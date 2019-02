Kaip olimpietis tapo kovinio sporto žvaigžde?

Artėjant lengvaatlečio karjerai į pabaigą, Tomas pradėjo domėtis kovinio sporto menais ir patraukė į brazilų džiudžitsu treniruotes, kurias vėliau pakeitė graplingas.

„Man kažkuo reikėjo kompensuoti profesionalaus sporto trūkumą. Kadangi tuo metu pardavinėjau maisto papildus, sudarinėjau sportininkams mitybą, tai mane prie kovinio sporto priartino. Kaune kovotojų daug. Nemaža dalis neaplenkė ir manęs“, - susipažinimą su graplingu pasakojo T.Bardauskas.

„Svarbus momentas tas, kad aš mitybos planą sudarinėjau Kęstučiui Smirnovui, kuris ir pradėjo Lietuvoje kultivuoti graplingą. Kaip ir daugeliui kovinio sporto meistrų, taip ir Kęstučiui, prieš varžybas reikdavo mesti svorį, jau nekalbant apie tai, kad papildai kiekvienam sportininkui reikalingi“, - dėstė pašnekovas.

T.Bardauskas universitete šiuo metu treniruoja tenisą, stalo tenisą, badmintoną, plaukimą. Graplingo aukšto lygio varžybose jis pirmą kartą kovojo dėl Europos čempiono titulo. Nepavyko – sportininkas liko už prizininkų ribos.

„Tada nelaimėjau, bet mane labai užkabino. Norėjau įrodyti, kad galiu. Be to, adrenalinas, kurį gaunu šiose varžybose, negaudavau niekur kitur. Dėl to, dabar galiu pasigirti, kad esu dalyvavęs daugelyje svarbiausių varžybų“, - sakė olimpietis.

Per savo karjerą graplinge T.Bardauskas spėjo iškovoti Baltijos šalių vicečempiono titulą, pernai tapo pasaulio vicečempionu, o prieš kelias savaites laimėjo asmenines varžybas Lietuvos atvirose taurės pirmenybėse svorio kategorijoje iki 84 kilogramų.

„Kadangi aš laisvųjų imtynių atstovas, tai į taurės varžybas atvykau be kimono. Man taip patogiau. Kaip ir patogiau kovoti stovėsenoje, o ne parteryje. Šįsyk pavyko – dėl to esu labai laimingas“, - kalbėjo T.Bardauskas.

Naujasis čempionas pripažino, kad graplinge jį motyvuoja gaunama įtampa, malonumas ir savęs tobulinimasis.