Karštame bėgime: staigmenos ir tūkstantinė minia

Penktąkart Marijampolėje, per miesto dienas rengtame bėgime savo jėgas išbandė daugiau nei tūkstantis dalyvių. Jų neišgąsdino svilinęs karštis. Bėgti už Marijampolę – miestiečiams garbė, o miesto svečius pritraukia gera bėgimo organizacija.

Pirmieji bėgime savo jėgas išbandė vaikų bėgimo dalyviai, mažųjų bėgo beveik keturi šimta. Konfeti fanfaromis, linksmų personažų išlydėti, kiekvienas tapo nugalėtoju – buvo apdovanoti medaliais, „Playmobil“ žaisliukais bei „Auga“ ekologiškomis sriubomis. „Pati esu pusantrų metų sūnaus mama, begalinis džiugesys apima jį matant trasoje, tikiu, kad visi tėvai išgyvena tą patį jausmą. O apie vaikų veidus, šypsenas, jaudulį, sportinį azartą, sunku ir papasakoti. Visi buvę prie starto ir finišo pajuto tą gerą energiją, todėl taip svarbu bėgimuose skirti dėmesį būtent vaikams ir šeimoms“, - sako vaikų bėgimo organizatorė Vaida Kelerytė – Burokienė.

Jau penktajame bėgime už Marijampolę buvo galima išvystį gaisrininkų atstovų – apsirengusių darbo kostiumais, NATO karių, svečių iš Lietuvos ir užsienio. Pusmaratonyje geriausius rezultatus demonstravo svečiai iš kitų miestų, pirmasis 21, 098 km. trasą įveikė Edvinas Vyzas iš Vilniaus - 01:16:35, antrasis – Kelmės atstovas - Ernestas Vedeikis per 01:20:56, trečiasis – Edvard Junda iš Vilniaus per 01:21:39. Tarp pusmaratonio nugalėtojų buvo ir marijampoliečių, Bieliauskaitė Onutė užėmė trečiąją vietą ir trasą įveikė per 01:49:43, antroji Kauno atstovė Virginija Višinskienė 01:38:38, o nepralenkiama ir pirmoji per 01:35:06 atbėgo Dalia Lukošienė iš Šiaulių. Kitose distancijose – 5 ir 10 km. nugalėtojais tapo įvairių miestų atstovai bei svečiai užsienio, tačiau daugiausiai prizinių vietų šiose kategorijose susižėrė marijampoliečiai.

Antrus metus iš eilės Nacionalinio kraujo centro suburta komanda „Kraujo donorai“ tapo ir gausiausiai bėgime dalyvavusi organizacija, net 65 bėgikai. Antroji UAB „Juodeliai“ 33 bėgikai, o trečioji – Marijampolės lengvosios atletikos klubas – 24 dalyviai. Vyriausias bėgimo dalyvis, 86 metų Jonas Burokas 5 km. trasą įveikė per 41 min., jauniausias ne vaikų bėgime dalyvavęs bėgimo dalyvis Liškauskaitė Eglė, o štai 9 metų Domantas Strolys 5 km. įveikė per 23 minutes ir nustebino bėgimo profesionalus. Geriausius sportinius rezultatus pademonstravo – Šlekių šeima, net penki bėgikai, iš jų du prizinių vietų laimėtojai. Roberta Šlekienė pirmoji įveikė trasą su mažuoju šeimos atstovu sėdinčiu vežimėlyje.

„Bėgimas labai išaugo, atvyksta daug svečių iš visos Lietuvos, dalyvauja daug marijampoliečių. Bėgimą pripildėme staigmenomis: konfeti šūviais, dušais trasoje, unikaliais medaliais, dangaus šokėjais, įsteigėme labai daug prizinių vietų ir kategorijų, vaišinome ledais ir koše, norėjome sukurti gražią miesto šventę ir iš dalyvių atsiliepimų suprantame, kad mums tai pavyko“, - sakė bėgimo organizatorius Darius Kemeraitis.

Šiais metais bėgimo dalis buvo ir šiaurietiško ėjimo žygis, kuris tęsėsi 22 km. Žygeiviai aplankė Marijampolės apylinkes ir susižino su jų istorija. Šis bėgimas išskirtinis tuo, kad yra nekomercinis renginys ir visos organizavimui nepanaudotos lėšos yra skiriamos gražinti miestui.