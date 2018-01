Dakaro maratono dienos parodė, kas ko vertas

Septintas ir aštuntas Dakaro ralio etapai, vykę praėjusį savaitgalį, vien savo pavadinimu įvarė baimės ne vienam sportininkui. Maratonas maratone – taip galima apibūdinti dvi praėjusias dienas, nes po šeštadienio etapo lenktynininkai savo techniką turėjo tvarkyti patys su tais įrankiais, kuriuos vežasi kartu – be mechanikų ar kitų komandos narių pagalbos. Be to, dviejų dienų maratone labai svarbi strategija – pirmą dieną važiuoti atsargiai, nes sulaužius techniką, bus daug problemų.