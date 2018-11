Duobėtas kelias čempionų titulo link

Nesklandus startas

"Mitsubishi Pajero Evolution" visureigiu ralio reido varžybose startavusio ir Molėtų ASK "Skorpionas" atstovavusio dueto vairuotojas V.Paškevičius sutiko papasakoti apie tai, kaip nugalėtojų ekipažui klostėsi visi keturi etapai. Juose tandemas patyrė įvairiausių akimirkų – nuo lengvų pergalių iki sekundžių diapazono kovos.

"Pirmose varžybose Druskininkuose, pirmame greičio ruože, šturmanas padarė klaidą, tačiau, nepaisant to, vis tiek pavyko iškovoti pirmąją vietą. Šturmanas pasiklydo tarp kelio knygos subtilybių, ir 50 km greičio ruože nuvažiavome papildomus 6 km. Tačiau susikaupėme ir kituose greičio ruožuose pavyko atkovoti prarastą laiką. Pirmos varžybos, nors ir padarėme klaidų, vis tiek buvo pergalingos", – sakė V.Paškevičius.

Antrasis sezono etapas buvo didžiosios "Perimetro" varžybos, per kurias ekipažams reikėjo įveikti net 600 km greičio ruožais, o su pervažiavimais tarp jų bendras kilometražas siekė per 2 tūkst. km. Pasak V.Paškevičiaus, aplink Lietuvą nusidriekusios varžybos sudėtingos buvo tuo, kad šiuos kilometrus reikėjo įveikti per 60 val. "Viskas sekėsi labai neblogai. Gaila, kad buvo anuliuotas vienas greičio ruožas dėl įvykusios avarijos Akmenės kalcito karjere. Viskas klojosi gerai, kol pasiekėme Pabradės poligoną. Čia, smėlynuose ir keliukuose, pasiklydome ir pralošėme vieną greičio ruožą. Kitame greičio ruože bandėme atkovoti pralaimėtas sekundes, bet išsinėrė vairo traukė. Tada pasipylė nesėkmės. Neįvykdėme laiko normos, gavome baudų ir nukritome lentelėje žemyn. Mūsų turėta pusės valandos persvara tapo trylikos min. atsilikimu", – pasakojo lenktynininkas.

Kai nevargina gedimai

Kiek prisimena pašnekovas, likusius tris greičio ruožus ekipažas bandė lėkti kiek įmanoma greičiau, atsikovoti prarastas minutes, bet pirmame greičio ruože teko startuoti už lėtesnių sportininkų.

"Paviję varžovą, ilgai važiavome dulkėse. Praslydome vieną sankryžą ir bandydami greitai išvažiuoti sulaužėme reduktorių. Su vienu varomuoju tiltu sugebėjome finišuoti ir pralošti tik 2 min. Iki kito greičio ruožo starto turėjome tik 1 val. ir 20 min. susiremontuoti, todėl komandos mechanikams reikėjo suktis labai greitai, kad reduktorius būtų sutvarkytas", – prisimena V.Paškevičius. Likę greičio ruožai didžiajame "Perimetre" klostėsi sklandžiai – pavyko atkovoti iššvaistytas minutes, o paskutiniame greičio ruože surasti ir teisingą kelią.

Trečiasis sezono etapas buvo surengtas Pasvalyje. V.Paškevičiaus ir D.Leskausko duetui čia pavyko iškovoti pirmąją vietą. Ekipažas išvengė tiek techninių problemų, tiek klaidų ir šventė pergalę. Galiausiai finalinis etapas dalyvius subūrė Tauragėje. Čia lenktynininkams vėl teko gerokai pavargti.

"Pirmą greičio ruožą pralaimėjome 4 sek. Antrame laimėjome 15 sek. Trečiame "dope" pasiklydome, bet sugebėjome pralošti tik 16 sek. Taigi, prieš ketvirtą greičio ruožą turėjome 5 sek. deficitą. Paskutiniame greičio ruože maksimaliai susikaupėme ir apie pusantros min. aplenkėme pagrindinį varžovą. Pavyko gražiai užbaigti šių metų sezoną. Ketverios varžybos – keturios pergalės", – įspūdžiais dalijosi V.Paškevičius.

Ateities planai

Po sėkmingo sezono jau kuriami planai kitiems metams. Ekipažas ruošiasi startuoti varžybose užsienyje.

Ketinama pasirodyti Lenkijoje vykstančiame Breslau ralio reide. Šios varžybos vyksta aštuonias dienas ir turi net 1 500 km greičio ruožų. Be to, V.Paškevičiaus ir D.Leskausko duetas taip pat startuos ir Lietuvos ralio reido čempionate.

Ekipažas šį sezoną lenktyniavo "Mitsubishi Pajero Evolution" visureigiu, kuris gamintojo buvo sukurtas būtent Dakaro ralio maratonams. Visureigis gamykliškai turi 280 AG ir 330 Nm sukimo momentą išvystantį variklį, sveria apie 1800 kg.

Kitą sezoną komanda veikiausiai startuos tuo pačiu automobiliu, tačiau iki tol mechanikams teks pridėti rankas prie variklio. "Šiuo metu galios matavimo stendas rodo mums labai nepalankius skaičius – 225 AG ir 280 Nm. Žiūrėsime, ar pavyks galingumą atkurti perprogramuojant automobilio valdymo kompiuterį, ar jau reikės krapštyti metalą. Bet kuriuo atveju esame nusiteikę pasirodyti kitų metų sezone", – planus atskleidė V.Paškevičius.