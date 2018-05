Miestą drebinantis KOTC turnyras sugrįžta į Kauno sporto halę. Gegužės 19 d. 19 val. vakaro Kauno sporto halėje vyks trečiasis tarptautinis MMA turnyras "King of the cage Baltic Tour 3". Šį kartą narve susikaus Lietuvos, Amerikos, Ukrainos, Moldovos, Rusijos, Bulgarijos ir Islandijos kovotojai net iš "Mjolnir" klubo, kur treniruojasi MMA UFC pasaulio čempionas Conoras Mcgregoras.

Lietuvos garbę gins stipriausi MMA sportininkai iš Lietuvos, tokie kaip V. Sadauskas, P. Žitinevičius, K. Buslys, E. Puidaitė, P. Leščinskas ir kt. Žiūrovų laukia daug aistrų žadanti revančinė kova tarp P. Leščinsko ir A. Matijošaičio, o vakarą vainikuos merginų kova - E. Puidaitė kausis su kovotoja iš Kanados C. Anderson. Pastaroji - ne tik KOTC kovotoja, bet ir modeliu dirbanti mergina. Kanadietė kovos su jau tris pergales "King of the cage" narve pelnusia lietuve. "Kovą bandysiu baigti pirmajame raunde", - pasiruošusi pergalei sako E. Puidaitė.

Kovoje su islandu B. Tomassonu Lietuvos garbę mėgins apginti Kudo, MMA, Jiu-Jitsu turnyrų nugalėtojas bei prizininkas P. Žitinevičius. Taip pat jau ne pirmą kartą Lietuvos vardą gins K. Buslys kovoje su sportininku iš Kanados N. Crosswellu. "Iš šio turnyro tikiuosi didelio žiūrovų palaikymo, ir, žinoma, pergalės", – sako K. Buslys.

Šį kartą turnyre debiutuos Kudo, K-1, Muaythai, bokso, jiujitsu turnyrų nugalėtojas bei prizininkas H. Lokošiūnas. Sportininkas teigia, kad pirmajai MMA kovai reikėjo ne tik rimtai treniruotis, bet ir išmokti daug naujo.

Kovose susitiks imtynininkai, karatistai, boksininkai bei kitų kovos menų atstovai, todėl žiūrovai turės galimybę regėti įtemptas kovas. Kovos narve vyksta pagal profesionalų taisykles 3×5 min., leistini visi koviniai veiksmai, smūgiai į galvą stovėsenoje ir gulint parteryje. Renginio metu koncertuos jaunimui gerai žinoma hiphopo grupė "Flying Saucer Gang" iš Kauno.

Bilietus galite įsigyti bilietai.lt.