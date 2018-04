Iš Japonijos grįžęs bušido federacijos vadovas: esame kovotojų kraštas!

Organizacijos vadovas prisipažino, kad „Quintet“ turnyras buvo puiki proga artimiau pabendrauti su lyderiaujančių kovos menų organizacijų vadovais ir dar plačiau atverti duris Lietuvos kovotojams į tarptautinius turnyrus.

- Donatai, tik spėjote grįžti iš Japonijos, kur vyko grandiozinis „Quintet“ turnyras.

- Šis turnyras buvo didelis iššūkis Lietuvos bušido federacijai: neįprastos mišrių imtynių be smūgių taisyklės kėlė nerimą. Teko gerai paplušėti, kol surinkome geriausius bušido meistrus, subūrėme komandą. Mano manymu, mums pavyko suburti pačią geriausią lietuvių komandą: Mindaugas Veržbickas, Teodaras Aukštuolis, Sergejus Grečicho, Viktoras Tamoševičius ir Marius Žaromskis. Nors mano užduotis buvo surinkti geriausius imtynininkus iš Europos, nemanau, kad man būtų pavykę rasti geresnius kovotojus. Mes, lietuviai, atstovaujame Europos rinktinei. Matyt, „sugrojo“ lietuviškos ambicijos, juk mes, lietuviai, esame kovotojų šalis.

Kitos trys komandos buvo mišrios. Jų garbę gynė Japonijos, Brazilijos, Australijos, Anglijos, JAV ir Korėjos legendos, olimpiniai bei pasaulio čempionai: UFC čempionas Joshas Barnettas, „Pride“ čempionas Kazushis Sakuraba, „Shooto“ pasaulio čempionas Callas Uno, ZST pasaulio čempionas Hideo Tokoro, „Poliaris“ pasaulio čempionas Craigas Jonesas. Visas elitas ant vieno imtynių kilimo.

Mūsų rinktinei teko kovoti su galingiausia „Poliaris“ komanda. Pirmąją kovą efektingai pradėjo M. Veržbickas, tačiau per daug drąsi taktika nepasiteisino ir po kojos sąnario laužimo varžovas privertė Mindaugą pasiduoti. S. Grečicho burtei lėmė imtyniauti su dvidešimčia kilogramų sunkesniu daugkartiniu mišrių imtynių pasaulio čempionu C. Jonesu. Po aštuonių minučių kovos buvo paskelbtos lygiosios. Manau, kad tai yra puikus rezultatas. Kas gali pasigirti, kad kovodamas su žymiai sunkesniu nenugalimu čempionu išplėšė lygiąsias. Niekas. Tik Sergejui tai pavyko. Labai gaila, kad per anksti savo pergale patikėjo V. Tamoševičius – po lemtingos klaidos ir skausmingo kojos laužimo jis turėjo pripažinti savo varžovo pranašumą. Pralaimėjimą patyrė ir T. Aukštuolis. Paskutinis ant kilimo lipo M. Žaromskis, kuris visada garsėjo savo smūgių technika. Tiesą pasakius, niekas nesitikėjo puikių imtynių. Tačiau Marius įrodė, kad per visus metus tik tobulėjo. Tik apmaudu, kad teisėjų sprendimu pergalė po aštuonių minučių kovos buvo atiduota jo varžovui.

„Poliaris“ komanda finale įveikė Japonijos komandą, kurią į priekį vedė legendinis K. Sakuraba.

- Komanda į Lietuvą grįžo kiek anksčiau, jūs užsibuvote...

- Taip, buvo sunki savaitė – vienas susitikimas vijo kitą. Teko susitikti su „Rizin“, „Shooto“, „K-1“, „Krush“, „Rise“, „Shoot Boxing“, „Deep“ organizacijų vadovais. Aptarėme glaudžius bendradarbiavimo planus su Lietuvos bušido federacija. Tai turėtų dar plačiau atverti Lietuvos sportininkams duris į Japoniją.

- Bet žinių parvežėte ir vienam geriausių Lietuvos kovotojui Ignui Barysui?

- Buvau susitikęs su Pasaulinės bušido organizacijos vadais Akira Maeda ir Joe Uehara. Aptarėme MMA bušido veiklą ir plėtrą. Susitikimo metu su A. Maeda patvirtinome pagrindinę gegužės 4 dieną Vilniuje vyksiančio „MMA Bushido“ turnyro kovą svorio kategorijoje iki 70 kilogramų: Ignas Barysas dėl čempiono diržo kausis su Torchuku Oleksii.

- Ko žiūrovai dar gali tikėtis iš „MMA Bushido“ turnyro, kuris įvyks gegužės 4 d. Vilniuje „Siemens“ arenoje?

- Kiekvienas mūsų turnyras pilnas intrigų, įspūdingų kovų ir pasižymi intriguojančia šou programa. Šįkart viskas vyks aštuonkampiame narve, kurį specialiai turnyrui parsisiuntėme ir UFC. Sukursime tikrą MMA kovos menų šventę, kuri pranoks UFC ir „Bellator“ organizuojamus turnyrus.