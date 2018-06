F2 vandens formulių pilotas E. Riabko: dabar paaiškės tikrieji lyderiai

Gegužės pabaigoje Kaune vykusiame pirmajame Pasaulio čempionato etape E. Riabko užėmė antrąją vietą, į priekį praleidęs tik italą Alberto Comparato.

Metė svorį

Į Alborgą E. Riabko komanda išvyko su nauju sraigtu. Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas formulės svorio mažinimui.

„Turime naują sraigtą, kuris pritaikytas specialiai Danijos trasai, kurioje bus net 7 posūkiai, trumpos tiesiosios. Mažiname maksimalų greitį, bet didiname dinamiką išvažiuojant iš posūkių. Be to, laivo svorį pavyko sumažinti 3,5 kg. Keitėme poveržles, varžtukus, tekinome detales iš titano. Peržiūrėjome visas smulkmenas, visus laidukus. Tiesiog ėjome aplink laivą ir glostėme. Kai susirenka 30 laivų iš viso pasaulio, tai kiekviena smulkmena svarbi. Konkurencija yra labai didžiulė, o jei nori laimėti, kiekviena smulkmena turi reikšmę. Mūsų laivas buvo apie 13 kg per sunkus, dabar viršsvoris sumažės iki 10 kg”, - sako E. Riabko. Formulė po lenktynių kartu su vairuotoju turi sverti ne mažiau nei 550 kg.

Neskuba prognozuoti

Kaune E. Riabko aplenkė turtingas Jungtinių Arabų Emiratų (JAE) komandas. Už lietuvio nugaros liko praėjusių metų čempionas Rashedas Al Qemzi, patyręs JAV pilotas Brentas Dillardas.

„Nenoriu išsišokti ir pradėti prognozuoti. Po Kauno etapo dar esame euforijoje, mus priskiria lyderiams, bet aš manau, kad lyderiai išryškės po 2-3 etapų. Labai didžiulė konkurencija – manau, kad Abu Dabio komanda stipriai pasitemps, amerikietis Kaune taip pat buvo labai greitas. Starte jam neužsikūrė variklis, bet vėliau jis lenkė varžovus vieną po kito ir finišavo šeštas. Kai kurie kiti varžovai taip pat neišnaudojo viso potencialo, todėl kiekvienos lenktynės bus nauja istorija. Gal po Danijos etapo bus aiškiau“, - sako E. Riabko.

Danijoje pilotų laukia itin sunkus etapas – trasa driekiasi jūros įlankoje, kurios krantus riboja stati betoninė krantinė. E. Riabko įsitikinęs, kad būtent sudėtingomis sąlygomis paaiškės tikrieji lyderiai.

Organizatorių nuotr.

„Esu nusiteikęs labai kovingai – turiu naują variklį, jaučiuosi užtikrintai. Naująjį sraigtą išbandysime jau Danijoje, žiūrėsime kaip ar jis tiks. Išanalizavau telemetrijos duomenis ir pagaminome sraigtą specialiai Alborgo trasai. Be to, turime nemažai patirties, todėl esame pasiruošę bet kokiam orui, bet kokiom sąlygom. Trasa Danijoje bus jūros įlankoje, kurios krantai statūs, aukšti, betoniniai. Tai mums pačios sunkiausios sąlygos plaukti – bangos niekur nedingsta, niekas jų neslopina, banga grįžta atgal, o vanduo kaip verdantis, visada banguoja. Man patinka bangos, nes meistriškumas ir pasireiškia sunkiomis sąlygomis. Plaukti greitai ant lygaus ir ant banguojančio vandens yra du skirtingi dalykai, todėl man pačiam įdomu, kaip seksis susidoroti su bangomis. Matysime, ar galima mus priskirti lyderiams, ar dar reikia padirbėti“, - sako E. Riabko.

Įdomu, kad į lenktynių vietą atvykusi E. Riabko komanda ketvirtadienį dėl didžiulio vėjo net nestatė boksų.

Šeštadienį bus Alborge bus surengta kvalifikacija, po kurios pilotai bus išrikiuoti į starto vietas sekmadienio lenktynėms.

Šiemet Pasaulio F2 čempionatą sudarys penki etapai – startas buvo duotas Kaune, o kiti etapai vyks Danijoje, Norvegijoje, Portugalijoje ir Šri Lankoje.