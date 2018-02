Vilniaus „Žalgirį“ papildė Slovakijoje žibėjęs puolėjas

Šiuo metu Turkijoje naujam sezonui besirengiantis „Žalgirio“ futbolo klubas sulaukė pastiprinimo. Ketvirtadienį sostinės ekipą papildė Slovakijos, Čekijos ir Norvegijos pirmenybėse per savo karjerą žaidęs puolėjas Tomašas Malecas.

25 metų puolėjas sužibėjo 2013/2014 m. sezoną, kai Slovakijos čempionate pelnė 14 įvarčių ir buvo pripažintas geriausiu pirmenybių snaiperiu. Kitais metais su „Trencin“ ekipa T.Malecas tapo ir Slovakijos čempionu.

Po sėkmingo sezono slovakas persikėlė į Norvegijos futbolo grandų Trondheimo „Rosenborg“ futbolo klubo stovyklą. Šioje komandoje per pusantro sezono jis sužaidė 26 rungtynes ir pelnė 15 įvarčių, o 2015 m. tapo Norvegijos čempionu bei taurės turnyro nugalėtoju.

Dar vieną trofėjų į savo sąskaitą futbolininkas įsirašė 2017 m., kai su „Lillestrom“ ekipa dar kartą iškovojo Norvegijos taurę. 2017 m. T.Malecas debiutavo ir Slovakijos nacionalinėje rinktinėje, sužaidė dvi rungtynes. 2017/2018 m. sezoną jis pradėjo Slovakijoje, „Dunajska Streda“ ekipoje.

Vilkėdamas šios komandos aprangą futbolininkas sužaidė 9 oficialias rungtynes ir pelnė 1 įvartį. Po sėkmingų derybų „Žalgiris" perpirko T.Maleco sutartį su „Dunajska Streda“, o 199 centimetrų ūgio puolėjas ketvirtadienį jau dalyvavo rytinėje komandos treniruotėje.

Sostinės ekipos vyriausias treneris Aurelijus Skarbalius po treniruotės teigė, kad būtent tokio tipo futbolininko buvo tikslingai ieškoma pastaruosius kelis mėnesius.

„Puolimo pozicijoje mes norėjome turėti vieną fiziškai stiprų, aukštą žaidėją, kuris mūsų žaidimui suteiktų lankstumo. Turėdami aukštą, galingą puolėją mes atakoje įgauname įvairumo, nes jis gali žaisti ne tik veidu, bet ir nugara į varžovų vartus, o jei priešininkas susispaudžia gynyboje, baudos aikštelėje gali kovoti dėl aukštų kamuolių. Be abejo, toks žaidėjas bus naudingas ir prie mūsų, vartų, kai reikės gintis nuo varžovų standartinių situacijų. Be to, jis yra ne tik aukšto lygio futbolininkas, bet ir puikus žmogus. Bendravau su „Rosenborg“ ekipos kapitonu, kuris anksčiau žaidė mano komandoje Danijoje, jis mane patikino, kad Tomašas yra inteligentiškas, ramus, komandinis žaidėjas, pirmiausia norintis gero komandai, sunkiai dirbantis treniruotėse. Mums šios savybės yra tokios pat svarbios, kaip ir jo sugebėjimai futbolo aikštėje“, – pareiškė A.Skarbalius.

Progą išmėginti jėgas naujoje komandoje T.Malecas turės jau šį šeštadienį, kai žalgiriečiai susitiks su Čekijos aukščiausioje lygoje žaidžiančia Prahos „Bohemians 1905" ekipa.