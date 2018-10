Kartingo lenktynininkai sezoną uždarė Kaune: gatvėmis skriejo 100 km/h greičiu

Ištvermės iššūkis

Nors kartą su gokartu, kad ir pramoginiu, važiavę žmonės sutiks, kad tai nėra pati lengviausia pramoga. Gokartai – bene labiausiai asketiškos transporto priemonės, neturinčios jokios važiuoklės, jokio vairo stiprintuvo, tad priklausomai nuo trasos, net ir 10 minučių pasivažinėjimas gali išvarginti taip, kad rankas bus sunku pakelti.

Tuo tarpu sportiniai gokartai nepalyginamai greitesni ir galingesni už skirtus pramogai. Jie apauti itin kibiomis sportinėmis padangomis, tad vairą sukti dar sunkiau. Jie turi galingą stabdžių sistemą, pakankamai galios, kad iki 100 km/h įsibėgėtų greičiau nei per 3 sekundes ir jokio svorio, kad būtų eliminuojama inercija ir šie į posūkius galėtų lėkti išvystydami daugiau net 3-4 G siekiančias perkrovas. Ištvermingiausi Lietuvos ir užsienio kartingo meistrai savo lenktynių sezoną uždarė Kaune, kur net už lenktyninius automobilius greitesniais gokartais nesustodami lenktyniavo ištisas 4 valandas.

Kartingų lenktynės atkeliavo į žiūrovų kiemą

Kartingo lenktynių komanda „Paske Racing“ jau antrus metus iš eilės Kauno centre suorganizavo „Rimo Grand Race“ lenktynes. Nors Kaune visi kartodromai įsikūrę tik po stogu, o tinkamų sportiniams kartingams nėra, Paulius Paškevičius 900 metrų ilgio trasą sudėliojo tiesiog miesto gatvėse.

„Aš labai noriu žmonėms parodyti tikrąjį kartingų sportą, supažindinti su tikrais sportiniais kartingais, tad kartu su savo draugais ir komanda įgyvendinau svajonę atvežti kartingo lenktynes į miestą“, - sakė renginio organizatorius Paulius Paškevičius.

900 metrų ilgio trasoje buvo poros šimtų metrų ilgio tiesioji, kur sportininkai, įsibėgėdavę iki 150 km/h greičio galėjo pailsinti rankas, buvo ir staigių apsisukimų ant nelygios dangos, kur piloto kūnui reikėjo atlaikyti itin didelius kratymų, mušimų ir išcentrinės jėgos sukuriamus krūvius.

„Trasa labai įdomi, techniška, be to, neatleidžianti klaidų, mat vietoje bet kokių greičio gesinimo zonų ją supo bordiūrai, kurie gokartams yra pavojingi. Be to, trasoje kartu lenktyniavo skirtingo pajėgumo kartingai, tad visą važiavimo laiką reikėjo išlaikyti koncentraciją, nebuvo galima atsipalaiduoti. Veiksmo trasoje tikrai užteko“, - pasakojo DD2 klasės gokartu lenktyniavęs Paulius Macevičius.

Keturios dešimtys lenktynininkų paskutiniam ir didžiausiam metų iššūkiui susibūrė į 14 komandų ir keisdamiesi maždaug kas 20 minučių lenktyniavo dėl „Rimo Grand Race“ rėmėjų įsteigtų prizų kiekio.

100 km/h vidutiniu greičiu

Lenktynes laimėjo „Pofke Racing by Goldkart“ komanda. Evaldas Dzialtuvas ir Ignas Misevičius prie kartingo vairo praleido po dvi valandas, ir įveikė daugiausiai, 420 ratų, arba beveik 380 km atstumą. Tai beveik 100 km/h siekiantis vidutinis greitis, pasiektas su 12 privalomų sustojimų vairuotojų pasikeitimui ir degalų pildymui. Jie taip pat laimėjo specialų organizatorių Lietuvos valstybės šimtmečio proga įsteigtą prizą kaip pirmajai komandai, įveikusiai 100 ratų.

