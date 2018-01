Vilniaus „Žalgirio“ treneris A. Skarbalius: norime surinkti stiprią komandą

Prieš ją „Žalgirio“ vyriausias treneris Aurelijus Skarbalius buvo oficialiai pristatytas žiniasklaidai, prieš televizijos kameras ir fotoobjektyvus išsirikiavo ir kiti trenerių štabo nariai, rašo fkzalgiris.lt.

Atlaikę beveik pusvalandį trukusią žurnalistų klausimų laviną, „Žalgirio“ treneriai nuskubėjo susipažinti ir su žaidėjais. Pirmoje treniruotėje dalyvavo daugiau nei dvi dešimtys futbolininkų. Prie sutartis su klubu turinčių Džiugo Bartkaus, Pijaus Perkevičiaus, Airido Mickevičiaus, Lino Klimavičiaus, Mamadou Mbodjio, Donovano Slijngardo, Diego Oyarzuno, Rolando Baravyko, Dominyko Barausko, Slavko Blagojevičiaus, Liviu Antalio, Sauliaus Mikoliūno, Karolio Uzėlos ir Danielio Romanovskio prisijungė komandos naujokai Marquinhos ir Marko Tomičius, taip pat ir sutarčių dar neturintys žalgiriečiai - Mantas Kuklys bei Georgas Freidgeimas.

Progos pasportuoti nepraleido ir „Žalgiriui“ priklausantis, bet iki vasaros nuomos pagrindais Serbijoje žaisiantis Justas Lasickas. Kartu su vyresniais futbolininkais treniruotėje dalyvavo ir keli „Žalgirio B“ komandos žaidėjai.

Treniruotėje daug dėmesio buvo skiriama fiziniams pratimams, antroje jos dalyje futbolininkai turėjo progą pademonstruoti ir žaidybinius įgūdžius. Pasak A. Skarbaliaus, įvadinė treniruotė buvo skirta pažinčiai bei fizinių kondicijų patikrinimui.

„Norėjome paprasčiausiai pradėti pasirengimą, palaikyti gerą nuotaiką ir šiek tiek pasiruošti fiziškai, nes antradienį mūsų jau laukia tam tikri testai. Tikėkimės, kad žaidėjai ir rūbinėje pradeda priprasti vienas prie kito, bendrauti. Tai taip pat yra labai svarbu. Į pirmą treniruotę surinkome visus kurie turi sutartis su pagrindine komanda, taip pat pakvietėme jaunus futbolininkus, kad jie pratintųsi prie treniruočių su vyrais. Susipažinome ir su naujokais. Pamatėme tai, ko ir tikėjomės - Marquinho greitį ir techniką mažose erdvėse, Marko Tomičiaus privalumus aikštės viduryje. Tad pirmi įspūdžiai tikrai labai geri“, - po treniruotės konstatavo A. Skarbalius.

Bendraudamas su žurnalistais naujasis „Žalgirio“ strategas sulaukė daug klausimų apie komandos formavimą, galimus naujokus bei žaidimo filosofiją.

„Turime viziją ir turime planą. Link jo ir judame. Šiuo metu komandoje yra 16 žaidėjų, kurie turi sutartis su „Žalgiriu“. Taip pat yra keli futbolininkai - M.Kuklys, G. Freidgeimas, kurie nėra komandos nariai, nes neturi sutarčių su „Žalgiriu“, bet jiems suteikta galimybė treniruotis su mumis. Mes visada norime ir leidžiame treniruotis buvusiems „Žalgirio“ žaidėjams, kurie turi kontraktus su kitais klubais, žaidžia rinktinėje ar tiesiog yra kažkokia pauzė jų karjerose. Bet šiuo atveju į treniruotes kviečiame tik tuos, kuriuose įžvelgiame potencialą žaisti „Žalgirio“ ekipoje, kurie ateityje dar galėtų būti „Žalgirio“ nariais. Kiti futbolininkai sportinę formą gali palaikyti sportuodami su „Žalgirio B“ žaidėjais“, - pastebėjo A. Skarbalius.

Pasak A. Skarbaliaus, tikėtina, kad šį sezoną „Žalgirio“ gretose bus daugiau legionierių nei ankstesniais metais.

