė. - Ne kiek laikas mane tenkina, bet tai, kaip aš bėgau, kad galėjau finišuoti ir kad turėjau jėgų gale“.

Dėl pavasarį patirtos traumos šis sezonas bėgikei klostosi banguotai, tačiau Palangoje pademonstruotas laikas Europos čempionatuose paprastai atvertų kelią į pusfinalį. Vis dėlto tokiais skaičiais E. Balčiūnaitė apsiriboti neketina.

„Prieš Lietuvos čempionatą devynias dienas stovyklavau aukštikalnėse ir tai man labai padėjo. Dabar dar turėsime tam tikrų specifinių treniruočių, kurios man padės pagerinti sezono rezultatą“, - teigė lengvaatletė.

Puikiai šalies pirmenybės susiklostė ieties metimo lyderiams. Moterų varžybose Liveta Jasiūnaitė įrankį dar pirmu bandymu švystelėjo 61 m 53 cm - tai jos antras geriausias karjeros rezultatas.

„Esu patenkinta šiuo rezultatu, kadangi stovykloje dar dirbu su dideliu krūviu. 61,53 m yra tikrai geras rezultatas, o psichologiškai gal ir lengviau vykti į Europos čempionatą be naujo asmeninio rekordo nei su nauju ar kokiu Lietuvos rekordu“, - juokėsi L. Jasiūnaitė, kuriai iki 18 metų gyvuojančio šalies rekordo trūksta vos metro.

Sportininkė Palangoje vietoje šešių bandymų atliko tris. Nebetęsti varžybų ji nusprendė ir galvodama apie startą Berlyne.

„Rezultato man užteko, žinojau, kad jo pakaks išlaikyti pirmą vietą ir norėjau pasaugoti save“, - aiškino metikė.

Tuo tarpu Edis Matusevičius įtikinamai laimėjo vyrų ieties metimo rungtį: jo rezultatas - 81 m 70 cm - yra naujas Lietuvos čempionatų rekordas.

„Atlikau ne vieną metimą virš 80 metrų, o du. Sportinė forma gerėja, technika irgi, nors iki tobulumo toli. Drąsiau jaučiuosi bėgdamas, bet dėl kojos skausmų negaliu ilgai traukti metimo, kas galutiniame rezultate atima daug“, - aiškino E. Matusevičius.

Sportininko teigimu, pakartojus pajūryje pasiektą rezultatą Berlyne, turėtų atsiverti kelias ir į Europos čempionato finalą.

„Kvalifikacija Europos čempionato finalui bus 81,5-82 metrai ir tai gali būti pasiekta, tik geriausią bandymą reikia atlikti ne šeštu metimu kaip dabar, o pirmais trimis“, - sakė ieties metikas.

Jauniausiu Lietuvos lengvaatlečiu vyru Berlyne gali tapti žaibišku tempu progresuojantis sprinteris Gediminas Truskauskas. 20-metis sportininkas 200 m šalies čempionate įveikė per 20,98 sek. - tai vos 0,24 sek. prasčiau nei Ryčiui Sakalauskui priklausantis Lietuvos rekordas.

„Netikėjau, kad galiu „išlipti“ iš 21 sekundės, norėjau sezoną užbaigti su asmeniniu rekordu, iki normatyvo trūko daug, o visą sezoną stabiliai bėgau apie 21,30 sek., - rezultatu džiaugėsi G. Truskauskas. - Kostas Skrabulis bėgo prieš mane ir tai padėjo, nes pradžioje gerai pratraukė. Pabaigoje padariau savo, nes esu „atbėgiojęs“ 400 metrų, tad galbūt dar ir dėl to turiu stiprų finišą“.

200 m rungties Europos čempionato normatyvas - 20,9 sek. Gali būti, kad artimą šiam laikui rezultatą užfiksavęs lietuvis vis tiek bus pakviestas dalyvauti debiutinėse suaugusiųjų pirmenybėse.

„Svajoju, kad mane paimtų į Europos čempionatą, nors ruošiantis šiam sezonui tokio tikslo nebuvo, jau perlipau per save. Tikslas buvo pasiruošti Europos jaunimo (iki 23 metų) čempionatui, kuris vyks tik kitais metais, tad jei nepateksiu, nenusivilsiu, rezultatas mane labai tenkina“, - sakė Marto Skrabulio auklėtinis.

