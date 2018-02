Vilniaus „Žalgirio“ žaidėjas J. Manzorro: noriu padėti komandai siekti pergalių

26-erių metų futbolininkas šeštadienį vykusiose kontrolinėse rungtynėse su Prahos „Bohemians 1905“ (Čekija) ekipa ne tik pelnė įvartį, bet ir buvo vienas pastebimiausių aikštėje.

Tiesa, pats futbolininkas savo pasirodymo nesureikšmino ir tikino, kad svarbiausia - komandos žaidimas.

„Aišku, jei aš įmušu ir komanda laimi, tada puiku, bet aš nesivaikau įvarčių. Čempionate taškai duodami ne už įvarčius, o už pergales. Noriu padėti komandai siekti pergalių, o kas pelnys įvarčius, ne taip jau svarbu. Kalbant apie paskutines draugiškas rungtynes, tai reikia pasakyti, kad mes dar tikrai nesame pasiekę optimalios sportinės formos. Taip pat mums labai trūksta savitarpio supratimo, nes komandoje įvyko daug permainų ir vis dar atvyksta nauji žaidėjai. Dėl to kyla sunkumų aikštėje, nes mes paprasčiausiai nežinome, kaip turime ir galime žaisti. Štai ir praėjusiose rungtynėse mes labai dažnai klydome, prarasdavome kamuolį dėl netikslių perdavimų, dėl to buvome priversti labai daug bėgioti be kamuolio. Man toks žaidimas nepatinka. Mėgstu kontroliuoti kamuolį, žaisti komandinį, kombinacinį žaidimą. Manau, kad geriausia išeitis praradus kamuolį - spausti varžovus ir vėl perimti kamuolio kontrolę. Kita vertus, mes dar turime laiko, neabejoju, kad prasidėjus čempionatui mūsų žaidimas bus vis geresnis“, - teigė žalgirietis.

Trečiadienį „Žalgiris“ sužais dar vienerias draugiškas rungtynes. Šį kartą sostinės ekipą egzaminuos Rusijos aukščiausioje lygoje žaidžianti Grozno „Achmat“ komanda.

„Prieš kelis metus teko susitikti su „Achmat“ draugiškose rungtynėse, tada jų žaidimas paliko labai gerą įspūdį. Mums tai bus puiki proga išmėginti save su iš tiesų labai pajėgiais varžovais. Kadangi tai yra pasirengimo sezonui dalis, tad galime žaisti be įtampos, išmėginti tam tikrus trenerių sumanymus. Pasistengsime nustebinti varžovus, manau, kad galime žaisti su jais ne tik nuo gynybos, bet ir atakuodami“, - samprotavo J. Manzorro.

Antrą savaitę Turkijoje besitreniruojantys žalgiriečiai įveikė sunkiausią, didžiausiais fiziniais krūviais paženklintą pasirengimo sezonui etapą. Paklaustas apie treniruotes J. Manzorro neslėpė, kad jos atima labai daug jėgų.

„Treniruotės yra tikrai sunkios, prieš sezoną daug dirbame fiziškai, bėgiojame, sportuojame su svoriais. Tai tikrai vargina, bet aš puikiai suprantu, kad toks pasirengimas mums bus labai naudingas sezono metu. Futbolininkai dažniausiai nemėgsta bėgioti, nemėgsta fizinių pratimų, bet visi supranta, kad tai yra neišvengiama. „Žalgirio“ treneriai dirba labai atsakingai, treniruotės, nors ir sunkios, bet pakankamai įdomios. Aš asmeniškai esu laimingas būdamas „Žalgiryje“, man tai yra naujas iššūkis ir aš esu pasirengęs padaryti viską, kad klubas susigrąžintų čempionų titulą. Manau, kad mes galime tapti labai gera komanda. „Žalgiryje“ suburti ne tik geri futbolininkai, bet įdomūs žmonės, asmenybės. Visi yra labai draugiški, šilti, tik mums dar reikia laiko, kad geriau suprastume vienas kitą“, - teigė J. Manzorro.

Rungtynės su Grozno „Achmat“ ekipa vyks Beleko mieste, jų pradžia 16 val. Lietuvos laiku. Šeštadienį „Žalgiris“ susitiks su Poltavos „Vorskla“ iš Ukrainos, o sekmadienį sugrįš į Lietuvą ir pasirengimą sezonui užbaigs Vilniuje. A lygos pirmenybių kovos prasidės vasario 24 dieną. Žalgiriečiai pirmąsias rungtynes Vilniaus „Sportimos“ arenoje žais vasario 25 dieną su „Kauno Žalgirio“ komanda.