„Visi mes norime, kad būtų kuo daugiau lietuvių. Ir aš to paties noriu, bet situacija yra tokia kokia yra. Akivaizdu, kad nemažai žaidėjų paliko klubą, tad šiais metais mes tarsi pradedame viską iš naujo. Norime surinkti stiprią komandą, su kuria galėtume siekti aukščiausių tikslų - laimėti Lietuvos čempionatą ir patekti į Europos lygos grupių varžybas. Tai yra šiai dienai svarbiausia. Tad gali atsitikti, kad šiais metais „Žalgirio“ sudėtyje bus mažiau lietuvių, bet mes dar turime laiko. Bandome ir norime pasikviesti į „Žalgirį“ žaidėjus, kurie galbūt galėtų žaisti ir geresniame, pajėgesniame klube. Jei mums nepavyks, tada ieškosime kitų žaidėjų. Man nėra svarbu, ar žaidėjas bus iš Danijos, Švedijos ar Kroatijos. Svarbiausia, kad tai būtų kvalifikuotas futbolininkas, atitinkantis mūsų viziją, filosofiją ir norus. Manau, kad geriausias konkurencingos komandos modelis, kai yra trečdalis jaunimo, trečdalis vidurinės amžiaus grupės futbolininkų ir trečdalis veteranų, tad labiau žiūrime į tai, o ne į šalį ar tautybę“, - teigė A. Skarbalius.

Ne vienerius metus Danijoje su jaunimo komandomis dirbęs futbolo specialistas neslėpė, kad „Žalgirio“ dubleriai taip pat sulauks progos treniruotis su pagrindinės komandos žaidėjais.

„Mes labai norime, kad pagrindinėje komandoje būtų kuo daugiau lietuvių, užaugintų mūsų žalgirietiškoje sistemoje, todėl šį sezoną treneris Vaidas Sabaliauskas bus atsakingas už jaunų futbolininkų, „Žalgirio B“ komandos žaidėjų integraciją į pagrindinę komandą. Jis turės prižiūrėti kiekvienam jaunam žaidėjui parengtą individualų darbo planą, stebėti, kaip jiems sekasi jį įgyvendinti. Visi supranta, kad jaunimui labai sunku perkopti vyriško futbolo slenkstį. Tai susiję ir su trenerių požiūriu, be to, dažnai klubai nori rezultato čia ir dabar. Bet yra ir kitokių pavyzdžių. Danijoje klubai turi ypatingą viziją, kaip atvesti jauną žaidėją į pagrindinę komandą, ir yra pavyzdžių, kai jiems tai labai puikiai pavyksta. Mes irgi norėtume eiti tokiu keliu, o jaunų, perspektyvių žaidėjų pas mus tikrai netrūksta. Jie turės visas galimybes per pasirengimo sezonui laikotarpį parodyti savo sugebėjimus treneriams“, - samprotavo „Žalgirio“ strategas.

A. Skarbaliaus teigimu, šiuo metu didžiausias jo noras - kryptingai ir nuosekliai darbuojantis sukurti savitą „Žalgirio“ braižą.

„Mes labai norėtume tęstinumo, norėtume po truputį judėti į priekį ir susikurti savo braižą. Tiesa, „Žalgiris“ dažniausiai savo braižą gali demonstruoti Lietuvoje, bet Europos taurėse susitikus su pajėgesniais varžovais tenka taikytis prie jų žaidimo. Tai yra iššūkis, kurį reikia priimti. Turime būti pragmatiški. Be abejo, norime laimėti kiekvienas rungtynes, bet svarbiausia pasiekti tokį lygį, kad būtų tam tikras tęstinumas“, - tikino A. Skarbalius.

Ruošdamiesi sezonui žalgiriečiai artimiausias tris savaites treniruosis Vilniuje, o sausio 20 dieną jau sužais pirmas kontrolinio pobūdžio rungtynes su „Žalgirio B“ komanda. Nuo sausio 30 iki vasario 11 dienos „Žalgiris“ surengs treniruočių stovyklą Turkijoje, o paskutinius akcentus prieš oficialų sezono startą dėlios Lietuvoje. Paskutines draugiškas rungtynes žalgiriečiai sužais vasario 17 dieną savo aikštėje su Suvalkų „Wigry“ (Lenkija) ekipa. Vasario 24-25 dienomis prasidės pirmosios A lygos čempionato kovos.