Didžiausią intrigą antrą Lietuvos čempionato dieną kėlė moterų šuolių į aukštį varžybos. Vos antrą kartą šiemet su kitomis šuolininkėmis susigrūmusi Airinė Palšytė susigrąžino šalies sezono lyderės vardą - įveikė 1 m 91 cm, o didesnių aukščių peršokti nebebandė.

„Visada labai gera, kai kartelė nekrenta, o rezultatas kyla. Turbūt sulauksiu ne vieno klausimo, kodėl nutariau nebetęsti varžybų. Tiesiog prieš startą su trenere buvo sutarta, kad peršokame Europos čempionato normatyvo aukštį ir baigiame varžybas. Džiaugiuosi, kad kartelė nekrito ir atsižvelgiant, kokie buvo trenerės komentarai bei kaip pati jaučiausi, tikrai buvo galima šokti daugiau“, - pasirodymą apibendrino A. Palšytė.

Moterų trišuolio varžybose triumfavo Dovilė Dzindzaletaitė. 2015 metų Europos jaunimo (iki 23 metų) čempionė nušoko 13 m 86 m bei po trejų metų pertraukos iškovojo Lietuvos vasaros lengvosios atletikos čempionatų auksą.

„Šiandien sąlygos buvo keistos, per apšilimą lijo, takas suminkštėjo, o po to saulutė užšvietė. Buvo karšta ir minkšta, keista, - stebėjosi D. Dzindzaletaitė. - Esu geros sportinės formos, jei susitvarkysiu psichologiškai ir patvarkysiu per tas dvi savaites techniką, prie Lietuvos rekordo tikrai priartėsiu“.

Prieš beveik dvejus metus mama tapusi trišuolininkė pasiruošimą Europos čempionatui tęs ne Anglijoje, kurioje gyvena, bet Palangoje.

„Vaiko pasiilgstu kiekvieną dieną, bet dabar reikia koncentruotis į save. Padeda tėveliai, močiutė ir aš galiu koncentruotis į save, o ne sauskelnes keisti“, - kvatojo D. Dzindzaletaitė.

2018 metų Lietuvos lengvosios atletikos čempionato prizų fondą sudarė net 17 tūkst. eurų.

Europos lengvosios atletikos čempionate dalyvausianti Lietuvos rinktinė paaiškės kitą savaitę.

Šeštadienio varžybų nugalėtojai.

200 m - Eva Misiūnaitė (Kaunas) 24,17 sek. ir Gediminas Truskauskas (Vilnius) 20,98;

800 m - Eglė Balčiūnaitė (Šiauliai) 2.04,22 ir Benediktas Mickus (Klaipėda) 1.50,46;

5000 m - Loreta Kančytė (Kaunas) 16.40,87 ir Simas Bertašius (Raseiniai, Vilnius) 13.57,94;

3000 m kliūtinis bėgimas - Evelina Miltenė (Šiauliai) 10.39,61 ir Justinas Beržanskis (Šiauliai) 8.49,32;

400 m. barjerinis bėgimas - Gabija Galvydytė (Panevėžys, Jonava) 58,29 sek. ir Artūras Janauskas (Vilnius, Klaipėda) 52,10;

aukštis - Airinė Palšytė (Vilnius) 1,91 m;

trišuolis - Dovilė Dzindzaletaitė (Šiauliai) 13,86 m ir Paulius Svarauskas (Vilnius, Švenčionys) 15,76;

kūjis - Ugnė Butėnaitė (Panevėžys, Rokiškis) 53,68 m (Lietuvos čempionatų rekordas) ir Tomas Vasiliauskas (Marijampolė) 63,82;

ietis - Liveta Jasiūnaitė (Kaunas) 61,53 m ir Edis Matusevičius (Vilnius) 81,70 (Lietuvos čempionatų rekordas);

dešimtkovė - Edgaras Benkunskas (Kaunas) 6936 tšk.

I miestų grupėje nugalėjo Kaunas, II miestų grupėje - Šiauliai, rajonų - Raseiniai.