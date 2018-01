Vilniaus „Žalgirio“ treneris A. Skarbalius: kryptingai judame į priekį

Komandos vyriausiojo trenerio Aurelijaus Skarbaliaus teigimu, treniruotėse akcentuojami ne tik fizinio bei taktinio rengimo, bet ir psichologinio atsparumo aspektai, rašo fkzalgiris.lt.

Septynias savaites truksiantis žalgiriečių pasirengimo sezonui ciklas skrupulingai suskirstytas į savaitinius mikrociklus. Pirmasis - įvadinis mikrociklas susidėjo iš pažintinės treniruotės, fizinių testų, darbo atletinės gimnastikos salėje ir treniruočių „Sportimos“ manieže.

Pasak A. Skarbaliaus, visi darbai vyksta pagal iš anksto parengtą planą, o pagrindinis tikslas - ne tik padėti žaidėjams įgauti optimalią fizinę formą, bet ir sulipdyti tvirtą kolektyvą.

„Turiu parengiamojo periodo planą ir viziją, žinau kaip ir ką noriu daryti. Be to, man talkina stipri trenerių komanda, visi atliekame konkrečias užduotis, darbai yra paskirstyti ir mes kryptingai judame į priekį. Siekiame kelti treniruočių intensyvumą, didinti krūvius. Bet visa tai stengiamės daryti per žaidimus, nes mums būtina gerinti žaidėjų tarpusavio ryšius, o tai savaime užima labai daug laiko. Manau, kad šiuo metu tai yra didžiausias iššūkis - suformuoti kolektyvą per septynias savaites, nes mes vis dar neturime visų žaidėjų, o jų tikrai bus daugiau nei dabar sutartis su klubu turintis šešioliktukas“, - teigė A. Skarbalius.

Pasak A. Skarbaliaus, pirma treniruočių savaitė buvo įvadinė fizinio pasirengimo prasme, bet treniruotėse daug dėmesio buvo skirta ir taktikai.

„Mes jau pradėjome gludinti ir tam tikrus taktikos aspektus, o konkrečiai - perėjimą į atakos užbaigimo fazę. Be to, atliekamas ir psichologinis darbas. Treniruočių metu vyksta įvairūs žaidimai, o juose geriausiai pasirodę futbolininkai renka taškus. Per mėnesį daugiausiai taškų surinkę žaidėjai sulauks specialaus įvertinimo. Per treniruotę galima užsidirbti ir vieną, ir tris taškus. Tokiu būdu norime priartinti treniruotes prie rungtynių atmosferos, kad būtų bent jau minimalus psichologinis spaudimas. Norime pratinti žaidėjus, kad klysti galima, jei bandai kažką padaryti, bet tuo pačiu reikia ir siekti pergalės, nes mes visi norime laimėti, kad ir ką darytume, - samprotavo po dviejų Danijoje praleistų dešimtmečių į Lietuvą sugrįžęs 44-erių metų futbolo specialistas. - Apskritai, kiekvienoje treniruotėje iš žaidėjų tikimės aistros, kokybės ir pilno atsidavimo. Naudodami „Catapult“ sistemą stebime žaidėjų darbą treniruotėse, fizinio rengimo treneris Marius Čeliauskas jau padarė praėjusios savaitės analizę. Stebėdami žaidėjų pulsą ir realiu laiku, žinome, kokiame režime jie dirba, matome, kas turi problemų su atsistatymu po krūvių. Tai prisideda prie traumų prevencijos“.

Šiuo metu „Žalgirio“ treniruotėse su pagrindinės komandos žaidėjais dalyvauja ir grupelė antrosios ekipos futbolininkų. Anot A. Skarbaliaus, jaunimo įtraukimas į treniruotes su vyresniais futbolininkais yra labai svarbus aspektas siekiant ilgalaikių tikslų. Savo galimybes jaunieji futbolininkai galės parodyti ir šį šeštadienį „Sportimos“ manieže vyksiančiose draugiškose rungtynėse.

„Jaunimas tikrai labai stengiasi, tai mums ir reikia išnaudoti. Jiems nėra lengva, tenka kovoti su stresu, bet mes turime juos įtraukti į komandos treniruotes, o šiame pasirengimo sezonui etape jų dalyvavimas mums yra labai svarbus. Be abejo, bus labai įdomu pamatyti artimiausią „Žalgirio“ rezervą draugiškose rungtynėse. Jos bus šiek tiek kitokios nei įprastai, nes aš norėjau, kad visi žaidėjai aikštėje praleistų maksimaliai 45 minutes, todėl šeštadienį žaisime tris kėlinius po 20 minučių, o iš viso rungtynės truks valandą. Kadangi žaisime su savo dubleriais, tai bus puiki proga visus „Žalgirio“ sistemos futbolininkus išvysti vienoje vietoje“, - konstatavo A. Skarbalius.