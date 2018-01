Antroji „Hockey Girls“ išvyka į Latviją pareikalavo daug jėgų

Lietuvos moterų ledo ritulio komanda „Hockey Girls“ šį sezoną pirmą kartą istorijoje dalyvauja Latvijos moterų ledo ritulio čempionate. Antrą kartą į Latvijos išvykusios mūsų šalies ledo ritulininkės vėl liko be pergalių.

Čempionate Lietuvos merginos kovoja kartu dar trimis latvių moterų ekipomis: „Laima“ (šioje ekipoje rungtyniauja dauguma nacionalinės Latvijos moterų rinktinės narių), „Laima Juniors“ (komandos „Laima“ dublerės) ir „L&L/JLSS“. Po pirmojo čempionato krikšto lapkričio mėnesį, lietuvės sausio 20-21 dienomis į Latviją vyko dar ketverioms čempionato rungtynėms.

Šeštadienį „Hockey Girls“ merginos susitiko su šiuo metu čempionate trečią vietą užimančia „L&L/JLSS“ ekipa. Pirmose tarpusavio rungtynėse lietuvės atidavė visas jėgas, tačiau teko pripažinti varžovių pranašumą 0:2. Antrajame šių komandų susitikime ir vėl stipresnė buvo latvių ekipa - lietuvės nusileido 0:6.

Antrąją dieną lietuvėms teko kur kas rimtesnis varžovas - nei vieno pralaimėjimo dar nepatyrusi „Laima“. Šiai ekipai „Hockey Girls“ abejas rungtynes pralaimėjo vienodu rezultatu 0:8.

Nepaisant to, kad šioje išvykoje nepavyko pelnyti įvarčių bei parsivežti pergalių, „Hockey Girls“ komandos trenerė Ramunė Maleckienė merginų žaidimu buvo gana patenkinta: „Ši išvyka leido pasisemti daug patirties, ypač gynyboje, o merginos tikrai stengėsi iš visų jėgų. Pirmojoje išvykoje lyderei „Laimai“ nusileidome kur kas didesniu skirtumu (0:10; 0:20). Šį kartą žaidėme ir be jaunųjų komandos lyderių, kurios dėl varžybų su vaikų komandomis negalėjo dalyvauti, todėl žaidėjų ir vartininkės pasirodymą vertinu gana gerai. Žinoma, mums labai trūksta patirties, tai mūsų pirmasis čempionatas su labai stipriomis varžovėmis, o treniruojamės vos kartą per savaitę, dažniau rinktis nėra galimybių - merginos suvažiuoja iš visos Lietuvos. Norėtųsi daugiau palaikymo ir supratingumo, juk žengiame dar tik pirmus žingsnius pagrindinės svajonės - nacionalinės moterų rinktinės link“.

„Hockey Girls“ ekipa išvykoje žaidė tokios sudėties: Inga Juškienė, Jolita Slomskaitė, Živilė Drėgvaitė, Diana Burneikienė, Miglė Jakavičienė, Rugilė Paražinskaitė, Agnė Račkauskaitė, Nomeda Burneikaitė, Justina Butvilaitė-Ruzveltė, Ingrida Rimkevičienė, Neringa Černikova, Ramunė Maleckienė, Sabina Gudanec, Karina Tarulytė.

Lietuvių komandos vartus visas ketverias rungtynes gynė Emilija Simonsen.

Artimiausia išvyka lietuvių laukia kovo 10-11 dienomis.