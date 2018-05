Kelionė į Palangą automobiliu – jau padori

Greičiausi ekipažai maršrutą įveikė per kiek daugiau nei 4 val. ir nedaug atsiliko nuo teorinio laiko, kurį užfiksavo kartu varžęsis ir visada maksimaliu leistinu greičiu važiavęs dyzelinis automobilis.

Vertino ir ekonomiškumą

Greičiausiai Palangą iš Vilniaus pasiekė "Spark" ekipažas su Nerijumi Dagiliu ir Mariumi Slaboševičiumi. Jie su naujos kartos "Nissan Leaf" užtruko 4 val. 11 min. ir 6 min. aplenkė "Moller auto" ekipą, kuri ir 2017-ųjų varžybose liko antroje vietoje. Trečioje vietoje liko "Palangiškiai Palangai" komanda su naujuoju "Nissan LEAF", užtrukusi 4 val. 21 min.

"Manau, kad pergalę lėmė strategija. Dar prieš varžybas numatėme, kokiu greičiu važiuoti, kur stoti įkrauti, ir to plano laikėmės. Važiavome apie 100 km/val. greičiu ir vieną kartą trumpam stojome papildyti baterijų prieš Kryžkalnį esančioje stotelėje. Finišavome, kai baterijoje liko vos 2 proc. energijos, tad apskaičiavome viską gana neblogai", – teigė M.Slaboševičius.

Šiemet buvo vertinamas ne tik ekipažų greitis, bet ir gebėjimas važiuoti ekonomiškai. Specialų Energijos sprendimų centro įsteigtą prizą mažiausiai kilovatvalandžių naudojusiam ekipažui iškovojo ERGO komanda, jų "Nissan LEAF" Palanga pasiekė vartodamas vidutiniškai 15,4 kWh/100 km.

Akivaizdūs pokyčiai

Siekiant palyginti elektromobilio praktiškumą, analogišku maršrutu keliavo ir dyzelinis "Nissan X-Trail". Jis važiavo maksimaliu leistinu greičiu, nedarė sustojimų ir užtruko 3 val. 46 min. – 25 min. trumpiau nei nugalėtojų elektromobilis.

"Ketvirtosios varžybos įrodė, kaip sparčiai tobulėja elektromobilių technologija. 2015-aisiais užfiksuotas geriausias rezultatas šiemet mažesnis bene trečdaliu. Tai demonstruoja ne tik didžiulį elektra varomų transporto priemonių progresą, bet ir joms skirtos infrastruktūros pokytį. Dar pernai, padedant partneriams ABB, turėjome patys specialiai varžyboms įrengti greitosios įkrovos stotelę, o šiemet jų pakeliui – net šešios. Tai leido dalyviams naudoti įvairias strategijas", – finišavus visiems dalyviams, teigė "Įsikrauk su "Energijos tiekimu": Vilnius–Palanga" varžybų organizatorius Darius Grinbergas. Geriausiai tobulėjančią infrastruktūrą įrodo pirmose elektromobilių varžybose nugalėjęs "Kia Soul EV". 2015-aisiais jis sugaišo 5 val. 27 min., o šiemet tokio paties automobilio laikas – vos 4 val. 35 min.

Šiemet bene pirmą kartą per ketverių metų istoriją visi varžybų dalyviai finišą pasiekė iki 19 val. Anksčiau, esant mažam įkrovos stotelių skaičiui, prie jų nutįsdavo eilės ir kai kurie ekipažai turėdavo savo eilės laukti ilgiau nei valandą. Šiemet tokių atvejų nepasitaikė: šešiolika ekipažų rinkosi skirtingas įkrovos strategijas ir prie stotelių susitikdavo retai. Be to, tobulėjant patiems elektromobiliams, daliai jų užtenka vienąkart papildyti baterijas važiuojant iš Vilniaus į Palangą, daliai – dviejų neilgų sustojimų.

Užtenka vienąkart įkrauti

Varžybų dalyvių taktika skyrėsi: vieni stengėsi palaikyti didesnį vidutinį greitį ir ilgiau pildyti baterijas, kiti važiavo lėčiau, tačiau jiems užteko vienąkart sustoti.

"Mes visą laiką važiavom apie 100–110 km/val. greičiu – nuokalnėse greičiau, įkalnėse lėčiau, bandėme laikytis visų ekonomiško važiavimo principų. Mūsų pasirodymą ir rezultatą vertinu gerai: vienintelį kartą baterijas pildėme greitosios įkrovos stotelėje prieš Kryžkalnį, daugiau to daryti nereikėjo. Tačiau nemanau, kad mums pavyko pagerinti praėjusių metų rekordą – "Hyundai Ioniq" efektyvumas naudojant baterijas yra didesnis", – dar nežinodami finalinių rezultatų, pasakojo naujuoju "Nissan Leaf" važiavę Vaidotas Kviklys su Karoliu Birgilu. Būtent V.Kviklys nugalėjo 2017-ųjų varžybose su "Hyundai Ioniq".

Kitaip laimėti bandė Audriaus Gružinsko ir Balio Griškevičiaus "Moller auto" ekipažas, važiavęs su "Volkswagen e-Golf". A.Gružinskas pasakojo, kad jie bandė važiuoti didesniu greičiu, artimu leistinam maksimaliam, tačiau pildyti baterijų turėjo stoti du kartus ir užtruko ilgai.

"Manau, kad šiemet dėl tokios taktikos užtrukome keliomis minutėmis ilgiau nei pernai", – teigė A.Gružinskas.

Jis pridūrė, kad šiemet išplėsta elektromobilių įkrovos stotelių infrastruktūra gerokai padidino pasirinkimo galimybes. Kai stotelės išdėliotos bene kas 50 km, vairuotojai gali laisvai dėliotis maršrutą ir planuoti sustojimus, tarsi važiuotų įprastais degalais varomą automobilį.

Geros nuotaikos netrūko ir kitiems varžybų dalyviams, finiše svarsčiusiems, kad 2019-aisiais elektromobilių bendruomenės susibūrimas turėtų vykti stengiantis kuo greičiau įveikti ne kelią nuo Vilniaus iki Palangos, o ilgesnį maršrutą. Elektromobilių ir infrastruktūros galimybės jau pasiekė tokią ribą, kad kelionė tarp šių Lietuvos miestų nebėra didelis iššūkis.