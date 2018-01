Dviratininkas R. Navardauskas: bus sunku, bet kentėsiu

29-erių R.Navardauskas, atstovaujantis "Bahrain Merida" komandai, naują sezoną pradėjo Australijoje, kur 20-ą kartą surengtos dviračių lenktynės "Santos Tour Down Under". Lietuvis pirmą etapą baigė 9-as tarp 131 dalyvio.

Nugalėjo vokietis Andre Greipelis ("Lotto Soudal"), 145 km nuvažiavęs per 3 val. 50 min. 21 sek. Antrą vietą užėmė australas Calebas Ewanas ("Mitchelton-Scott"), trečią – slovakas Peteris Saganas ("Bora-hansgrohe").

"Buvau užsiėmęs gerą poziciją, stengiausi važiuoti greitai. Deja, įveikti net ir nedideles įkalnes man kol kas sunkoka", – pripažino R.Navardauskas.

Sausio 30-ąją savo 30-metį švęsiantis Ramūnas dėl sveikatos problemų nedalyvavo varžybose daugiau nei pusmetį. 2017-ųjų rugpjūtį dviratininkas buvo operuotas dėl širdies ritmo sutrikimo.

"Labai jaudinausi. Kasmet prieš pirmą sezono startą nerimaudavau, bet šiemet nerimo jausmas dar didesnis, – sakė R.Navardauskas. – Ilgokai negalėjau treniruotis, todėl visiškai suprantama, kad man be galo sunku atlaikyti kitų dviratininkų diktuojamą tempą. Be to, aš gana sunkiai pakeliu karštį."

Iš Kvėdarnos (Šilalės rajonas) kilęs Londono ir Rio de Žaneiro olimpiadų dalyvis, 2015-ųjų pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas mano, kad prireiks nemažai laiko, kol sugrįš į senas vėžes.

"Nesportavau pusę metų. Tad dabar mažiausiai tiek pat laiko reikės, kad įsivažiuočiau ir pasiekčiau gerą sportinę formą, – pažymėjo R.Navardauskas. – Visos varžybos man bus labai sunkios. Reikės kentėti ten, kur anksčiau būdavo lengva. Šį sezoną reikės didžiulio užsispyrimo. "Santos Tour Down Under" lenktynės – gera pradžia. Įsitikinsiu, kokio dabar lygio esu."

Šešių etapų lenktynės (860 km) Australijoje baigsis sausio 21-ąją.