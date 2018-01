Vilniaus „Žalgirio“ gynėjas L. Klimavičius: komandos veidas keičiasi

Pirmoje treniruotėje žalgiriečiai daugiau dėmesio fiziniams pratimams, o vakare jų laukė dar viena, tačiau gerokai intensyvesnė treniruotė.

Gynėjas Linas Klimavičius tikino, kad pirmi įspūdžiai yra labai geri.

„Žinome, kad mūsų laukia labai sunki treniruočių savaitė, bet šį kartą pirmoji treniruotė buvo labai lengva, įvadinė. Fizinių krūvių prasme čia buvo tik lengvas apšilimas, – teigė 28 metų futbolininkas.

– Turkijoje esu ne pirmą kartą, tad tikrai galiu palyginti treniruočių ir gyvenimo sąlygas. Pernai kelias savaites su „Žalgiriu“ praleidome Sidės mieste, man ir anksčiau teko būti Turkijoje įvairiose peržiūrose, treniruotis su klubais. Čia tikrai puikios sąlygos darbui ir poilsiui – geros kokybės treniruočių aikštės, geri viešbučiai, aukšto lygio varžovai kontrolinės rungtynėse.

Apskritai, manau, kad bent kartą per metus komanda privalo kelioms savaitėms išvykti į treniruočių stovyklą kur nors į užsienį. Visi kartu gyvename, matomės, bendraujame. Tai padeda komandai susitelkti, suformuoti bendrus tikslus ir drauge jų siekti. Be to ir treniruočių procesas tokiose stovyklose yra kokybiškesnis.“

Trečią sezoną „Žalgirio“ gretose pradedantis L.Klimavičius pernai paskutinį A lygos kovų ratą praleido dėl kelio traumos. Vis dėlto, nuo pirmos treniruotės su komanda sportuojantis gynėjas tikino, kad šiuo metu jokių šalutinių traumos padarinių nejaučia.

„Skausmų nėra, tad nuo pat pasirengimo sezonui pradžios treniruojuosi visa jėga. Turėjau progą patikrinti save ir draugiškose rungtynėse, galiu pasakyti, kad nebuvo jokių problemų. Pirmosios tarpusavio rungtynės gal ir buvo šiek tiek trumpesnės, bet žaidimo intensyvumas buvo pakankamai aukštas. Su RFS buvo šiek tiek kitokio pobūdžio rungtynės, o ir patys varžovai žaidė kitaip. Vis dėlto, nors mes ir pralaimėjome, bet man tos rungtynės paliko neblogą įspūdį. Šiuo metu mes dar tik ruošiamės sezonui, tad į rezultatus dairytis nereikėtų“, – samprotavo L.Klimavičius.

Rungtynės su RFS buvo įsimintinos ir pačiam futbolininkui, nes pirmą kartą per savo karjerą būtent jis išvedė į aikštę komandos draugus ryšėdamos kapitono raištį.

„Vyrų futbole tokia garbė man teko pirmą kartą, net ir draugiškose rungtynėse neteko būti kapitonu. Jaunimo komandose esu turėjęs tokios patirties, bet tai buvo gana seniai. Be abejo, išvesti „Žalgirio“ komandą į aikštę yra didelė garbė. Prieš rungtynes net nepagalvojau apie tai, tad kai treneriai pranešė, kad ryšėsiu kapitono raištį buvau nustebintas“, – pripažino L.Klimavičius.

Kalbėdamas apie gerokai atsinaujinusią komanda futbolininkas sakė, kad kol kas dar negalima spręsti apie jos galimybes.

„Manau, kad pasikeitimai dar nesibaigė, reikia palaukti bent jau iki sezono pradžios, nes komanda dar nėra visiškai sukomplektuota, trūksta žaidėjų tam tikrose pozicijose. Akivaizdu, kad „Žalgirio“ veidas keičiasi. Turime naują trenerių štabą, kelis naujus futbolininkus, o po praėjusio sezono su komanda atsisveikino būrys patyrusių žaidėjų, klubo senbuvių. Manau, kad mūsų laukia įdomus sezonas, komandoje daug pasikeitimų, netrūksta naujų veidų. Be to, ir treneriai atėjo su savitu požiūriu į komandos žaidimą, pasirengimą sezonui. Yra tam tikrų naujovių, šiuo metu daugiau akcentuojame fizinio pasirengimo svarbą, ko mums trūko pernai. Visi treneriai rodo norą padaryti mus geresniais futbolininkais, ir aš tai vertinu tik teigiamai“, – tikino L.Klimavičius. Treniruočių stovykla Turkijoje truks iki vasario 11 dienos.