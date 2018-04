Lemtinga diena ledo ritulininkams – Lietuva gali tapti diviziono čempione

Dienos rungtynės

12.30 val. Japonija – Rumunija

Pirmosios ant ledo iščiuoš dvi rinktinės, kurioms norint išlaikyti savo viltis pasiekti norimus rezultatus, klupti nebegalima. Japonai net 4 taškais atsilieka nuo lietuvių ir bet koks pralaimėjimas galutinai palaiduotų visas jų viltis išsilaikyti kovoje dėl aukso.

Tuo tarpu rumunai pralaimėjimo atveju norėdami išlaikyti galimybes pasilikti šiame divizione – bus priversti žvalgytis ir į varžovus. Jei Kroatijos rinktinė iškovos bent tašką, Rumunijos rinktinė jau po šio turo bus priversta susitaikyti su tuo, jog jie palieka IB divizioną bei sugrįžta į IIA diviziono kovas.

16.00 val. Estija – Kroatija

Estijos ir Kroatijos dvikova turės svarią įtaką medalių dalyboms. Pralaimėję kroatai japonų pergalės atveju šansų laimėti medalius jau nebeturėtų, o tuo pačiu aukso medalių likimas spręstųsi šeštadienio akistatoje tarp Estijos ir Lietuvos. Jei kroatai šios dienos rungtynėse iškovotų pergalę, jie ne tik sugrįžtų į kovą dėl medalių, tačiau ir suteiktų galimybę lietuviams jau šiandien užsitikrinti auksą, jei jiems pavyktų iškovoti pergalę prieš Ukrainą.

Prieš šį susitikimą nežymiais favoritais laikomi kroatai, tačiau itin drausmingai žaidžiantys estai jau ne kartą įrodė, kad šiose pirmenybėse jie gali kovoti su visomis rinktinėmis.

19.30 val. Lietuva – Ukraina

Tiesiogiai: LRT kultūros kanalu

Kol kas be didesnių problemų varžovus šluojantys lietuviai penktadienį susitiks su Ukrainos rinktine, kuri dar net nepasibaigus pirmenybėms, jau veikiausiai norėtų užmiršti šį turnyrą. Dvi nesėkmės per tris turus eliminavo juos iš kovos dėl aukso, o per likusius du turus bet kuris pralaimėjimas iš jų atims ir galimybę iškovoti medalius. Negana to, po trijų turų vis dar realu ir tai, jog Ukraina gali ir iškristi iš šio diviziono, tad per likusius du mačus jiems vis dar yra dėl ko kovoti.

Po trečiosios dvikovos trečiadienį Lietuvos rinktinės nariai sutartinai kalbėjo, jog šiose pirmenybėse dar ne viskas baigta ir jie nežada atsipalaiduoti, o kaip maksimaliai susikaupę lietuviai atrodys prieš dar vieną istoriškai nepalankų varžovą – sužinosime įdomiausioje penktadienio dvikovoje.

Į ką verta atkreipti dėmesį ketvirtajame ture?

Estijos gynybą. Prieš čempionatą žiūrint į Estijos rinktinės sudėtį, buvo galima badyti pirštais į rinktinės gynėjų gretose esančių žaidėjų pavardes ir klubus bei būtent ten nurodyti silpniausią šios rinktinės grandį. Visgi, per tris turus estai praleido vos du įvarčius, kuriuos pelnė japonai, o jau du mačus iš eilės jie apskritai nepraleidžia nė vieno įvarčio. Geriausią gynybą pirmenybėse demonstruojančiai komandai šiandien teks dar vienas išbandymas, o jei jiems pavyktų su juo susitvarkyti, Estijos rinktinės pasakiškas pasirodymas Kaune tęstųsi bent iki šeštadienio akistatos su šeimininkais.

Lietuvos puolimo lyderius. Po trijų turų, rezultatyviausių žaidėjų sąrašo viršūnė mirga nuo lietuviškų pavardžių. Penkis įvarčius pelnęs Arnoldas Bosas jame pirmas, o tarp aštuonių rezultatyviausių žaidėjų yra ir jo kolega puolime Markas Kaleinikovas, visas rinktinės antrasis puolimo trejetas (Tadas Kumeliauskas, Povilas Verenis ir Danielius Bogdziulis) bei ketvirtosios puolimo grandies lyderis Edgaras Rybakovas. Jau 17 įvarčių per tris turus pelniusi rinktinė turi daugybę progas kurti bei įvarčius mušti galinčių žaidėjų, o būtent jie turėtų būti laikomi ir favoritais laimėti rezultatyviausio pirmenybių žaidėjo titulą.

