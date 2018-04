Į didžiąsias RX kovas – su naujais techniniais sprendimais

Jei su Roku daugiau mažiau viskas aišku – vaikinukas pilotuos tą patį „Škoda Fabia“ automobilį, paruoštą pagal „Super 1600“ techninius reikalavimus, tai Pauliaus startas „Supercar ERX“ klasėje kelia milijoną klausimų, susijusių su „Baltijos Sportas“ komandos vyrų visą tarpsezonį atlikinėtų inžinierių eksperimentų rezultatais. Keletą metų itin sėkmingai kovęsi dėl Europos automobilių kroso čempionato trofėjų, jie buvo stipriai nustebinti, kad ralio kroso trasoje senieji sprendimai visiškai neveža.

„Nors iš šalies žiūrint gali pasirodyti, kad kroso ir ralio kroso trasos panašios – antruoju atveju prisideda keletas šimtų metrų asfaltuotos dangos – tačiau iš tiesų skirtumai dideli tarsi rankinyje ir futbole. Geroje ralio kroso trasoje mašinos pakabos ir transmisijos nustatymai artimesni žiedinėms lenktynėms. Jei krose bemaž visus posūkius greičiausiai įveikti galima privertus automobilį slysti šonu, tai ant asfalto toks vairavimo stilius tinka nebent norint sulaukti ovacijų žiūrovų tribūnose, bet ne siekiant laimėti lenktynes.

Tarkime, jei krose automobilio transmisijos blokiruotės gali būti pakankamai „kietos“, tai su panašiais techniniais sprendimais ralio kroso trasoje atsiduri aklavietėje – asfaltas tokių nustatymų visiškai netoleruoja. Praėjusiais metais mums taip ir nutiko. Automobilis elgėsi kaip laukinis, todėl kovojom ne su varžovais, o su „geležim“, – atvirauja P. Pleskovas.

LRT nuotr.

Po konsultacijų maratono su ralio kroso senbuviais, „Baltijos Sportas“ komandos inžinieriai ryžosi radikaliai perdaryti „Ford Fiesta“ važiuoklę bei iš švedų kompanijos „Unic“ įsigyti naują 5 laipsnių transmisiją – tokią pačią, kokią naudojo Peteris Solbergas, lenktyniaudamas su „Citroen“ du kartus iškovojęs Pasaulio čempiono titulą.

Pakabos konstrukcija buvo pakeista iš naujo perskaičiavus automobilio ilgio, pločio, aukščio ir svorio centrų santykį. Pirmieji testai, surengti Kačerginės „Nemuno žiede“ nuteikė pakankamai optimistiškai, nes dabar dideliu greičiu įveikiant aštrius posūkius bolidas lieka į kelią įsikibęs visais keturiais ratais.

Be to, šiek tiek modifikavus „Ford Fiesta“ variklį ir pradėjus naudoti vadinamąjį „sausą karterį“, pavyko daugiau nei 50 kg. sumažinti Pauliaus automobilio svorį. Daugiau motoro detalių ir charakteristikų nuo praėjusių metų nesikeitė – 580 AG ir 860 Nm sukimo monetas leidžia 100 km/val. greitį pasiekti tik šiek tiek lėčiau nei per 2 sekundes.