„Žalgirių“ derbyje laimėjo kaunietės

Lietuvos moterų futbolo A lygoje tęsiasi Šiaulių „Gintros-Universiteto“ dominavimas, tačiau varžovės taip pat nesnaudžia. Kauno „Žalgirio“ futbolininkės sekmadienį iškovojo trečiąją pergalę, išvykoje 2:1 įveikdamos bendravardes iš Vilniaus MFA „Žalgiris“. Tačiau nepriartėjo prie šiauliečių, nes šios įsirašė jau šeštąjį laimėjimą paeiliui, net 6:0 sutriuškindamos Gargždų „Bangą“.

Tiesa, šiauliečių pranašumas kol kas sąlyginis, nes jos yra žaidusios net trimis mačais daugiau nei konkurentės. Tarp penkių ekipų, dalyvaujančių aukščiausios lygos čempionate, Kauno „Žalgiris“ žaidė bene mažiausiai – tik trejas rungtynes, iš kurių dvi laimėjo. Analogiški ir Gargždų „Bangos“ pasiekimai. Žemaičių sąskaitoje, kaip ir kauniečių, 6 taškais. Abi šias komandas gerokai lenkia „Gintra-Universitetas“, laimėjęs visas šešias dvikovas ir surinkęs 18 taškų.

Tuo tarpu MFA „Žalgiris“ ir Šiaulių ŠŠG-FA ekipa sužaidė po ketverias rungtynes ir taškų dar nepelnė. Tiesa, sekmadienį vilnietės buvo labai arti savo pirmojo taško, kai namuose priėmė Kauno „Žalgirį“. Nervingose ir įtemptose rungtynėse netruko pražangų ir geltonųjų kortelių. Nors kaunietės - šalies vicečempionės ir buvo laikomos neabejotinomis favoritėmis, savo pranašumo joms realizuoti nesisekė. Mūšis be įvarčių truko iki pat rungtynių pabaigos, kai 85-ąją minutę ledus pralaužė rezultatyviausia Kauno komandos žaidėja Kamilė Vaičiulaitytė. Vos tris minutes prieš tai puolėja neįmušė 11 metrų baudinio. Prabėgus dar keturioms minutėms K.Vaičiulaitytė pasižymėjo dar sykį. Per likusį laiką vilnietės metėsi į ataką ir sugebėjo skirtumą sušvelninti. Per teisėjo pridėtą laiką (91 min.) pasižymėjo Gabija Gedgaudaitė.

Kitame dienos mače Šiauliuose po du kartus pasižymėjo Simona Veličkaitė ir Liubov Hudčanka.