Rumunijos rinktinės nelaimėlį. Vienas iš Rumunijos rinktinės lyderių – Csanadas Fodoras po pirmųjų trijų dvikovų džiaugtis neturi kuo. Jo atstovaujama rinktinė vis dar be taškų, o pats puolėjas iki šiol neįsirašė savo pavardės į mačo protokolą. Daugybę gerų progų turėjęs ir 13 kartų į vartus metęs rumunas pasiduoti nežada, o šiandien norint išlaikyti savo viltis dar pakovoti dėl išlikimo, jo rinktinei reikės kur kas efektyvesnio lyderio pasirodymo.

Žiūrovų lankomumo rekordą. Pagal oficialų protokolą, susitikimą tarp Lietuvos ir Japonijos stebėjo 7010 žmonių ir tai buvo naujas šio turnyro žiūrovų rekordas. Artėjant lemiamoms kovoms susidomėjimas pirmenybėms vis labiau auga, tad per likusius du mačus galime dar bent kartą išvysti naują šio turnyro rekordą. Jei rekordo pagerinimo galima tikėtis, tai koks žiūrovų skaičius bus didžiausias šiame turnyre galima tik spėlioti. Prisidėti prie naujojo rekordo vis dar galite ir jūs, jei atvyksite į „Žalgirio“ areną bei palaikysite dėl aukso kovojančią Lietuvos rinktinę.

Aukso medalių likimą. Pasaulio ledo ritulio čempionato IB diviziono nugalėtojai gali paaiškėti jau šiandien. Visa tai įvyktų, jei lietuviai nugalėtų ukrainiečius, o estai sukluptų mače su kroatais. Jei estams iš šio mačo nepavyktų iškovoti nė taško, Lietuvos rinktinei užtektų bet kokios pergalės, o jei estai kristų po pratęsimo ar baudinių serijos, tada lietuviams reikėtų pergalės per pagrindinį laiką. Visais kitais atvejais, aukso medalių likimas spręstųsi šeštadienio mače tarp Lietuvos ir Estijos.

Kauno „Žalgirio“ arenoje – įspūdingos transformacijos

Kaune pabiro istoriniai įvykiai vienas po kito. Šimtmetį švenčianti Lietuva šią savaitę dėmesį nukreipė į Laikinąją sostinę, kur užderėjo įspūdingų įvykių vienas po kito.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ketvirtadienio vakarą ant kojų pakėlė visą Lietuvą, pirmieji patekę į Eurolygos finalo ketverto turnyrą. „Žaliai baltų“ banga iš „Žalgirio“ arenos užliejo visą šalį, o arenoje paliko nugalėtojų dvasią. Ją perimti siekia Lietuvos ledo ritulio rinktinė, kuri nori iškovoti pasaulio čempionato I diviziono B grupės auksą ir yra per vieną žingsnį nuo jo. Rinktinei tetrūksta vienos pergalės prieš Estijos rinktinę, arba pergalės penktadienį prieš ukrainiečius ir estų nesėkmės mače su kroatais.

Visų šių skambių sportinių šimtmečio akordų galėjo ir nebūti, jei ne sklandus „Žalgirio“ arenos, asociacijos „Hockey Lietuva“ ir kelių dešimčių „Žalgirio“ darbuotojų triūsas. Šią savaitę pirmą kartą šalies istorijoje ledo ritulys keitė krepšinį, o krepšinis ledo ritulį net keturis kartus per dvi dienas. Arena buvo transformuojama naktimis ir itin suspaustu grafiku. Vykstant tokio masto darbams nebuvo nė vieno didesnio nesklandumo.

„Noriu padėkoti visiems dirbusiems arenoje ir padėjusiems kurti dvi įspūdingas šventes. Išvengėme kritinių situacijų ir abu renginiai vyksta be jokių nesklandumų. Dar smagiau, kad sportiniai rezultatai puikūs. Po įspūdingos „Žalgirio“ sėkmės noriu pakviesti visą Lietuvą į „Žalgirio“ areną padėti ledo ritulio rinktinei iškovoti istorinę pergalę“, - apie milžiniškus darbus „Žalgirio“ arenoje sakė ledo ritulio čempionato organizacinio komiteto vadovas Remigijus Valickas.

Lietuvos ledo ritulio rinktinė „Žalgirio“ arenoje sužais dar dvejas rungtynes - penktadienį 19.30 val. su Ukraina ir šeštadienį 19.30 val. su Estija.