„Visada turėjau tokią svajonę gimtojo miesto gatvėmis palenktyniauti sportine technika. Šalia tokios svajonės išsipildymo šiemet pavyko dar ir nugalėto lenktynėse. Jausmas puikus. Namuose pergalės visada saldžiausios. Galima sakyti, lenktynes atvežėme pas žiūrovus. Pati renginio atmosfera buvo kitame lygyje, ir dėl to noriu padėkoti organizatoriams ir visiems prisidėjusiems prie didžiausių lenktynių Kauno mieste“, - po finišo džiaugsmu tryško Evaldas Dzialtuvas

Antroje vietoje – dviem ratais atsilikusi tarptautinė „Patricija and co.“ komanda, kurią sudarė šešiolikmetė iš Vokietijos Patricija Stalidzane, latvis Roberts Zalitis ir lietuvis Robertas Saveikis.

Galingiausioje KZ2 klasėje nuo pat pirmų ratų vyko intensyvi kova dėl lyderio pozicijų, tačiau anksčiausiai ją užbaigė „Craft Bearings“ komanda, kuriai po valandos lenktyniavimo sugedo gokarto variklis.

Pozicijos sprendėsi paskutiniuose ratuose

Nuo pat pradžių dėl lyderio pozicijų kovėsi ir „Fast Way LT Racing“ komanda, kuri besibaigiant lenktynėms įsitvirtino trečioje pozicijoje, tačiau likus vos vienam ratui iki finišo jų gokartui baigėsi degalai. Nepasiteisinusi strategija privertė lenktynininką Vytautą Adomaitį gokartą į finišą stumti. Tačiau teisėjai tokio komandos finišo neįskaitė ir privertė iš džiaugsmo šūkauti ir šokinėti į trečią vietą pakylėtą „Pilėnai – SiūskPigiau.lt“ komandą.

„Nespėjome po sezono perrinkti ir susitvarkyti savo technikos. Naudojome rezervinius variklius. Per šeštadienio treniruotes senoji technika davė apie save žinoti, dėl kuro padavimo problemų teko palaidoti variklio cilindrą. Priėmėme sprendimą vis tiek nenaudoti pagrindinių variklių, o naudoti rezervinio variklio rezervinį cilindrą. Savaime aišku, kad apie kažkokius sportinius tikslus kalba eiti nebegalėjo. Tai parodė ir mūsų kvalifikacijoje pademonstruotas laikas. Vis tik vairuotojų patirtis komandinis darbas ir šiek tiek sportinės sėkmės leido su kiekviena valanda kilti vis aukščiau, kol galiausiai kolegų nesėkmė likus keliems ratams iki finišo leido mums užimti 3 vietą absoliučioje įskaitoje. Dėl to ir toks džiaugsmo pliūpsnis po finišo. Atvažiavome gerai praleisti laiko puikiame renginyje, bet dar pavyko ir taurę ir kaip visada „Paske Racing“ renginiuose – įspūdingą kiekį prizų laimėti. Tai vienareikšmiškai svarbiausias ir gražiausias kartingo sporto renginys metuose“, - džiaugėsi ir renginį gyrė Aloyzas Čekavičius, lenktyniavęs komandoje kartu su Vytautu Surdoku ir Alvydu Pabrinkiu.

Su DD2 kategorijos gokartais lenktyniavo dvi „ArtKart“ komandos. Tarpusavio lenktynes pravažiavę 389 ratus laimėjo antroji „ArtKart“ komanda, kurią sudarė Marius Gabrijolavičius ir Tautvydas Vikšraitis. Antrąją komandą atstovavę Justas Pangonis, Paulius Macevičius ir Kasparas Vaškelis atsiliko dviem ratais.

„Open“ įskaitoje, kurioje dalyvavo visų kitų silpnesnių klasių kartingai įveikę 354 ratus laimėjo „Rediva Racing“ komanda: Redas Petkevičius, Martynas Morkis ir Ąžuolas Eidukas. Antroje vietoje – „RG Racint Team“. Agnietė Gumauskaitė, Domantas Kaminskas, Lukas Vaidotas ir Dovidas Najus kartu įveikė 340 ratų. Ant paskutinio podiumo laiptelio „Open“ įskaitoje lipo „Speedway“ ekipa, nuo antrosios vietos atsilikusi vos trimis ratais. Jų gokartą vairavo Vytautas Leščiauskas, Daumantas Vitkevičius, Džiugas Radžius ir Aleksandras Rešitnikovas.