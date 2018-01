Dakaro ralyje dalyvausiantys lietuviai naujuosius metus šventė dukart

Sėdėdami iš Madrido į Limą skrendančiame lėktuve jie paminėjo Naujus metus lietuvišku laiku, o jau nusileidę Peru sostinėje, vidurnaktį vietos laiku sudalyvavo ir vietos šventėje.

Geltona spalva atneša sėkmę

„Mūsų lėktuvas leidosi apie 19 valandą vietos laiku, tad laiko pasiruošti turėjome apsčiai. 9 milijonus žmonių turintis miestas labai įvairus. Iš oro uosto važiavome pro priemiesčius, kurie labai priminė Turkiją – daug apgriuvusių pastatų ir nebaigtų statyti objektų. Įsikūrėme Mirafloreso rajone, o Naujuosius metus pasitikome Alfredo Salazaro parke. Tai – aikštė ant vandenyno kranto“, – pasakojo projekto #iGo2Dakar narys Mindaugas Plukys, Dakaro ralio organizatorių užsakytu lėktuvu kartu su Vaidoto Žalos komanda „Agrorodeo“ pasiekęs Limą.

M. Plukys pasakojo, kad vietiniai jau nuo gruodžio 31-osios ryto rinkosi vandenyno pakrantės pliaže, statė palapines ir ruošėsi vakaro šventei. Fejerverkai buvo šaudomi nuo kranto į Ramųjį vandenyną, o vaizdas – įspūdingas.

„Naujuosius pasitikome ant Ramiojo vandenyno kranto su tūkstančiais Limos gyventojų. Atmosfera buvo labai šventinė, daug gyventojų susirinko pasipuošę geltonos spalvos drabužiais arba turėjo tos spalvos akcentą. Geltona Peru žada laimę ir sėkmę“, – vietos gyventojų paprotį paaiškino M. Plukys.

Projekto #iGo2Dakar dalyviai, M. Plukys su Andriumi Lauciumi, juokavo, kad didžiausias skirtumas Naujųjų metų šventėje Peru, lyginant su Lietuva – apranga. Limoje automobilių sporto gerbėjus pasitiko 21 laipsnis šilumos, tad lauke galima būti vienais marškinėliais.

Automobilių atsiėmimas – sausio 2 d.

Laiko skirtumas tarp Lietuvos ir Peru – 7 valandos, tad tautiečiams prie to adaptuotis pirmomis dienomis nėra lengva.

„Kai mūsų lėktuvas nusileido, jau būtume ėję miegoti – Lietuvos laiku buvo 2 valanda nakties. Tačiau čia linksmybės buvo tik beprasidedančios, tad visą pirmadienį esame kiek keistoje būsenoje. Dienos planas – įveikti laiko skirtumo sukeliamą diskomfortą, o antradienį jau prasidės daug veiksmo“, – pusryčiaudamas viešbutyje aiškino M. Plukys.

Sausio 2 dieną Dakaro dalyviai galės atsiimti automobilius, tad jau tos dienos rytą projekto #iGo2Dakar dalyviai ir kiti lietuvių komandų nariai keliaus į Kaljao uostą, kur ant krantinės savo šeimininkų laukia šimtai milijonų eurų vertų automobilių, sunkvežimių ir kito transporto, kuris artimiausiomis savaitėmis įveiks apie 10 tūkstančių kilometrų.

„Antradienį dar turime apsilankyti muitinėje – juk į šalį įvežame automobilį, tad laukia keletas formalumų. O po to keliausime į starto bivuaką, kur pamažu rinksis visi Dakaro dalyviai. Trečiadienį lauks administracinė komisija ir likę varžybų formalumai: žiniasklaidos instruktažas ir t. t. Dakaro ralio startas – tik šeštadienį, tad per porą laisvų dienų turime planą apsilankyti ir išankstinėse dalyvių treniruotėse“, – pasakojo M. Plukys.

Be to, svarbu bus įvertinti ir automobilių būklę po daugiau nei mėnesį trukusios kelionės per vandenyną. Lenktynininkai kartais skundžiasi, kad randa „sudegintas“ sankabas ar apgadintas kitas detales, tačiau projekto #iGo2Dakar dalyviai ramūs. Jie su „Nissan Navara“ patyrė ne vieną išbandymą, tad yra užtikrinti įvairiausių automobilio mazgų patvarumu, o dėl druskingo oro ir drėgmės kėbului rūdys negresia – pikapas yra visiškai naujas, pagamintas 2017 m.